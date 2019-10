El actor se refirió a la viralización de las fotos de su compañero y aseguró que no se trató de una maniobra para promocionar Desnudos, la obra que protagonizarán en el verano

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de octubre de 2019 • 17:08

Compartieron elenco en Señores Papis y este verano volverán a coincidir en la puesta de Desnudos, la obra que basada en la película de la directora alemana Doris Dörrie. Por eso, Luciano Cáceres accedió a hablar sobre las fotos que se viralizaron la semana pasada y que muestran a su compañero, Luciano Castro, sin ropa. A propósito, el actor desmintió categóricamente que el hecho responsa a una maniobra de promoción de la obra.

"Hay otros tantos actores que basan su difusión o el conocimiento público en dar a conocer su vida privada. No me parece ni bien ni mal, pero no es el caso de Luciano. Me parece tristísimo lo que hicieron con él, creo que no hay que hablar más del tema", comenzó explicando en el programa radial Agarrate Catalina.

Luego, aclaró: "Nada tiene que ver la promoción de la obra Desnudos con la vida privada de ninguno de nosotros". En esa línea, el actor ratificó: "La vida privada no tiene que ver con lo que vamos a hacer en el escenario. La trayectoria de Luciano Castro es enorme: tiene en su camino cantidad de papeles protagónicos en programas de televisión, participó de obras muy prestigiosas que no han tenido el reconocimiento debido, y apostó siempre a hacer otras cosas más allá del circuito comercial".

En ese sentido, habló sobre el estreno de la obra: "Se estrena el 20 de diciembre en Mar del Plata, es una obra muy prestigiosa de la autora Doris Dörrie -directora de la reconocida película ¿Soy linda?- que plantea la realidad de tres parejas: una de ellas está separada al arranque de la obra, pero se juntan todos y aparece un juego vinculado a estar desnudos, con los ojos tapados, a ver si se reconocen".

En la puesta, dirigida por Alejandro Maci, Cáceres y Castro compartirán escenario con Brenda Gandini, Gonzalo Heredia, Mercedes Scappola y Sabrina Rojas.

Por último, sobre los rumores que este año lo vincularon a Juana Viale y sobre su relación con los chimentos, indicó: "Soy una persona tranquila, no me afecta lo que se dice de mí en los medios. Cuando tenés algo importante para mostrar, como tu trabajo u oficio, gana eso".