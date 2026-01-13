Marcela Feudale se quebró en vivo al pedir disculpas por sus dichos sobre los incendios en Chubut

Luego de que tanto el presidente Javier Milei como el titular de la DAIA, Mauro Berenstein, cuestionaron las declaraciones de Marcela Feudale, en las que le adjudicó a dos ciudadanos israelís el inicio de los masivos incendios en la provincia de Chubut, la conductora pidió disculpas y se quebró en vivo.

“De ser los incendios intencionales, como la investigación hoy lo está demostrando, nada de eso tiene que ver con nacionalidades, religiones o comunidades que merecen el mayor de mis respetos”, inició su descargo Feudale en su programa de Radio 10.

En ese sentido, postuló: “Soy una mujer criada en el respeto a las diversidades religiosas, culturales, políticas y sexuales. Y he mantenido una relación empática y cordial con todas las comunidades, tratando de buscar consenso y respeto. Seré yo misma quien encamine mi labor a que este error sea adecuadamente enmendado”.

El pedido de disculpas de Marcela Feudale en Radio 10

De esa manera, según expresó, el “único móvil que anima” su profesión de periodista es que es algo que elige y la motiva cada día. “Y detrás de mí no hay más que un hermoso apellido heredado de un hombre de laburo como mi padre, del que me siento enormemente orgullosa”, dijo, con la voz entrecortada.

“¿Me equivoqué? Sí, claro que lo hice. Y lo hice mal. Muy mal, de la manera más horrible que se pueda concebir, pero nada ni nadie me quitará la posibilidad de pedir perdón muy fuerte y con muchas ganas", reflexionó.

Los polémicos dichos de Feudale

La polémica en cuestión se desató cuando el periodista Eduardo Feinmann señaló este viernes a Feudale por redes sociales acusándola de haber dicho un día antes en su programa de radio Feudalísima que los incendios habrían sido provocados por dos israelíes.

“Ayer escuché en Radio 10 a la irresponsable de Marcela Feudale diciendo que tenía buenas fuentes que indicaban que los fuegos de Chubut fueron iniciados por dos israelíes. Eso es totalmente falso. Fue un comentario mentiroso y antiisraelí, antijudío y antisemita”, arremetió el también conductor.

Yo discriminar Feinmann? Sabes perfectamente q no. No anida en mi, ánimo discriminatorio alguno. Pero en fin, en tiempos confusos más vale hacerlo pasar por tal. Si la fuente q me informo es errónea, yo solo hablaba de la posible comisión de un delito sin ánimo ulterior alguno.… https://t.co/IddB7E2ZY2 — Marcela Feudale (@SoyFeudaleM) January 10, 2026

La respuesta de Feudale no se hizo esperar. “¿Yo discriminar Feinmann? Sabés perfectamente que no. No anida en mí, ánimo discriminatorio alguno. Pero en fin, en tiempos confusos, más vale hacerlo pasar por tal", replicó la conductora por X.

Y tras ello aclaró: “Si la fuente que me informo es errónea, yo solo hablaba de la posible comisión de un delito sin ánimo ulterior alguno. Por lo que si se comprendió otra cosa, solo resta pedir disculpas. Cosa que no me molesta en absoluto. Saludos, Eduardo Feinmann”.

EL LADO OSCURO DE ARGENTINA.

Fin. https://t.co/PMWtNLUkNR — Javier Milei (@JMilei) January 10, 2026

“El lado oscuro de la Argentina”, escribió Milei en X, en alusión directa a los dichos de Feudale. El mandatario acompañó su mensaje con un posteo de Berenstein, en el que el titular de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) repudiaba lo declarado por la conductora.

“Señalar sin pruebas a ‘dos israelíes’ como responsables de incendios es irresponsable y peligroso. Genera estigmas, refuerza una narrativa antijudía y odio. Los medios tienen una enorme responsabilidad: la mentira no es opinión. Desde DAIA, en la Argentina, no lo permitiremos", apuntó Berenstein contra Feudale.