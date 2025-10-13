Por qué se separaron Luli Fernández y Cristian Cúneo Libarona

Luli Fernández y Cristian Cúneo Libarona se separaron tras 14 años de relación. La modelo anunció el fin de su matrimonio con el abogado a través de un comunicado en redes sociales. La pareja, casada desde 2014 y con un hijo, Indalecio, decidió tomar caminos distintos.

Los motivos de la separación

Según la modelo, supo desde el primer momento que él era la persona con la que quería formar una familia. “Hace casi 14 años conocí a Cristian y desde el primer momento todos mis instintos me dijeron: ‘Es él’. Supe que era la persona con la que quería formar una familia: un hombre bueno, leal, simple y amoroso”, comenzó el mensaje

Luli Fernández confirmó su separación Cristian Cúneo Libarona

En la misma línea, la influencer explicó que, tras varios años juntos, la pareja transitó momentos maravillosos y otros difíciles. Siempre se acompañaron y cuidaron profundamente. Sin embargo, en algún punto del camino se olvidaron de sí mismos como pareja. En su comunicado, la modelo expresó: “Transitamos momentos maravillosos y también otros muy difíciles, siempre de la mano, acompañándonos y cuidándonos profundamente. Pero en algún punto del camino, quizás nos olvidamos de nosotros como pareja. Llevarnos tan bien y querernos tanto hizo que nada de eso se notara. Incluso nosotros tampoco lo veíamos”.

La llegada de su hijo Indalecio fortaleció el vínculo, pero con el tiempo surgieron diferencias que los distanciaron. La pareja decidió tomar distancia tras no sentirse plenos para continuar con el romance.

Luli Fernández y Cristian Cúneo Libarona tienen un hijo Gentileza gentileza Luli Fernández

El proceso de separación

Luli Fernández destacó que la separación se produjo desde el respeto, la amabilidad y un cariño inmenso. Aclaró que esto los mantendrá unidos siempre, aunque de una forma diferente. “Hace algún tiempo decidimos terminar nuestra relación de pareja. Somos muy afortunados: pudimos hacerlo desde un lugar de respeto, amabilidad y un cariño inmenso que nos mantendrá unidos siempre, solo que esta vez de una forma diferente”, señaló la modelo en su comunicado.

La pareja mantuvo un perfil bajo en los medios. Esto permitió que la separación se diera de manera privada e íntima, sin rumores ni terceros en discordia, según lo comunicó la modelo.

Luli Fernández y Cristian Cúneo Libarona, se separaron luego de casi 14 años de relación

La historia de amor de Luli Fernández y Cristian Cúneo Libarona

Luli Fernández y Cristian Cúneo Libarona se conocieron hace casi 14 años. La modelo relató que su madre enfrentaba un problema legal y Jorge Rial, por entonces conductor de Gran Hermano, donde Fernández trabajaba como panelista, le sugirió buscar asesoramiento en el estudio de Cúneo Libarona. La modelo se reunió primero con Rafael Cúneo Libarona, quien luego derivó el caso a Cristian. Después de esa primera consulta, comenzaron a intercambiar correos electrónicos.

En una época previa a WhatsApp, la pareja intercambió pines de BlackBerry para continuar la conversación por celular. Ambos venían de separaciones anteriores y así comenzó una relación.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.