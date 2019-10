Lucía Galán afirma que puede comunicarse con los muertos

La cantante contó cómo es el método con el que logra comunicarse con las personas que ya murieron Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de octubre de 2019 • 17:05

Una de las características de Lucía Galán es que suele no tener reparos a la hora de responder. Cada vez que brinda una entrevista se presta al juego y se mete de lleno en cada uno de los temas que le van proponiendo. Sus respuestas, sinceras y ajenas a cualquier tipo de especulación son, también, uno de sus sellos distintivos.

Así, la cantante de Pimpinela puede dar detalles de su relación con el actor Pablo Alarcón, revelar secretos de su familia, referirse -una vez más- a su controvertido romance con Diego Maradona o dar su opinión sobre los temas candentes del momento. Este sábado, Lucía hizo todo esto, pero también habló sobre la práctica por medio de la cual asegura poder comunicarse con los muertos. Lo hizo en el programa Agarrate Catalina, conducido por Catalina Dlugi por La Once Diez.

"Se llama transcomunicación instrumental, no tiene nada que ver con espiritismo ni con magia negra", comenzó explicando sobre el método que utiliza. Luego, continuó: "Tiene que ver con la energía de la persona que parte, que se logra conectar con la gente que quedó en este plano. Permanentemente recibimos mensajes y no estamos alerta, no nos damos cuenta".

"Esta es una técnica científica que se hace desde hace centenares de años. No tiene nada que ver con la religión ni ningún culto. Creo fehacientemente que hay algo del otro lado y lo he comprobado muchísimas veces. He recibido distintos mensajes, lo de mi papá fue hace muchos años. Me dijo clarísimo 'soy papá'", aseguró.

Sobre Axel

Luego, se refirió a las denuncias que pesan sobre Axel y a aquel episodio del cantante junto a Tini Stoessel en Madrid, que despertó una ola de especulaciones en las redes: "Respecto del caso de lo ocurrido en España [durante la conferencia de prensa en la que algunos interpretaron que Tini se encontraba molesta porque su colega le ponía la mano en su hombro], todos estábamos en el mismo salón y no era un salón muy grande. Cuando ocurrió ese comentario sobre Tini, le mandé un mensaje a él y me contestó que estaba muy angustiado con todo esto", reveló.

Y añadió: "Cuando aparecieron las otras situaciones, no hablé más con él. Estoy esperando que se aclare, para el lado que sea. Si él hizo lo que dicen, tendrá que hacerse cargo".

A su vez, se refirió también al cambio de actitud de las mujeres en relación a los casos de abuso con respecto a lo que ocurría años atrás. "La cabeza de la mujer, gracias a Dios, cambió. Ahora se animan a hablar, decir y contar. Me parece fantástico, es muy sanador", indicó.

Consultada por la serie sobre la vida de Diego Maradona, donde será interpretada por Eva de Dominici, lanzó: "Fue muy empujado a nivel marketing de forma muy inteligente. En ningún momento se dice que hace de mí, porque tendría que hacer un dúo y cantar canciones especiales, no boleros. Lo que no quita es que Diego haya salido con otras cantantes".

Y finalizó: "Entre nosotros [refiriéndose a Maradona y a ella] quedó como un recuerdo de dos personas muy jóvenes que nos admirábamos mutuamente y pasó lo que pasó. Fue hace muchísimo tiempo".