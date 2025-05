Lucía, de Gran Hermano: su relación con un famoso influencer y el sueño que espera poder cumplir tras su paso por la casa

Lucía Patrone es la última eliminada de Gran Hermano, el exitoso reality de Telefe. Todavía está adaptándose a esta nueva vida fuera de la casa en la que vivió aislada durante casi cien días. Está ilusionada con lo que pueda pasar a partir de ahora, porque sabe que la exposición puede ser un trampolín para cumplir su sueño de ser cantante. De eso habló durante una charla con LA NACION, y también de su relación con el influencer y cantante Lauty Gram y de sus favoritos para ganar el reality.

-¿Esperabas la salida en este duelo mano a mano con Juan Pablo?

-Yo sentía que me iba, no sé por qué. Pensé que me iba a ir en alguna placa positiva porque no me fue tan bien, la verdad. Entonces presentí mi salida. Fue muy loco. Nunca voy a poder explicar lo que siento a alguien que no lo vivió, porque una cosa es verlo y otra, estar ahí . Es difícil de entender.

-¿Qué balance hacés de tus días en la casa?

-Fue una locura haber entrado el 10 de febrero en una casa que ya estaba armada. Sabía que no iba a ser fácil, pero entré sin ninguna estrategia; pensaba ver qué pintaba y en base a eso decidir cómo manejarme. Me llevo una experiencia única y también una evolución y un desafío personal porque soy chica y entré con muchas dudas. Estar ahí es una lucha con uno mismo.

-¿La pasaste mal en algún momento?

-No. Los primeros días no podía dormir porque estaba muy ansiosa. Pero una vez que te adaptás la pasás bien y te acostumbrás a no saber la hora, a no tener el celular. Todas fueron experiencias hermosas, y de mucho aprendizaje. Lo único malo que puedo decir es que la cabeza te juega en contra porque pensás en las placas, en quién se va y termina saliendo otro, en qué pasa afuera. Es una lucha con uno mismo .

-¿Te sorprendió algo de lo que viste afuera y en la casa creías que era diferente?

-Todavía me estoy adaptando. Siento que pasó una vida y fueron solamente tres meses. Hasta me cuesta agarrar el celular y tengo los dedos duros cuando quiero escribir. Voy de a poco, viendo videítos y pasando un poco de largo los comentarios negativos porque me dan miedo. A medida que pasen los días voy a tener más información y saber qué se vio y cómo.

-¿Tenés un ganador?

-Me gustaría que ganen Tato o Luz. Los banco. Y también veo como candidatas a Euge, a Selva. Me gustaría que esta vez gane una mujer… Y si tiene que ser un varón, que sea Tato.

-¿Eras fan de Gran hermano antes de entrar?

-No. Lo vi cuando ganó Marcos, y la última edición que ganó Bautista la vi un poco menos. Pero mi hermana sí es fan y en casa veía el programa, y por eso yo sabía algo.

Lucía fue expulsada por el voto telefónico tras pasar casi 100 días en la casa Prensa Telefe

-Querés ser modelo y cantante, ¿viste el reality como una oportunidad para darte a conocer?

-Sí, así fue. Entré por el juego, pero también para buscar una proyección. Desde los 14 años estudio canto, baile, actuación, toco la guitarra, el piano. Ya tengo videos subidos y mi sueño es ser cantante . Me gusta el arte y todo lo que esté relacionado, me interesa.

-Terminaste la secundaria hace un año y medio, ¿tenés alguna experiencia laboral?

-No porque terminé a los 17 años y decidí tomarme un tiempo a ver qué pasaba. Fue una especie de año sabático. Y en el medio surgieron los castings de Gran Hermano. Entonces nunca trabajé. Hice algunas producciones como modelo, pero nada más.

-¿En tu casa alguien se dedica a alguna rama del arte?

-Nadie. No nací sintiendo que quería ser artista, pero a los 14 años descubrí que me gustaba, cuando empecé a grabar covers con un ukelele. Aprendí acordes viendo videos en YouTube (risas).

-Tenés una relación con Lauty Gram, ¿está de novios o no? Porque a veces no queda claro...

-Estoy muy contenta y agradecida de que me haya esperado; eso en la casa era una gran duda que me tenía mal, aunque trababa de no demostrarlo. Pero pensaba mucho. Cuando me llamaron para entrar a Gran Hermano todavía no éramos novios. Le conté y le pregunté qué íbamos a hacer. Le dije que si entraba a la casa iba a decir que era mi novio… Quería estar segura de que a él no le molestara. Porque no iba a entrar sin saber qué estaba haciendo él afuera, y yo con mucha incertidumbre adentro.” Si entro, estás conmigo”, le dije. Lo consensuamos.

-Prácticamente lo pusiste entre las cuerdas para que sea tu novio…

-Más vale, si me quiere que me espere (risas). Hacía cuatro meses que nos veíamos casi todos los días, pero no éramos novios.

-¿Cómo empezó el romance?

-Lo conocía por redes a Lauty y un día me llamaron para estar un videoclip del tema “Sí o no”. Y nos gustamos, nos dimos un besito, seguimos hablando y surgió. Así fue. Estoy feliz de que me haya esperado. Era algo clave para mí. Cuando entró al “Congelados” me dio mucha paz.

-Lo extrañaste mucho…

-Muchísimo. Separarte al inicio de la relación es tremendo; puede pasar cualquier cosa. Estoy convencida de que quiero estar con él, no tengo ojos para otra persona.

-¿Te gusta su música? ¿Y qué dice él de la tuya?

-No hablamos mucho de eso. Yo escucho sus temas y él los míos, claro. Pero no nos metemos en el trabajo del otro. No estoy con él por la música sino por la persona maravillosa que es. Yo lo apoyo y él a mí también. Es un excelente artista y una excelente persona.

-Seguramente veías sus stories cuando estuvo de novio con la China Suárez... ¿Fue un tema de conversación en la pareja?

-Veía las stories y sabía, pero nunca hablamos de eso. Ella me parece una mujer hermosa, divina, pero no tengo idea de qué pasó ahí. Tengo muchas ganas de verlo y de que me cuente cómo me vio y qué sintió.