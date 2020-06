Luis Bremer sobre el femicidio de su mamá: "El Ni Una Menos me dio justicia"

Luis Bremer Crédito: Twitter

A pocos días del quinto aniversario del Ni Una Menos , Luis Bremer habló a corazón abierto sobre el femicidio de su mamá y la contención que necesitó como hijo para poder continuar su vida. "Yo me recibí de locutor en el año 95 y esa noche mi madre fue asesinada por quien había sido su pareja", relató en La Noche de Mirtha , en donde también le reclamó al gobierno asistencia seria y constante para todos los que pasaron por su misma tragedia.

"En ese momento no existía la palabra femicidio, y viste que lo que no se nombra no existe", reflexionó el periodista, quien decidió contar su historia hace unos años para poder ayudar a otros y como forma de comprometerse con las mujeres que sufren violencia día a día. "Cuando golpean a una mujer no es una causa privada, si vos no te metés sos cómplice. Yo tenía que poner voz a eso".

Durante el programa, Bremer no solamente contó su historia, sino que también le habló directamente a los hijos de mujeres asesinadas. "Hay un tema de vergüenza de que te haya pasado a vos, en tu casa, y que como hijo varón no hayas podido defenderla. A todos esos hijos les digo que hay que exigirle al estado que cumpla la ley Brisa. Debe haber asistencia piscológica porque no se sale de algo así por voluntarismo, se necesita gente que te ayude. Si te pasa, tenés que encarar tu recuperación, porque cuando matan a alguien cerca tuyo la sensación es de vacío es muy grande".

"Mi vieja era un ser humano hermoso, que me crió con afecto. A mi me consterna y me perturba que hoy, 25 años después, haya mujeres que sigan pasando lo mismo en este país: que vayan a un tribunal y deambulen por los pasillos. Mi mamá denunció que la amenazaban y le dijeron, 'señora, hasta que no haya sangre no podemos hacer nada'. Hubo sangre, la mataron y no hicieron nada".

Sin entrar en muchos detalles, Luis recordó como fue esa fatídica noche. "Fue un 18 de diciembre del 95, cuando me recibí. Yo volvía del teatro Cervantes, donde me entregaron el título. Cuando llego, veo la situación y caigo en ese vacío que les digo, por lo que fue difícil para mí registrar mucho. Después me contaron que este hombre estaba disfrazado y tenía un bolso con papeles en donde decía que supuestamente su intención era matarme a mí".

"Hoy hablo por lo que no tienen voz y por los que sufren el daño colateral", aseguró el periodista. "Por esa posibilidad de sobrevivir que tuve, en esta mesa quiero hablarles a todas aquellas mujeres que quedaron vivas pero sin hijos, porque un ex creyó que lo mejor para lastimarlas era matar lo que más querían, y a todos los hijos que quedaron sin madre y no saben por donde arrancar. Primero no se queden solos, no se aíslen, no piensen no necesitan a nadie para salir".

"Vos no tuviste la culpa de la muerte de nadie, sos una víctima y tenés que rearmar tu vida. Tampoco te tenés que quedar con la imagen de un homicidio. Mi vieja era una mujer de 60 años, brillante, gallega, luminosa. divertida. Una mujer felíz con dos hijos, viuda de mi viejo y que tenía mucho más que contar de su vida que un sangriento final".

"Tiene que haber un servicio terapéutico real y gratuito, basta de chamuyos de la política", reclamó Bremer, quien aseguró que recién hace poco pudo encontrar la sensación de que finalmente se hizo algo. "A mi el Ni Una Menos me dio justicia, porque sentí que volví a vivir en una aldea".