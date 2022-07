El galán de telenovelas Andrés García compartió imágenes que alarmaron a sus seguidores: “No quiero vivir así”

El actor mexicano Andrés García compartió un video en sus redes sociales que alarmó por completo a sus seguidores, sobre todo porque aseguró que su salud se deterioraba más cada día y que sentía que su muerte estaba muy cerca. “Se acerca el final de La Última Leyenda del Cine Mexicano”, fue el título con el que el famoso publicó esta grabación, en la que muestra sus avances en cuestiones médicas, así como el último aparatoso accidente que sufrió y que lo dejó postrado en una cama.

Desde hace algunos meses, la situación de salud de la estrella del Cine de Oro no ha estado en las mejores condiciones, ya que fue hospitalizado por una anemia severa de la cual se encontraba recuperándose hasta ahora. Luego, una caída llegó para complicarlo todo porque incluso tuvo que ser intervenido e ingresado a un hospital de emergencia.

Andrés García publica video sobre su situación de salud y alarma a los fans

En el video, aparece Andrés muy débil y con un semblante desgastado, muy lejano de aquel protagonista de telenovelas. Además, se observa cómo un doctor le suturó la herida que le dejó su más reciente accidente en la cabeza. Las imágenes fueron fuertes y lo que más alarmó a los fans fue la descripción del video, en la que consideró que cada día empeoraba más: “Queridos amigos, estos últimos días me he sentido muy cansado y débil, tanto que volví a tropezar. Y sí, otra vez me lastimé. En este programa, les muestro lo sucedido y todo lo que conllevó mi caída, consecuencia de mi estado de salud que va decayendo cada día más. Con certeza les digo, siento que estoy cerca de mi final”.

La grabación dura alrededor de 20 minutos, en los que el famoso fue filmado mientras estaba al cuidado de su esposa Margarita. Mientras ella le repetía que se iba a reponer y que muy pronto estaría en mejores condiciones médicas, él le afirmaba que no quería vivir así porque no estaba acostumbrado a que su salud estuviera tan deteriorada: “No sé si quiero (recuperarse), yo no estoy acostumbrado a vivir así. Cada paso que doy me estoy cayendo y yo no quiero vivir así”, señaló.

Respecto a su reciente caída, mencionó que no es la primera vez, sino que ya se volvió algo recurrente, una condición que le roba la tranquilidad. “Como yo no sabía lo que estaba pasando, yo creí que me estaban put...ando. Luego veo toda la sangre y digo: ‘En la mad..., ¿quién entró?’”, dijo.

El último deseo de Andrés García

García reveló en el mismo video que, cuando fallezca, le gustaría que su última morada sea en una lancha dentro del mar. Él, con toda seguridad, dijo que desea que lo cremen en medio del océano en esta embarcación.

Al parecer, a las personas que lo acompañaban no les gustó que él dijera que ya no quería vivir, dado que en repetidas ocasiones le mencionaban que pronto se iba a poner bien y que volvería a realizar sus actividades: “Además, no te estás muriendo, solo comienzas a sentirte bien y empiezas a echar madres (término utilizado en México para hacer alusión a cuando alguien insulta a otros)”.

En consecuencia, el primer actor se mostró cansado e insinuó que él no estaba dispuesto a luchar por vivir de una manera en la que no le gusta y que no le gustaría causar molestias: “Si hay que morirse, se muere uno y ya...”, sentenció.