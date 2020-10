Luis Rubio vuelve con Eber Ludueña: "Soy una Pyme del humor"

Luis Rubio como el inefable Eber Ludueña

Alejandro Rapetti Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de octubre de 2020 • 00:05

"¿Esto es para responder como Luis o como Eber?", consulta el comediante rosarino Luis Rubio al otro lado de la línea. Sucede que desde su debut en TyC Sports en 2002 Eber Ludueña, ex futbolista de peinado y bigote retro de los años 70, se convirtió en un verdadero fenómeno mediático y con el tiempo la popularidad del personaje superó a la de su creador. Basta decir que en el canal Eber Ludueña TV, de YouTube, acumula más de 17 millones de views.

Sin ir más lejos, el próximo viernes 16 de octubre, Eber presenta Streaming en 4 Je, su propio show de humor, donde revivirá sus mejores momentos y analizará toda la actualidad en una noche que promete sorpresas e invitados especiales. "Es un espectáculo donde Eber repasa historias, con monólogos y análisis sobre la cuarentena, la actualidad y los protocolos de la vuelta al fútbol. Después tendremos una visita, un zoom con una estrella del deporte y un dibujo animado que se integra a las anécdotas clásicas del personaje -anticipa-. Eber no llegó y de alguna manera representa un poco a todos aquellos que tampoco llegaron. Pero él no se considera un perdedor. Su sello siempre fue la intrascendencia. Tiene una enorme autoestima a prueba de balas".

Autogestivo por naturaleza, a Luis Rubio le gusta definirse como un guionista que actúa o un actor que se escribe. "En mis comienzos estudié actuación y después descubrí que me resultaba más fácil actuar lo que yo escribía y sumé ese componente de guionista. Si bien he trabajado de eso, no es un lugar donde me sienta cómodo. Me gusta más escribirme para mí y no tanto a terceros, porque me imagino cómo se va a hacer. Soy una Pyme del humor, conozco un poquito de distintas áreas y eso me permite hacer mi producto", asegura Rubio, con treinta años de trayectoria y seis Martín Fierro entre otros premios que la respaldan.

El carismático Luis Rubio

Superados ya los seis meses de aislamiento a causa del Covid 19, cuenta que permanece encerrado en su casa y sale lo mínimo para hacer algunas compras o algún trabajo puntual. "Al principio estuve un poco shockeado con todo esto, tratando de acomodarme, y después me pegó por el lado de moverme, me puse a grabar contenidos, subí algunas cosas a redes, hice videos para empresas, todo in house. Me compré algunos equipos y me armé un pequeño kit para laburar de forma virtual", cuenta.

Así surgió El 4 en cuarentena, una pequeña tira protagonizada por Eber y dirigida por Damián Leibovich, el mismo con el que hicieron El Puntapié final y El último lateral analógico, dos series grabadas para los Mundiales 2014 y 2018.

También en cuarentena desempolvó a Evaristo Hurtado, otro de sus clásicos personajes que él define como "un periodista panregional", donde reúne pequeños informes periodísticos bajo el título de Enlace Hurtado (disponible su cuenta de Instagram @eberludueñaok). "Enlace Hurtado es un poco una parodia a los programas de la tele de hoy, donde todo se hace desde las casas con una señal inestable que le va cambiando un poco el sentido a lo que dice. Es un esquema de humor que me gusta mucho y está relacionado con la falla técnica o mecánica, con la hoja que se traspapela y hace que algo cambie. Eso me da un poco de espalda para decir alguna cosa un poquito más subida, cruzar algunos límites con algo más grosero, porque en realidad hubo una falla que lo generó", sigue Rubio, que los sábados a la mañana también cierra Foja cero, el programa de Facundo Pastor, con una columna de humor en La Red.

Evaristo Hurtado, el peculiar "periodista panregional" que encarna Rubio

Más allá de sus personajes más populares, muchos lo recordarán por su paso en la TV donde condujo El ojo cítrico, en dupla con Mariana Fabbiani o Julieta Prandi y otros programas de archivo junto con Diego Reinhold o Maju Lozano. Pero fue en Mar de fondo, junto a Alejandro Fantino en TyC Sports, donde nacieron aquellos grandes personajes como Eber Ludueña. Evaristo Hurtado o Endometrio López Esteche, un gaucho telúrico.

También escribió y protagonizó la serie El show de Ramiro Agujis [una mezcla de Ramiro Agulla con Juan Gujis), una parodia genial de la desmesura de los creativos publicitarios. Se trata de una serie web (imperdible) de cinco temporadas que en su momento, entre 2009 y 2014, tuvo mucho predicamento sobre todo en la industria del marketing y las agencias (disponible en YouTube). Como actor, también participó en la serie biográfica Maradona, sueño bendito, cuyo estreno estaba previsto para este año por la plataforma Amazon Prime y fue postergado por la pandemia.

"El humor siempre me ha gustado, me ha llamado la atención. Me quedo con una definición que le escuche decir al gran humorista gráfico Tomás Sanz, que decía que el humor es poner algo donde no va. Y a veces mostrar también un poquito del absurdo, algo que me gusta bastante y muestra un poco la irracionalidad de muchas conductas, de situaciones que parecen normales pero no lo son. El humor cuenta cosas, es un vehículo para contar una idea. Y hasta en estas situaciones difíciles se puede buscar por dónde encontrarlo, siempre siendo respetuoso del dolor ajeno, una de las premisas que tengo como guionista", concluye Rubio.

Luis Rubio como Ramiro Agujis

Streaming en 4 Je. Viernes 16 de octubre, a las 21, show en vivo por streaming. Sorpresas e invitados especiales. Entradas por



PlateaNet

Conforme a los criterios de Más información