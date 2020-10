Luis Miguel, la serie: Axel Llunas, hermano de Izan, será la nueva revelación

Axel Llunas, hermano de Izan, la nueva revelación de Luis Miguel, la serie

Antonela Minniti Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de octubre de 2020 • 23:49

Son las 7:30 de la mañana en México y acaba de despertarse, sin embargo, Axel Llunas atiende el teléfono como un buen profesional y se prepara para conversar con LA NACION. Tiene tan solo 12 años, pero no se queja ni una sola vez por haber tenido que madrugar para trabajar. Es que a su corta edad ya tiene muy en claro lo que quiere hacer en su vida: actuar.

Axel viene de una familia de artistas, y su vocación pareciera estar en la sangre. Su abuelo, Dyango, es uno de los mejores cantantes españoles. Su papá, Marcos, también es un reconocido cantante, compositor y productor, y su hermano mayor, Izan, fue la gran revelación de Luis Miguel la serie, en donde interpretó al "Sol de México" de niño. Ahora él se prepara para ponerse en la piel del hermano menor de Luismi, Sergio, en la segunda temporada de la tira que, después de un largo receso por el coronavirus, finalmente vuelve al ruedo.

"¡Hombre! claro que estoy muy contento de estar en la serie", dice entusiasmado. "Yo pensaba que no me iban a llamar y me sorprendió. Iba de camino al cole y mi padre me dijo, 'estás en la serie'. Me puse súper feliz, casi me pongo a llorar de la emoción", recuerda sobre el día que recibió la gran noticia. "Voy a comenzar con la misma edad que mi hermano, hasta un poco más pequeño", agrega con cierto orgullo.

Axel Llunas tiene tan solo 12 años, y al igual que su hermano, se prepara para debutar ante las cámaras en "Luis Miguel, la serie"

Para poder ser parte del gran éxito de Netflix, tuvo que dejar su España natal e instalarse en México junto a su papá. "Me gusta mucho aquí", afirma mientras que a su lado Marcos, que lo acompaña en todo momento, asegura: "Nos sentimos como en casa, vamos y venimos".

"Tengo ganas de empezar ya", dice Axel sobre el comienzo de las grabaciones, y es que la cuarentena se hizo larga. "Estábamos ahí con ansias de salir, todos aburridos, tocando el piano, haciendo Tik Toks y cosas que no haría en la vida cotidiana". A pesar de que no puede adelantar nada de lo que se verá en esta segunda temporada, cuenta que está completamente listo para su primer día. "Por suerte no tengo que hacer acento mexicano, porque como Sergio ha vivido toda su vida en España no tiene que hablar así".

¿Te entusiasma la idea de ser actor?

Sí, me gusta más actuar que cantar. Este es mi primer papel, y pues, no me esperaba que me fueran a llamar, por lo que estoy muy contento. Es muy divertido, la paso muy bien frente a las cámaras porque tienes que ponerte en un papel que no eres tú. Me gusta eso de interpretar a otras personas.

Su papá asegura que Axel tiene un don natural. "Él es más actor que cantante, así como Izan es más cantante que actor. No sé cómo hacen estos dos, pero cuando dicen acción se ponen inmediatamente en el papel; me salieron bien", dice Marcos bromeando, pero muy orgulloso de sus hijos. "La verdad es que la gente de la producción lo ha adoptado como el hemano de Izan, y él lo está haciendo muy bien. Es muy improvisado todo, porque cuando eres tan niño es como jugar un poco", agrega.

Una familia de artistas

Axel con su hermano Izan, que interpretó a Luis Miguel niño en la primera temporada, y su papá, Marcos Crédito: Instagram

"Siempre es mucho más fácil si vienes de una familia de artistas. Si eres hijo de un médico, un arquitecto, o lo que sea, y quieres ser cantante te miran con cara de, '¿a dónde vas?. En nuestro caso es al revés, porque si no eres cantante te dicen, 'a dónde vas? No nos sale ningún arquitecto", cuenta entre risas Marcos sobre la naturalidad con la que toman de las puertas para adentro el deseo de los niños de dedicarse al arte.

Uno de los que más lo apoya en este camino es su abuelo, Dyango. "El abuelo está muy chocho, como dicen en Argentina. Dice que Axel se parece mucho a él, que no se dónde lo vio porque él es rubio, pero bueno. Él afirma que 'la belleza la heredó de mí'", revela Marcos sobre cómo toma su padre el talento de sus nietos.

-¿Quién te aconseja más? ¿Tu abuelo, tu papá o tu hermano?

-Pues me aconsejan todos, pero más mi padre, porque estoy con él todo el día

-Hay mucha gente esperando el estreno de la segunda temporada de Luis Miguel, la serie. ¿Estás listo para volverte famoso?

¡Hombre! No sé si me voy a volver tan famoso, pero si sucede aquí estoy, esperando otras cosas. Ojalá me vaya bien así hago más series y películas, que es lo que quiero. Quiero ir a Los Ángeles, a Hollywood, aunque eso ya es mucho.

Conforme a los criterios de Más información