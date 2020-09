La conductora se hizo un hisopado por los casos en el ciclo radial El club del Moro y le dio positivo

Maju Lozano dio positivo de coronavirus y la conductora lo informó en sus redes sociales.

La conductora del programa de elnueve, Todas las tardes, se había aislado preventivamente y realizado un hisopado, luego de que sus compañeros de La 100 dieran positivo. Recordemos que el miércoles se confirmó que Santiago Del Moro, conductor de El club del Moro, ciclo radial del que forma parte Maju, era positivo de Covid-19.

En su cuenta de Instagram, ayer Maju había compartido postales de su aislamiento, y hoy no saldrá al aire su programa sino que se extenderá Confrontados, el ciclo de espectáculos de Marina Calabró.

En los últimos días, muchas figuras del mundo de la TV y la radio fueron informando que habían contraído el virus. Uno de ellos fue Guido Kaczka, quien comanda No está todo dicho, también por La 100. Por otro lado, Marcela Tauro y la locutora Alejandra Salas, quienes trabajan con el conductor, dieron positivo, al igual que Claudia Fontán y Guillermo Poggi, ambos miembros del ciclo conducido por Guido.

En cuanto a El Club del Moro, Catherine Fulop también dio positivo, junto a su compañera Tauro, quien está en ambos ciclos, y además hace TV por América con Alejandro Fantino en Fantino a la tarde. El conductor, recordemos, ya superó la enfermedad, y confesó que tuvo mucho miedo.

Maju Lozano y un susto previo

La conductora se mostró muy preocupada por el avance del coronavirus cuando su expareja y padre de su hijo dio positivo en julio. "El viernes a la noche me quedé hasta las 20 dando una nota con la señora Susana Roccasalvo, a quien quiero mucho. El viernes podría haberme ido corriendo a las 7 menos diez a ver a mi hijo, que está en cuarentena porque su papá tiene Covid y suponemos que Joaquín también", expresaba por entonces.

"No hubiera venido a trabajar teniendo a mi hijo enfermo, pero me debo a mi trabajo y es el pan de mi familia, además este es un canal que amo y respeto porque me dio la oportunidad de conducir, que es mi sueño, y por eso estoy agradecida. Sin embargo me quedé acá aún sin poder ver a mi hijo desde la ventana, como ocurre con los casos de covid positivo, y me quedé acá para dar la nota, como todos los viernes", añadía.

A fines de junio, Maju ya se había sometido a un hisopado después de que unos estudios médicos de rutina arrojaran algunos valores confusos. Finalmente, después de dos días de espera, se confirmó que el resultado era negativo.