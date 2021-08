Manuel Wirzt reveló el sacrificio que hicieron sus padres para comprarle su primera guitarra

Desde muy chiquito, Manuel Wirzt sabía que la música era su gran pasión. Por eso, a temprana edad comenzó a pedirle a sus padres que le regalaran un objeto muy especial: una guitarra. Ante la falta de dinero para poder cumplir el sueño de su hijo, los progenitores del músico acordaron hacer un sacrificio para apoyarlo en su vocación.

“A los nueve años recibí una guitarra de regalo, una Antigua Casa Núñez. Se ve que molestaba mucho y quería la música, y mis viejos me la regalaron”, contó durante su visita a PH: Podemos Hablar.

“Me acuerdo que mi hermano me hace una trampa y me dice: ‘Vení, vení que mañana te van a regalar eso que está ahí arriba, y me muestra y era una guitarra. Yo no lo podía creer”, recordó con una sonrisa en su rostro.

Con el instrumento en sus manos, el pequeño Wirzt comenzó a forjar su carrera dentro de la música. “Empecé a estudiar, a aprender a tocar y me hice famoso. Empecé a llenar teatros y todo eso”, relató al hablar sobre su vida, justo antes de revelar un dato que se enteró de grande.

“Un día mi vieja y mi viejo me preguntaron si sabía de dónde venía esa guitarra, y les dije que sí. Yo la tengo en mi casa hasta el día de hoy”, explicó. Sin embargo, el artista se sorprendió con la historia que le contaron sus padres sobre el sacrificio que tuvieron que hacer para poder comprar el instrumento. “Ahí me dijeron: “Nosotros vendimos las alianzas”. Y me mostraron y tenían dos alianzas truchas”.

Emocionado, Wirzt continuó con el relato. “Cuando me dijeron eso les dije: ‘¿Cómo hicieron eso?’, y me respondieron que no podían hacer otra cosa, porque no había forma de comprarme la guitarra”, explicó. “Al toque me fui a la calle Libertad, les compré las dos alianzas y se las llevé. Tuvieron un gesto que jamás olvidaré”, culminó.

Manuel Wirtz. DIEGO SPIVACOW / AFV

Hace un tiempo, durante una entrevista con LA NACION, el músico había hablado del sacrificio de sus padres para que él pudiese cumplir sus sueños. Con una madre ama de casa y un padre empleado de Agua y Energía que estudió de noche para terminar la secundaria, Wirtz valora el esfuerzo que hicieron ambos para que pueda dedicarse a lo que ama. “Lo bueno es que pudieron ver todo. Mi mamá tiene 84 y mi papá se fue joven, a los 60, pero me vio trabajar con el teatro lleno. Hasta me escuchó cantar el tango ´Tarde´, que él me había enseñado, en versión funky”, había contado en esa oportunidad.

LA NACION