Maju Lozano, sobre el coronavirus: "Las sensaciones son horribles, son dolores que uno no transitó nunca" Crédito: Captura de pantalla

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de septiembre de 2020 • 19:46

Después de que se confirmara que tiene coronavirus, Maju Lozano volvió a salir al aire en Todas las tardes para contarle a sus compañeros cómo atraviesa la enfermedad. Desde el living de su casa, la conductora aseguró que si bien tiene síntomas leves, sus días son difíciles y siente mucho dolor corporal.

"Yo ya venía medio medio, pero no sabía si eran cuestiones de la cabeza, que te sentís mal pero por ahí es una gripe. En otro momento me hubiese quedado en la cama, pero ahora te tenés que hisopar, por uno y por todos los que trabajan conmigo tanto en el canal como en la radio, que es mucha gente, más todas las familias de esas personas. Es una cadena infame la que se arma por culpa de este virus de miércoles", contó sobre como fue que llegó a hacerse el estudio.

"La semana pasada me dieron el resultado positivo, así que supongo que fue algo de lunes o martes, por los cálculos", siguió relatando. "Te dicen tantas cosas y se habla tanto que yo creo que lo único cierto es que hay que tratar de cuidarse, salir lo mínimo e indispensable, mantener la distancia y estar en lugares ventilados. Gracias a Dios yo estoy bien y en casa".

Maju se sinceró frente a sus compañeros y enumeró los síntomas que le provoca el Covid. "Tengo poco gusto y la sensación en la boca todo el tiempo es rara, me llené de llagas. El olfato no es nítido, viene como al rato, pero no se me fue el hambre", explicó poniéndole un poco de humor al momento. "Las sensaciones son horribles, son dolores que uno no transitó nunca. Por momentos caés y decís, '¿esto era el covid?'. Es angustiante".

"Podés pensar que es una gripe fuerte, pero no, es una falta de energía absoluta. Lo único que necesitás es dormir, dormir y dormir, un cansancio espantoso. Todo el tiempo estás tirado... Recién con Juan nos vinimos del cuarto al living para armar dos cositas para la transmisión y terminamos agotados, como si hubiésemos corrido una maratón", siguió contando sobre su situación. "Se te mezcla susto con angustia, porque son dolores que yo no había sentido nunca. Te duele la piel... No sé cómo explicarlo, es una sensación horrible. Mucho dolor de cabeza, perder el olfato, muchas situaciones feas".

La conductora agradeció el poder atravesar la enfermedad en una casa confortable, con muchas comodidades. "No me quiero imaginar, si encima de transitar este virus, tenés que pasarlo sin lo básico, una pena realmente", reflexionó antes de dar un consejo desde la experiencia.

"Tengan un clínico a mano siempre, consulten con su clínico. Más allá de todo, traten de tener algún médico a quien consultar. No busquen en google, consulten", enfatizó agradeciéndole a su doctor. "Hay que cuidarse y cuidar a los demás".