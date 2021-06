Luli Fernández contó la verdad detrás de su encuentro con Mick Jagger

Luli Fernández se animó a contar la verdad detrás de aquel encuentro con Mick Jagger cuando tenía 17 años. La modelo conoció al líder de los Rolling Stones en una fiesta y una foto la catapultó a la escena mediática como “la argentina que deslumbró a Jagger”. A quince años de la inolvidable noche, recordó cómo fue la velada con el rockstar.

Todo ocurrió en 2006, cuando coincidió en una fiesta con la banda británica, y días más tarde se convirtió en la protagonista de la tapa de la revista Gente, donde aseguraron que el cantante había quedado “fascinado” con la joven modelo argentina.

Luli Ferndández contó la verdad sobre su encuentro con Mick Jagger - Fuente: América

Invitada en Debo decir (América), enfrentó las preguntas más picantes de Luis Novaresio sobre su noche con Jagger. “Era muy chica, estaba re de novia y se armó una joda después del recital. Había como 50 personas y yo estaba ahí”, relató Luli.

Otro de los famosos presentes en la reunión nocturna era Nacho Viale, quien también era su amigo y fue gracias a él que fue invitada al evento. Aunque aclaró que concurrió junto a su pareja de ese entonces, confesó que no pudo evitar estar en “modo fan” toda la noche: “Me saqué esa foto con él como hubiera hecho cualquier persona que tenía enfrente semejante persona”.

Luli Fernández y Mick Jagger en la foto que pasó a la historia: a los 17 años la modelo conoció al líder de los Stones

También reveló que no fue la única modelo que asistió, y que aunque todos los rumores de romance apuntaron hacia ella, en realidad no tuvo más que escasos minutos junto a Jagger: “Hubo varias que se fueron con él; yo cuando me invitaron al evento estaba chocha porque imaginen: 17 años y te invitan a una fiesta con todos los Stones; pero después me fui a mi casa”.

“Yo lo capitalicé y fui tapa de revista, pero no fui precisamente yo la que se fue con él”, afirmó con aires de misterio, y se negó a dar a conocer los verdaderos nombres de las famosas que tuvieron un affaire con el músico. “Tuve esa suerte, me copa la historia y algún día se la contaré a Indalecio, mi hijo”, cerró entre risas.

LA NACION