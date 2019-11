Luis Novaresio: "Me gustó compartir mi historia de amor y mi felicidad"

En Intrusos, el periodista recordó la ceremonia de los Martín Fierro de Radio, a la que fue acompañado por su pareja, Braulio Bauab Crédito: Instagram

11 de noviembre de 2019 • 17:06

Tras ganar el Martín Fierro de Radio por su programa periodístico matutino, Novaresio 910, ciclo de La Red, Luis Novaresio pasó por el piso de Intrusos y habló de todo: de la felicidad que le provoca haber ganado una nueva estatuilla, de su decisión de blanquear su homosexualidad y de su rol como periodista en la actualidad política.

Acompañado por su pareja, Braulio Bauab, el periodista de La Red contó lo bien que la pasó en la ceremonia de APTRA, que el pasado sábado distinguió a los protagonistas de la radiofonía argentina. "Estoy feliz. Es el sexto para mí contando los de tele (...) El Martín Fierro de Radio es distinto, hay más camaradería entre los compañeros", señaló quien en el último tiempo se hizo muy amigo de varios de sus colegas, como María O'Donnell, Ernesto Tenembaum y el recientemente fallecido Marcelo Zlotogwiazda.

En cuanto a su decisión de exponer su vida privada, Novaresio explicó: "En lo personal no pienso que haya cambiado nada. En mi familia esto estuvo siempre claro. Nadie que me conoce ni que forma parte de mis afectos se sorprendió (...) La gente que me conoce o trabaja conmigo tenía muy en claro cuál era mi vida. Solo que yo creía que no tenía que hacerlo visible. Me parecía que era discriminatorio mostrar una situación distinta a las parejas heterosexuales. Y me di cuenta que me equivoqué fiero. La visibilidad es importante en una sociedad donde la discriminación todavía existe", señaló haciendo una especie de autocrítica.

Y si bien asegura que nunca planificó hacerlo público, confesó que "compartirlo fue lindísimo" y que está feliz por la decisión que tomó. "A mis 55 años entendí que las relaciones se construyen artesanalmente. Yo trabajo de periodista, no de persona gay. Nuestro país sigue siendo discriminatorio y tengo clarísimo que en algún momento voy a bancarme el 'puto de mierda', pero la diversidad abre cabezas (...) El medio y el mundo de la política es machista. Yo también lo soy, fui criado en una cultura machista y tenía prejuicios. Pero me gustó compartir mi historia de amor y mi felicidad", reflexionó el conductor de América, que confesó haber recibido varias amenazas por parte de políticos a la hora de dar información.

Al contar cómo es su día a día con su pareja, Braulio Bauab, aseguró que la clave del éxito es la no convivencia. "Somos dos cincuentones que ya tenemos una vida armada. Braulio es un exitosísimo empresario inmobiliario y tiene una hija. A su hija la tuvo con su amiga Virginia, que es una gran persona. Ambos tenían el deseo de ser padres y decidieron hacerlo juntos", explicó tras asegurar que se lleva "bárbaro" con la pequeña, ya que siempre tuvo vocación de padre.

Luego, el conductor de Debo decir habló del rol de los periodistas en la actualidad política y, si bien confesó haber votado a Mauricio Macri en el ballotage de 2015, hizo un mea culpa por no haber visto antes la crisis que se venía. "Creo que no conté la magnitud de la crisis que se veía. Siento la tranquilidad de haber plantado posiciones desde el momento cero, pero todos tendríamos que hacer algún tipo de reconocimiento", disparó con tono autocrítico.

Luego, Novaresio confesó que en las Paso votó a Roberto Lavagna, mientras que en las elecciones de octubre decidió votar en blanco. "Veníamos de un gobierno de doce años de etapas muy dispares. Veníamos de una etapa negadora, patotera. Cuando arrancó Macri no creímos que iba a pasar esto. Ahora hay que saber que la situación es gravísima y hay que darle una chance al nuevo presidente. Los primeros seis meses del gobierno de Alberto Fernández van a ser de gran observación. Yo quiero que le vaya bien a Alberto, como lo mismo queríamos con Macri", concluyó esperanzado.