Marcela Feudale explica por qué se va de LAM, luego de tres años: “Me hicieron una oferta superadora”

El anuncio de Marcela Feudale sobre su despedida de LAM, el programa que Ángel De Brito conduce en América, sorprendió a propios y ajenos. Después de tres años, la locutora, periodista e historiadora decidió dar un paso al costado para priorizar un proyecto propio, Feudalísima, que estrena el próximo 3 de noviembre en Radio 10, de lunes a jueves de 20 a 22. LA NACION habló con Feudale para saber detalles sobre esta decisión y su futuro.

-Te vas de LAM después de tres años...

-Sí. Empecé en febrero del 2023, cuando Ángel me convocó amorosamente. En algún momento habíamos trabajado juntos en el 2016, pero no pude seguir por una cuestión del canal. La idea era volver a cruzarnos porque nos conocemos desde el año 2001 y nos queremos mucho. Se dio en el 2023, me llamó, en ese momento no estaba haciendo panel sino conduciendo un programa en una radio de La Plata. Nos pusimos de acuerdo, me ofreció la locución y me pareció genial. Ahora, de la misma manera que pasó con Ángel, la gente de Radio 10 me ofreció hacer esta conducción en el mismo horario, de 20 a 22, de lunes a jueves. Sino no me hubiese ido de LAM, tal vez.

-¿De qué se trata la nueva propuesta?

-Es una apuesta amorosísima, interesante profesionalmente, porque es la conducción de un programa de radio con Jorge Halperín, Valeria Delgado, Osvaldo Príncipe, Sebastián Fernández. Es muy superadora profesionalmente y quiero tomar este desafío. Se lo expliqué de esa manera a Ángel y entendió. Y económicamente también es mucho más interesante. Por otra parte, es de lunes a jueves, y el viernes me queda libre; eso me sedujo (risas). Además, me ofrecieron escribir en el portal con firma, y el combo es tentador. Me ilusiona emprender este camino.

-No te cuesta entonces la despedida….

-No creas que no cuesta, porque somos animales de rutina. Me divierto mucho en LAM, me parece un aquelarre hermoso el que tenemos, porque somos unas locas bárbaras, sueltas en el medio del prime time. Costó.

-¿Qué te dijeron Ángel y las chicas?

-Y las chicas todas se asombraron, entre tristes y contentas por esta nueva propuesta mía. Logramos un lindo equipo, además de que nos fue bárbaro en estos tres años. Más allá de las discusiones, que son intensas y son verdaderas, hay una relación entre todas, no hay enconos, no hay iras, sino los roces lógicos de cualquier programa.

Feudale, en el festejo por los 10 años de LAM Gerardo Viercovich - LA NACION

-En general tu posición es distinta a la del resto, ¿eso no crea malestares?

-No, en absoluto. A veces cuando termina el programa vamos a comer siempre juntas. He compartido muchos programas multitudinarios y no soy de tener problemas con nadie. Asumo que los demás son distintos a mí y entiendo que puedan pensar la vida de otra manera. Y está todo bien. No me quiero llevar a mi casa los problemas que genera un programa de televisión o de radio. Entonces para mí la discusión es ahí, se terminó y me fui. Después, si hay algo que aclarar porque nos fuimos de tono, se aclara entre las personas, para eso están los teléfonos, los diálogos. No es que no pasan cosas, pasa de todo, pero uno lo aclara y listo.

-¿Vas a extrañar?

-Sí, voy a extrañar mucho. Primero a Ángel, que lo adoro porque es un pibe muy generoso con la gente que trabaja con él. Voy a extrañar ir a comer con el equipo, porque también nos reímos mucho… Vamos a todos lados en caravana, como fuimos al Martín Fierro. Soy querendona, pero esta es una oportunidad magnífica y se lo agradezco a Nico Bocache, a Radio 10. Aparte me proponen hablar de historia y es el sueño del pibe (risas).

"Me divierto mucho en LAM, me parece un aquelarre hermoso el que tenemos, porque somos unas locas bárbaras, sueltas en el medio del prime time" Noelia Marcia Guevara - AFV

-¿Cuándo te despedís y cuándo empezás en la radio?

-Me despido de LAM el viernes 18 de octubre y empiezo en Radio 10 el lunes 3 de noviembre. Tengo unos días y voy a tratar de adelantar los otros programas que tengo en streaming para poder tomarme un descanso. De todos modos están las elecciones en el medio y voy a tener que ir a trabajar a Blender y a C5N; no voy a poder eludir eso. Estaré en casa, saldré a comer con mamá, a pasear.

-Con tanto trabajo, ¿lográs no vivir estresada?

-En Infocielo en La Plata, tengo un equipo de producción bárbaro con Juan a la cabeza; hago Bonaherencia desde hace muchos años y los martes voy y vengo a la Plata. En Cítrico está mi queridísimo Ariel Sebastiano, que es mi productor, mi mano derecha. Y además estoy en Blender, y los domingos en Duro de domar, en C5N. Armé todos los programas después de las 6 de la tarde. Entonces el resto del día es mío. Los jueves me hago masajes, leo mucho, estoy en casa con mamá, salimos a hacer compras, me ocupo de la casa. Pero estoy muy tranquila a la mañana y a la tarde. Me gusta levantarme más bien tardecito, no soy tempranera.