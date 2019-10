Axel habló de la polémica con Tini Stoessel Crédito: Gerardo Viercovich

10 de octubre de 2019 • 10:22

Luego de la polémica que se generó tras un móvil televisivo, en el que los seguidores de Tini Stoessel interpretaron que la cantante estaba incómoda ante la cercanía de Axel, el artista decidió dar explicaciones al respecto.

"Estábamos en un móvil en Telefe, donde éramos veinte artistas, con un solo micrófono, con la cucaracha, pasándonos el auricular de uno a otro. Totalmente espontáneo, con el delay lógico de un móvil desde Madrid a Buenos Aires. Y hubo un malentendido, simplemente, del cual yo no me entero hasta que estaba con Sole charlando tras bambalinas del teatro el día del show. Estábamos hablando con Sole y se acerca Tini y nos cuenta lo que estaba pasando", relató Axel durante una entrevista con Teleshow.

Y agregó: "Lo que pasó con Tini fue un malentendido. Sole (Pastorutti) lo dijo el otro día en PH, Podemos Hablar (el programa que conduce Andy Kusnetzoff). Que le agradezco a Sole, porque es una gran amiga. Ella contó lo que sucedió".

Además, el cantante contó sus sensaciones tras las críticas que se suscitaron en las redes tras el video. "Te confieso que un día hasta lloré, lloré porque me preguntaba por qué. Entiendo que la sociedad puede estar con una dinámica más violenta últimamente, o no sé... pero me preguntaba por qué. ¿Y sabés? Volvía siempre a la tranquilidad que me da estar en paz conmigo", añadió.