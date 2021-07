Luis Miguel sufrió un accidente que reveló su verdadero paradero

En la primera temporada de Luis Miguel: la serie, la trama giraba en torno a la desaparición y posible paradero de Marcela Basteri, la madre del cantante, que en la vida real se esfumó sin dejar rastros hace décadas poniendo en marcha innumerables teorías y conjeturas sobre lo que le sucedió. En la segunda vuelta de la serie biográfica que produce el propio cantante, el relato ya se metía con las circunstancias de su adultez, su carrera y sobre todo, su rol de padre de la joven Michelle Salas. Pero lo cierto es que más allá de las licencias narrativas y poéticas que puede haberse tomado la ficción de Netflix protagonizado por Diego Boneta, el consenso general es que logró dar en el clavo con el misterio y el secreto que rodean siempre al cantante.

Un nuevo episodio de la vida real confirmó lo poco que se sabe de Luis Miguel y la ansiedad con que cada noticia sobre el artista es recibida por los medios latinoamericanos. Hacia finales de la semana pasada empezó a circular el rumor de que Luis Miguel estaba internado en Acapulco aunque no se conocía el motivo de la hospitalización. Sin embargo, unos días después se supo que no solo no estaba internado en Acapulco sino que ni siquiera estaba en la ciudad balnearia mexicana que suele visitar.

Según reportes de varios ciclos mexicanos dedicados a las celebridades, Luis Miguel sí pasó por una clínica debido a un accidente hogareño por el que se fracturó el hombro, pero todo sucedió en la ciudad de Los Ángeles, dónde fue atendido en un hospital de Santa Monica y luego dado de alta para refugiarse en una exclusiva suite de un hotel de Beverly Hills. Sin detalles sobre lo sucedido pero confirmando que el artista se recupera en la ciudad norteamericana, para sus seguidores la noticia de su accidente al menos despejó las sospechas del posible contagio de Covid-19 con el que especulaban algunos medios cuando comenzó a circular el rumor de su supuesta estancia en un hospital de Acapulco.

Lo cierto es que cuando se trata de la vida privada de Luis Miguel, como bien demostró la serie de Netflix, el misterio, las teorías conspirativas y la atención del público van mucho más allá de la ficción.

LA NACION