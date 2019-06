Madonna: "Harvey Weinstein se me insinuó sexualmente"

Madonna está presentando Madame X, su nuevo trabajo discográfico

Madonna se sincera en una nueva y amplia entrevista que concedió a The New York Times Magazine. En ella, la cantante, de 60 años, ha hablado sobre su relación con Harvey Weinstein , a quien conoció a raíz de A la cama con Madonna, el documental de 1991 que trata sobre la vida de la artista y que fue producida por Miramax, propiedad de Weinstein. "Harvey cruzó algunas líneas y límites y se me insinuó sexualmente", revela la diva del pop.

"Él estaba casado en ese momento y, realmente, no estaba interesado", cuenta, y añade: "Yo era consciente de que hacía lo mismo con muchas otras mujeres que conocía en el negocio. Y todos pensábamos: 'Harvey puede hacer eso porque tiene mucho poder y sus películas son tan exitosas que todos quieren trabajar con él, así que hay que aguantar".

Madonna cuenta que cuando comenzó la caída de Harvey Weinstein, en octubre de 2017, acusado de acoso sexual por cientos de mujeres, se alegró. "Cuando ocurrió, dije: 'Por fin". "No me alegro de que entre en la cárcel. Eso no es bueno para el karma. Pero sí fue bueno que alguien que había abusando durante tantos años de su poder fuera llamado a declarar", agrega.

Weinstein no es el único del que habla Madonna en esta entrevista, que está estrenando nuevo disco, Madame X. La intérprete de "Like a Virgin" también menciona a Donald Trump y se refiere al comportamiento del presidente norteamericano como "un verdadero estereotipo de un macho alfa" y le tacha de inseguro: "Un hombre, o un humano, que está seguro consigo mismo no tiene que estar acosando a las personas continuamente".

Consultada si la mujer también muestra ese comportamiento excesivo, la artista es clara: "Hay mujeres que también pueden abusar de su poder. Y si eso también está respaldado por una falta de inteligencia emocional o intelectual, o una falta de experiencia en la vida, realmente es una mala mezcla".

