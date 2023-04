Luto en México: murió el polémico galán Andrés García

escuchar

El actor mexicano de origen dominicano Andrés García, galán del cine y la televisión, falleció a los 81 años tras varios problemas de salud. La noticia la dio a conocer en las redes la actriz y cantante Anahí, protagonista de RBD y amiga cercana del intérprete. “ Le doy gracias a Dios por haberme dado el regalo de tu cariño. Sé que ya estás en un lugar mejor. Te voy a querer y recordar toda mi vida con todo mi corazón, mi adorado Andrés ”, escribió.

Minutos después, la viuda del actor, Margarita Portillo confirmó el deceso de García. Lo hizo a través de la cuenta oficial de Instagram de su marido. Allí, escribió: “ Con un dolor que no sabía que podría sentirse en el alma, quiero informar al público que siempre siguió y amó a mi esposo, a la familia y amigos, así como a los medios de comunicación, que mi esposo, Andrés García, el amor de mis amores, está descansando al lado de nuestro señor Jesús ”.

Y continuó: “Andrés recibió una transfusión el día domingo, 2 de abril, en el Hospital Santa Lucía. El mismo domingo regresamos a casa, pero su cuerpecito ya estaba muy cansado. Recibió la extremaunción el día lunes, 3 de abril, estando yo a su lado, así como mi hermana y su enfermero. Permanecí a su lado, cuidándolo y queriéndolo hasta su último suspiro. Se fue en paz y de una manera que le agradezco a Dios. Andrés abandonó este plano terrenal a las 15:07 horas. Su cuerpo será velado en esta, que es su casa”.

En 2022, García sufrió una aparatosa caída en meses pasados que lo dejó postrado en cama. “ Quizá estamos viviendo los últimos días de Andrés García porque se siente muy enfermo y muy débil ”, dijo el actor mientras hablaba en tercera persona sobre sí mismo en su cuenta de YouTube, meses después de la caída. Por su parte, su esposa informaba que la cirrosis también se agravó, así como los problemas en su médula espinal. Tan solo el pasado 15 de septiembre tuvo que acudir a un hospital a que le hicieran una trasfusión sanguínea y de plasma en calidad de emergencia: “Pues aquí estamos de nuevo en el hospital, ya no sé cuántas veces me voy a quedar en el hospital. Este mes llevo tres veces y, bueno, vamos a ver cómo salimos de esta”, mencionó García.

Andrés García Archivo

El actor, que se convirtió en una estrella de cine y la televisión mexicana, nació en República Dominicana. Su padre, Andrés García Calle, era considerado uno de los “ases” de la aviación española y comandante de las fuerzas republicanas durante la Guerra Civil Española. Junto a su esposa, Francisca García Acevedo, emigró a República Dominicana, donde nació García, y posteriormente se establecieron en México, por lo que el actor tenía ambas nacionalidades.

El actor inició su carrera en 1967 con la película Chanoc, a la que siguieron decenas de filmes, entre ellos Pedro Navaja (1984), una de sus películas más famosas basada en una canción del músico panameño Rubén Blades y en la que interpreta a un mafioso.

Con unos profundos ojos verdes y un físico atlético, fue galán de culebrones de la cadena Televisa como Tú o nadie, con Lucía Méndez (1985), y ya como actor principal El privilegio de Amar (1998), con Helena Rojo y Adela Noriega. También trabajó en los Estados Unidos en El Magnate (1989), en Colombia en Herencia maldita (1990) y en Venezuela en La mujer prohibida (1991).

Andrés García Archivo

En la Argentina participó de la telenovela Mi nombre es Coraje (1987), junto a Rubén Ballester, Salvador Pineda, Patricia Viggiano, Andrea Barbieri, María Rosa Gallo, Aldo Barbero y Elsa Berenguer. En aquella novela, García y Viggiano conformaron una de las parejas protagónicas, pero según dio a entender la actriz argentina décadas después, la experiencia junto a su colega no habría sido de las mejores.

Esa no fue la única polémica que protagonizó García a lo largo de su mediática vida. Sus declaraciones sobre temas sociales muchas veces lo pusieron en el ojo de la tormenta. Su relación con la familia de Luis Miguel y sus continuas declaraciones sobre los padres del cantante, Luisito Rey y Marcela Basteri lo mantuvieron, también, como figura casi permanente en los programas de chimentos de México. De hecho, en Luis Miguel, la serie, fue interpretado por el actor León Peraza.

“ Luis Rey era mucho más malo de lo que sale en la serie y al mismo tiempo mucho más encantador, eso no lo pusieron, que fue un grave error cinematográfico y que fue real porque así como era de malo era encantador cuando algo le interesaba y cantaba precioso ”, dijo el actor, quien fue uno de los responsables de lanzar la carrera de Micky en su infancia, en el programa Ventaneando.

García, que quería llevar la historia de su vida a la televisión, dio a entender que Rey le pidió ayuda para sacar del medio a Basteri. “ Efectivamente, Luisito me pidió que viniera a España diciéndome que Micky tenía un problema muy serio. El problema era él, que quería matar a Marcela. [Me dijo] ‘ayúdame a matar a Marcela’ ”, reveló. Y además dijo saber dónde había sido asesinada la italiana. “Te voy a decir algo que a mí me tiene preocupado desde hace tiempo y te lo voy a decir por primera vez, no lo voy a decir completo porque quiero pensarlo muy bien. No quiero que se haga un sensacionalismo falso de esto, no tengo necesidad de ello. Yo estoy 90 por ciento casi seguro de que sé dónde mataron a Marcela”, sumó.

LA NACION

Temas Necrológicas