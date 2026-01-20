Netflix estrena la cuarta temporada de Bridgerton: qué tenés que saber antes de continuar con la saga

La plataforma de Netflix anunció el estreno de la cuarta temporada de Bridgerton para el 29 de enero. La entrega se hará en dos partes y los fans de la serie esperan con ansias conocer cómo avanza la historia de amor que tendrá a Benedict como protagonista. Descubrí qué tenés que saber antes del lanzamiento y qué sorpresas se esperan de la ficción creada por Shonda Rhimes.

La plataforma de streaming decidió publicarla en el catálogo en dos partes, por lo que la mitad de los capítulos se estrenarán en enero (del 1 al 4) y la siguiente fase el 26 de febrero (del 5 al 8). Hasta el momento se supo muy poco de los detalles de esta trama, pero sí se confirmó que será Benedict quien en esta temporada encuentre finalmente el amor. Además, fiel al hilo inicial, Lady Whistledown oficiará de las suyas.

La nueva temporada llega con un romance y roces entre la reina Charlotte y Lady Whistledown (Fuente: Netflix)

Hasta el momento, Netflix dio un adelanto de lo que vendrá con el tráiler. Una de las escenas más resonantes muestra a Violet Bridgerton decirle a su hijo: “Tenés que casarte. Simplemente, aún no conociste a la joven adecuada”. Al mismo tiempo, el narrador describe “Con un poco de imaginación, lo imposible parece posible”, y la voz de la madre vuelve a ocupar espacio: “Está muy bien soñar, pero la vida está hecha para ser vivida”.

Hasta el momento, Benedict, el hijo más bohemio y liberal de la familia, no había pensado en casarse, pero aparece en su vida una mujer cargada de misterio, que lo endulzará desde el inicio. Gracias a un baile de máscaras que organiza su madre, el joven se topa con la Dama Plateada que más tarde revela su nombre: Sophie Baek. Se trata de una joven cuya vida se basa en el cuento de hadas La Cenicienta. Ella es una sirvienta que trabaja para Lady Araminta Gun, una viuda ambiciosa y cruel que intenta casar a sus dos hijas con familias poderosas.

Claudia Jessie como Eloise Bridgerton y Nicola Coughlan como Penelope Featherington en Bridgerton Temporada 4 (Fuente: Netflix)

Esto abre un abanico de dudas sobre la relación inminente entre el rebelde de los Bridgerton y todo apunta a que asentará cabeza, pero para confirmar ello hay que esperar hasta la segunda parte de la temporada.

Al igual que sucedió en la tercera parte, que se enfocó en el romance entre Penélope y Colin (quienes ya tienen un hijo), ahora todo girará en torno al artista de la familia.

La temporada 4 de Bridgerton se enfocará en el romance de Benedict y será estrenada en dos bloques Netflix

Por fuera del romance de los protagonistas, Francesca explora su matrimonio con John Stirling, a la vez que existe una creciente conexión con Michaela, su cuñada. En su trayecto vuelve a Londres junto a Eloise, quien la fue a visitar a Escocia. Por su relación cercana con Benedict, será su confidente. También aparecerán Anthony y Kate, ya como padres.

En tanto, hay personajes que no aparecerán en esta entrega, como Daphne y su esposo, el duque Simon Basset.

