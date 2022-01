Luis Brandoni habló sobre su estado de salud: “Ya estoy bien y hoy haré la función normalmente”

“No estuve internado”. Luis Brandoni se comunicó con LA NACION para aclarar los rumores en torno a su estado de salud. Si bien es cierto que debió suspender la función de anoche de la pieza El acompañamiento, el actor se encuentra bien: su descompensación se debió a los efectos adversos que provocó en su cuerpo la dosis de refuerzo de la vacuna contra el Covid que se aplicó ayer en un centro de vacunación sobre la avenida Independencia en la ciudad de Mar del Plata, donde realiza la actual temporada teatral en la sala del Bristol, junto al actor David di Nápoli.

“Mi organismo no resiste la vacuna, la segunda dosis también me mató”, dice Brandoni, dejando en claro que no padeció un ACV, como había trascendido ayer. “Me di la vacuna el lunes, que es el día de descanso, para poder hacer función el martes, pero me salió mal”. La obra escrita por Carlos Gorostiza se representa de martes a domingos, razón por la cual el actor decidió aprovechar para vacunarse en su día libre sin imaginar que los efectos de la dosis de Pfizer se sucederían un día después.

Luis Brandoni y David di Nápoli en una escena de El acompañamiento, en el teatro Bristol de Mar del Plata Ignacio Sanchez - LA NACION

“Estaba manejando cuando me comencé a sentir mal, así que paré en doble fila y me metí en un bar para pedir un vaso de agua, pero, al verme cómo estaba, la gente que me atendió decidió llamar rápidamente a Carlos Rottemberg”, recuerda el actor, quien fue trasladado al Hospital Privado de Comunidad para ser atendido.