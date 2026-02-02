Luke Thompson: quién es el actor británico que interpreta a Benedic Bridgerton y despierta pasiones por el mundo

El artista de 37 años se luce como uno de los personajes favoritos de la exitosa producción basada en las novelas románticas de Julia Quinn

Luke Thompson protagoniza la nueva temporada de Bridgerton junto a la actriz Yerin Ha. El personaje del actor, Benedic, cautivó por completo a los fanáticos de la serie por su sensibilidad. Gracias a la fábula de amor y sensualidad contada en la cuarta temporada, el actor británico de 34 años expande aún más su fama y se prueba como primera figura de una serie de Netflix.

De perfil bajo y apasionado por las tablas, Thompson lleva más de una década interpretando obras de William Shakespeare. De hecho, su primer papel teatral profesional fue como Lysander en Sueño de una noche de verano en el Globe Theatre. Si bien la actuación fue parte de su vida desde muy pequeño, su labor en Bridgerton le otorgó fama global y la cuarta temporada, que lo encuentra como protagonista, marca un hito en su carrera.

El romance entre Benedict Bridgerton y Sophie Baekel generó mucho interés entre los usuarios de Netflix Aurore Marechal - Getty Images Europe

En una entrevista para un medio británico destacó que su personaje en Bridgerton le recuerda a la búsqueda literaria del Bardo de Avon: “En su esencia, Bridgerton tiene una sensibilidad muy shakespeariana. Tanto en las obras de Shakespeare como en las de Quinn se aborda una realidad exacerbada y se utilizan escenarios históricos para explorar preocupaciones contemporáneas”, dijo.

Luke Thompson: "Pude encontrar mi lugar desde la periferia. Lo bueno de esta serie es que cada protagonista puede hacerlo a su manera” Stephane Cardinale - Corbis - Corbis Entertainment

Thompson nació en 1988 en Southampton, Inglaterra, pero a los dos años se mudó a Francia junto a su familia. Su padre era ingeniero y su madre, maestra. En 2006, decidió regresar a Inglaterra y fue allí que se abocó a la actuación: formó parte de la compañía teatral Year Out en Stratford-upon-Avon, estudió arte dramático en la Universidad de Bristol y se formó en la Real Academia de Arte Dramático de Londres, donde se graduó en 2013.

Thompson hizo su debut cinematográfico con un pequeño papel como suboficial en la película sobre la Segunda Guerra Mundial de Christopher Nolan, Dunkerque (2017). Interpretó a Peter Hain en Miss Revolución (2020), que narra los sucesos del concurso Miss Mundo de 1970, pero el gran salto a la fama tocó su puerta cuando fue elegido como Benedict, el segundo hermano mayor de la serie Bridgerton.

El momento de tomar el protagonismo

La química entre los protagonistas de la última temporada de Bridgerton, Yerin Ha y Luke Thompson encantó a los seguidores de la serie Stephane Cardinale - Corbis - Corbis Entertainment

El actor británico lleva tres temporadas interpretando a Benedict a la espera de su propia historia de amor. El momento finalmente llegó en una etapa que considera ideal: “He tenido mucha suerte con esta serie porque durante años Benedict ha estado más en la periferia, lo que me ha permitido observar, acostumbrarme al fenómeno y perderle el miedo a un proyecto tan enorme y con tanta atención encima. Ahora, cinco años después, cuando me dijeron que la historia se iba a abrir alrededor de él, me sentí simplemente encantado, porque creo que el personaje se merece esa gran apertura, descubrir quién es más allá de lo que ya conocíamos“, reflexionó Thompson sobre este gran paso para su personaje. Sin dudas, estos años en los que su personaje permaneció en un segundo plano le permitieron observar, aprender y construir su propio enfoque sin presión. Además, como cada temporada de Bridgerton explora un nuevo tipo de héroe romántico, Thompson pudo construir su historia desde la más absoluta libertad creativa.

Vida personal: del set a la vida real

Harriet Cains (Philippa Featherington) y Luke Thompson (Benedict Bridgerton) son pareja en la vida real

El amor florece dentro y fuera de Los Bridgerton. Gracias a la serie, Thompson no solo construyó uno de los personajes más importantes de su carrera, sino que también le abrió las puertas del amor fuera del set. Si bien Thompson no tiene redes sociales y mantiene en privado los detalles de su vida personal, trascendió que el británico y su compañera de elenco Harriet Cains —que interpretó a Philippa Featherington— son pareja en la vida real. Los rumores de que la actriz que dio vida a Philippa y actor estaban viviendo un romance se desataron hace tiempo, pero recién se confirmaron en enero de 2024 cuando fueron juntos a la fiesta de una conocida revista y se dejaron captar, cariñosos frente las cámaras.

Tanto Thompson como Cains resguardan mucho su privacidad y, a diferencia de la mayoría de los actores, no comparten su vida cotidiana con sus seguidores. Thompson se mantiene firme en su decisión de mantenerse fuera del mundo de las redes sociales: “Cuanto más revelás tu personalidad, más influye en cómo te perciben. Es algo personal... proviene de mi experiencia particular de ser actor”, explicó en una entrevista con un medio británico.

En diálogo con la revista People, Thompson brindó algunos detalles sobre la construcción de su personaje para esta nueva temporada y reveló que decidió no buscar el consejo de los protagonistas masculinos anteriores del programa (Regé-Jean Page, Jonathan Bailey y Luke Newton). “Me sentí tentado y luego pensé: ´no, lo descubriré por mí mismo: lo que quiero, lo que siento´”, expresó sobre la construcción del personaje que protagoniza uno de los romances más esperados del año.

Netflix ya estrenó la primera parte de la cuarta temporada de Bridgerton y la segunda mitad llegará el 26 de febrero de 2026. Todo apunta a que la historia de Benedict no solo renovará la fórmula, sino que redefinirá lo que significa enamorarse en el universo Bridgerton.