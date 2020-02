Dyango y su nieto Izan Llunas: dos estilos y el mismo amor por la música

Dyango y su nieto, Izan Llunas, pasaron por el living de Cortá por Lozano Crédito: Instagram

Se miran con orgullo, admiración y mucho cariño. Dyango y su nieto Izan Llunas visitaron Cortá por Lozano, que durante dos semanas es conducido por Florencia Peña porque Verónica está de vacaciones. "Estoy un poco asustado con la fama de Izan. Todo ha sido de repente. Mi papá era músico de profesión. Yo estudie música y empecé a cantar a los 8 años. Su papá, Marcos, y su tío cantan, y él es el que canta mejor. Mi mamá cantaba maravillosamente bien. Y yo iba a los concursos de la radio y los ganaba a todos", relató Dyango, que el viernes lanza una edición de grandes éxitos y el sábado 15 brindará un show en el Gran Rex.

Izan, de 15 años, está dando sus primeros pasos en el medio. Muchos lo recuerdan de Luis Miguel, la serie, serie en la que interpretó al cantante de pequeño. "Ahora vivimos con mi padre en México, por mi carrera. Quiero despegar, hacer los sacrificios que se puedan para obtener una recompensa", contó Izan que el 19 de febrero se presenta en Mar del Playa y el 21, en La Trastienda, en CABA.

"Siempre le decimos que tiene que saber de música, además de cantar bien. Y parece ser que lo está consiguiendo. Entiendo que los tiempos han cambiado. Nunca ha sido fácil ser profesional. En mi época, necesitabas tener un disco debajo del brazo para ver si a alguien le gustaba. Izan lo tiene un poco más fácil porque lo manda por no sé qué", se quejó el abuelo de 80 años. Entonces, su nieto lo ayudó: "Spotify, abuelo. Ahora nosotros podemos hacer todo por las redes sociales".

Izan contó que su abuelo es uno de sus ídolos. "Me gusta escuchar a mi abuelo por muchas plataformas. Me encanta que siga cantando luego de tantos años de carrera. Es extraordinario. También escucho a mi padre, que es además mi instructor de canto". Y agregó: "Ser cantante es algo que deseo de muy niño, pero estoy con las puertas abiertas para cualquier propuesta".

Abuelo y nieto tuvieron, además, palabras elogiosas para con la Argentina. "Quiero a este país. Lo he demostrado en estos 54 años que hace que vengo. Si no viviera en Barcelona, me gustaría hacerlo en Buenos Aires. Puedo no ir a los Estados Unidos o a México pero a Buenos Aires tengo que venir todos los años, con las vacas gordas y flacas. Las abuelas han enseñado a sus hijas y nietas a cantar mis canciones", dijo Dyango. Izan apenas ha estado dos veces en nuestro país. "Pero lo que vi me ha gustado mucho, también la gente y la comida", destacó.

Dyango también habló de amor. "Tuve dos mujeres en mi vida, la madre de mis cuatro hijas y luego la mujer de mi vida, que todavía me acompaña. Tuve la suerte tremenda de encontrar a esta mujer que tiene un corazón de oro. Yo mismo me horrorizo, de cómo me puede querer de esa manera. La conocí en una boîte, donde yo estaba tocando la trompeta. La pista daba vueltas y en cada una aparecía esta mujer hermosa. Fue amor a primera vista".