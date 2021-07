Madre orgullosa: Jamie Lee Curtis reveló que su hija menor es transgénero

En una emotiva y sincera entrevista, Jamie Lee Curtis reveló que su hija menor es transgénero y que se siente muy orgullosa de ella. La actriz, de 62 años, se animó a romper las puertas de su intimidad para enviar un mensaje de apoyo a su heredera y contarle al mundo como transitó el proceso junto a su familia.

“Hemos visto con orgullo y maravillados cómo nuestro hijo se convirtió en nuestra hija Ruby”, contó durante una charla con la revista AARP The Magazine al hablar sobre la forma en que atravesaron los cambios de la joven junto a su esposo, Christopher Guest.

La actriz definió su vida como una “constante metamorfosis” y contó que Ruby, de 25 años, trabaja como editora de video juegos mientras que su hija mayor, Annie de 34 años, está casada y dedica sus días a ser profesora de danza.

Lee Curtis también reveló con felicidad que Ruby está comprometida y que dentro de sus planes está el de poder casarse el próximo año, una vez que la pandemia esté más tranquila, y que ella misma será la encargada de llevar adelante la boda poniéndose al frente de la ceremonia.

Si bien todavía no tiene nietos, la actriz espera que alguna de sus hijas pronto la convierta en abuela. “Todavía no llegaron, pero espero que lo hagan”, afirmó con esperanza.

Jamie Lee Curtis hace unos años, junto a sus dos hijas

Durante la entrevista, Lee Curtis también habló sobre su esposo, asegurando que él hace que cualquier lugar que habiten se convierta en hogar. “Me siento segura cuando entro con el auto y veo que él está en casa”, explicó. “Eso es lo que logró un matrimonio largo. Es la seguridad de saber que su auto está en el garage y que no estoy sola”.

La pareja, que se casó en 1984 y que celebrará este año su aniversario número 37, suele mantener su vida privada alejada de los medios. Sin embargo, ella rompió este hermetismo el año pasado para celebrar sus 36 años de casados, publicando en redes sociales una foto de ambos.

“Una de las relaciones más largas que he tenido, en donde busco confort, contacto y conexión, es la que mantengo con Chris. Hoy se cumplen 36 años del día en que nos casamos. Mi mano en la suya. Antes y ahora. Conectados a través de nuestros hijos, nuestra familia y nuestros amigos, todo eso se convirtió en los eslabones de nuestra cadena emocional humana que nos ha visto a cada uno de nosotros a través del triunfo y la tragedia”, escribió en su momento.

Hoy en día Lee Curtis disfruta de su estabilidad, tanto en la vida familiar como laboral. La actriz, que lleva más de 40 años en Hollywood tuvo que luchar a lo largo de su vida contra las adicciones, las cuales la llevaron al límite. “No lo sabía entonces. Lo mantuve oculto. Estaba tan enferma como mis secretos”, escribió hace un tiempo en sus redes sociales, mientras celebraba sus 22 años de sobriedad tras sobreponerse al alcoholismo.

“Con la gracia de Dios y el apoyo de muchas personas que pudieron relacionarse con todos los sentimientos y de un par de ángeles sobrios, he podido mantenerme sobria, día tras día, durante 22 años”, escribió y aclaró: “La particular imagen en la que me veo bebiendo con orgullo en una sesión de fotos es muy útil para ayudarme a recordar”, agregó haciendo referencia a la imagen con la que ilustró el texto.

El momento clave en que la actriz decidió dejar de beber ocurrió a finales de 1998, cuando en una ocasión, mientras estaba en la cocina de su casa, una amiga que se estaba hospedando allí la vio consumiendo pastillas y decidió enfrentarla. Según relató años atrás, ella acababa de tomarse cinco analgésicos junto a una copa de vino cuando escuchó una voz que venía de uno de los pasillos. A partir de ese momento todo comenzó a cambiar. “De repente alguien sabía. Yo había estado cultivando una adicción a los analgésicos desde hacía mucho tiempo, más de diez años”, confesó durante la nota. Al ser consciente de ello, decidió iniciar un tratamiento de rehabilitación y comenzar una nueva vida lejos de las adicciones.

LA NACION