Cambios en Radio 10, los Dinosaurios Vivos y Continental vuelve al campo

Desde hace seis meses, todos los sábados de 9 a 11, los periodistas Carlos Ulanovsky y Hugo Paredero hacen un programa como los de antes: sin algoritmos, sin alertas de último momento, pero con ritmo radial y mucho amor por la radio. En Dos Dinosaurios Vivos que se emite por Radio Provincia AM 1270 se le da lugar al arte, los artistas, actores, directores, escritores, guionistas, ilustradores, humoristas, y cantantes.

En los últimos meses Claudia Piñeiro, Arturo Puig, Gustavo Garzón, Renata Schussheim, Piero, Hernán Casciari, Norma Argentina, María Marull, Sebastián Blutrach, Dolores Solá, Fabián Vena, y Ana María Picchio, entre otros, pasaron por el aire de la AM de la provincia de Buenos Aires, que en capital federal se emite desde Casa de la Provincia de Buenos Aires en el barrio de San Nicolás.

Entre las secciones se destacan la de Paredero en el papel del Payador Perecedero, donde recita sus payadas y juega con los oyentes al Párrafus Interruptus. Otra es la de Carlos Ulanovsky, que es fechitista (locura por las fechas), deletrea la palabrasauria de la semana y le pone punto final a El Informecito.

Continental y un acuerdo para potenciar la cobertura agropecuaria

Hace unos días Radio Continental (AM 590) firmó una alianza estratégica con Chacra TV y Bragado TV con el objetivo de potenciar sus segmentos dedicados al campo y ofrecer una cobertura informativa más completa y actualizada para los productores agropecuarios de nuestro país.

El acuerdo fue suscripto por Gisela Marziotta, coordinadora de Medios del Grupo Octubre (Continental desde febrero de este año pertenece al Grupo Octubre), y Ramón Bartolomé, CEO de los medios agropecuarios Chacra. La iniciativa une a tres referentes del ámbito informativo: la radio de mayor alcance nacional, el canal rural de la ciudad de Bragado y la histórica Revista Chacra, pionera en comunicación agropecuaria y hoy consolidada como la primera señal de noticias del campo las 24 horas, especializada en gestión, mercados y tecnología.

Cabe recordar que, los oyentes pueden seguir todas las novedades del sector agropecuario de lunes a viernes de 6 a 7 en Chacra Agro Continental, conducido por los periodistas Alejandro Cánepa y Carina Rodríguez, y los sábados de 6 a 10, en La Hora del Campo, además de los micros informativos que se emiten a lo largo de toda la programación diaria de la emisora.

Con la llegada de Marcela Feudale, Radio 10 hace cambios en sus noches

Tras el regreso de Juan di Natale los sábados con Fenómeno Barrial, de 12 a 14, y de Rosario Ayerdi con Alguien tiene que ceder, los domingos de 17 a 19, Radio 10 suma a Marcela Feudale a su programación diaria.

La locutora, periodista y licenciada en historia conducirá, de lunes a jueves, desde el 3 de noviembre próximo, Feudalísima.

El programa será un ciclo de actualidad y política, donde estará acompañada de Jorge Halperin, Valeria Delgado, Sebastián Fernández y Osvaldo Príncipi, entre otros.

Con este cambio el ciclo 20- 15 que conduce Luciano Galende, de 20 a 22, junto a la locutora Florencia Ibañez pasará de 22 a 0. Aún se desconoce qué pasara con Fernando Alonso, que actualmente conduce el ciclo Radio 10 de Noche, de 22 a 0.