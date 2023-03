Lucas Benvenuto y el mensaje que le había mandado a Florencia de la V sobre Jey Mammon en 2018

escuchar

En medio del debate que se generó esta tarde en Intrusos por la denuncia de abuso sexual contra Juan Pablo Rago, más conocido como Jey Mammon, Florencia de la V hizo una revelación que dejó a todos asombrados : la conductora de América contó que en 2018 recibió un mensaje en su cuenta de Instagram de Lucas Benvenuto, la víctima, en donde no solo le contaba lo que le había pasado con el exconductor de La peña de morfi sino que, además, le mencionaba otros famosos involucrados en casos de abuso y le pedía ayuda.

“Yo descubrí un mensaje de Lucas. Yo la verdad es que no sabía porque no sé cómo funciona Instagram en estas cosas. La verdad es que nunca había visto un mensaje de él. Es del 2018 el primero”, comentó De la V y de inmediato recordó que Benvenuto dijo en alguna oportunidad que le había escrito a varias personas del medio. “ Lamento no haberlo leído. Me contaba de esta situación con nombre y apellido. Se ve que tenía necesidad de hablar”, explicó.

“Él estaba pidiendo ayuda, desesperado y lo vi ahora”, explicó De la V con algo de angustia en su voz y agregó que nunca se había dado cuenta y que recién cuando buscó a Benvenuto en la red social descubrió los mensajes sin leer. Tras repasar que el último mensaje que recibió de él fue en 2019, un año antes de que hiciera la presentación judicial de la cual Jey Mammon quedó sobreseído, en 2021, como consecuencia de la prescripción de la causa.

La conductora aprovechó para contar que en estos días le llegaron muchos mensajes de personas que le escribieron contándole que sufrieron abusos y que les resulta muy difícil hablar sobre lo sucedido. Luego, profundizó un poco más en el tema de los mensajes de Lucas. “¿Qué te contó Lucas cuando te escribió?”, le preguntó Maite Peñoñori. “La historia de Jey me contó. La denuncia que él hizo. Me pasó esto a esta edad, salía con Jey Mammon”, repasó y contó que los mensajes eran muy largos.

Y Marcela Tauro volvió al tema, tras leer los mensajes de Benvenuto. “Me está mostrando Flor lo que le escribió”, acotó la panelista. “La verdad es que ahora me doy cuenta de que era peor de lo que imaginaba”, confió De la V y Tauro acotó que Lucas involucra en sus textos a más gente que no está denunciada en la Justicia. “Habla de todo lo que denuncia en la causa, todo detallado y me menciona a otras personas del medio también. Y todo tiene que ver con esto. Es larguísimo”, siguió.

Lucas Benvenuto habló sobre la entrevista de Jey Mammon que le hizo Jorge Rial

“Ahora de adulto con mis 26 años entiendo que tuve mala suerte de cruzarme con este tipo de personas”, leyó la conductora de su teléfono un fragmento de lo escrito por Benvenuto, quien luego le explicó que necesitaba hablar. Además reveló que el primer mensaje fue el 4 de abril de 2018 y que el siguiente fue el 16 de diciembre de ese mismo año.

“Nunca le respondí porque no lo ví”, se excusó la conductora cuando Laura Ubfal le preguntó por esos mensajes y repasó que Benvenuto le escribió dos semanas después de comenzar con la conducción de Intrusos. Más adelante, y para explicar por qué las palabras de Lucas se “traspapelaron” entre sus mensajes de Instagram, aclaró que ella misma maneja sus redes sociales y que tiene más de un millón de seguidores. “Imposible ver todos los mensajes que me llegan”, reveló.

Flor de la V mostró los mensajes que le mandó Lucas Benvenuto en 2018

En 2020, Lucas Benvenuto denunció a Jey Mammon en la Justicia por abuso sexual. Según consta en su testimonio, el hecho ocurrió cuando él tenía 14 años y el conductor 32. Como consecuencia del paso del tiempo, la causa terminó -en marzo de 2021- con el sobreseimiento del acusado por prescripción. Nada se supo a nivel público de este episodio hasta que Benvenuto, en el marco de la detención de Marcelo Corazza, dio una entrevista en A la tarde y sugirió, sin mencionarlo, que Mammon había abusado de él. Consultado luego en sus redes sociales, Lucas le puso nombre y apellido a ese “famoso conductor y músico” al que se refirió en el envío de Karina Mazzocco: Jey Mammon.

LA NACION

Temas Jey Mammon