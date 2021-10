Luciano Pereyra: del día en que Guido Kazcka le rompió la rodilla a la noche en que lastimó a Gerardo Sofovich

Este sábado, Luciano Pereyra pasó por PH, Podemos Hablar y recordó algunas anécdotas que quedaron en la historia de la televisión argentina. Del día que Guido Kazcka le rompió los meniscos jugando a la pelota en una grabación, a la noche en que lastimó e hizo sangrar a Gerardo Sofovich en vivo mientras jugaban una partida de jenga.

“Estábamos grabando Pensionados, en exteriores, había una pelota de futbol y nos pusimos a jugar, medio brutos. Cuando Guido se da vuelta, me queda la rodilla en el aire y me rompió el menisco”, relató mientras recreaba corporalmente la situación.

Tras aclarar que tuvieron que interrumpir las grabaciones, el cantante contó cómo terminó todo: “No pudimos terminar de grabar. Me termino llevando al sanatorio, me hicieron una placa, una radiografía y a la semana me operaron”, reveló, entre risas, mientras daba cuenta de la buena relación que mantiene con el conductor hasta el día de hoy: “Guido es un divino total, yo lo quiero mucho”, señaló.

Sin embargo, esa no es la única anécdota que protagonizó el artista en la televisión. Una de las más recordadas fue cuando, invitado por Gerardo Sofovich a sus clásicas noches del domingo lo desafío a jugar al jenga. “¡Qué vergüenza!”, admitió. El conductor confesó que cada tanto ve ese “gran momento” por YouTube.

En la mesa, algunos de los invitados no estaban al tanto de lo sucedido, por lo que el cantante relató todo con lujo de detalles: “Me invitan a jugar al jenga, estábamos en las últimas piezas, saco una y ya el jenga medio que se movía. Gerardo que le temblaba un poco el pulso saca otra pero no se le cae. Yo me empecé a calentar mal, había un auto en juego”, recordó con cierta euforia.

“Cuando estoy por poner la pieza, el jenga se va para el costado y de la bronca le pego una piña. Sale un jenga disparado y le pego en la frente a Gerardo”, rememoró al tiempo que los invitados se reían a carcajadas. No sólo una de esas piezas golpeó al conductor del ciclo sino que también rompió una cámara, algo que Pereyra confesó anoche.

En cuanto a cómo fue la reacción de Sofovich, contó: “Me dice: ‘me mataste, querido’ y ahí dije: ‘Qué hice’. Los técnicos y el control estaban todos tapándose la cara, me quería morir. Aparte le salía sangre”. Ante la intriga de sus compañeros de mesa por saber qué pasó en el corte, el músico advirtió: “Fue un amor, se reía y cada vez que nos veíamos hablábamos de eso”.