El motivo por el que Marcela Feudale se va de LAM

Este jueves, Ángel de Brito inició una nueva emisión de LAM (América TV) con un enigmático que generó la sorpresa del público y de quienes estaban en el estudio: una de sus angelitas abandona el ciclo. Minutos más tarde, reveló que se trataba de nada más ni nada menos que de Marcela Feudale.

La noticia fue anunciada por Ángel de Brito el jueves 2 de octubre en LAM (Foto: América TV)

“En unos días le vamos a hacer la despedida que se merece a Marcela Feudale”, deslizó el conductor, por lo que la periodista se sinceró sobre la decisión de abandonar el ciclo de espectáculos y reveló detalles de la propuesta que la tiene entusiasmada.

Según contó, le ofrecieron conducir su propio programa radial en Radio 10, el cual será en la misma franja horaria que deja atrás. “He recibido una propuesta para estar en Radio 10 en el mismo horario que LAM. Voy a conducir de 20 a 22 h, con un equipo muy lindo de gente”, explicó la locutora.

“También me ofrecieron escribir en el portal con firma y una serie de cosas más. Voy a hacer actualidad y política con humor. Van a estar Jorge Alperin, Valeria Delgado, Sebastián Fernández y Osvaldo Príncipi”, dijo sobre los primeros nombres confirmados que la acompañarán al aire.

Además, indicó que el programa se llamará Feudalísima y está previsto que comience el 1 de noviembre. Sobre cuándo abandonará el panel de Ángel, dijo: “De acá me iré en 15 días”.

Marcela Feudale en el festejo de los 10 años de LAM Gerardo Viercovich - LA NACION

Sobre cómo le comunicó la decisión, de Brito recordó: “Hace un tiempo, Marcela vino al camarín y me dijo ‘tomé una decisión, me voy a un proyecto personal, que estoy muy contenta y entusiasmada’, y le dije que sí, obvio”.

Una vez conocida la noticia, Feudale reconoció el trato de sus compañeros durante el tiempo compartido. “Los voy a extrañar porque esto es un loquero divino, nadie está cuerdo. Me encontré con mujeres que son de carne y hueso, acá nadie finge nada”, afirmó. Asimismo, comentó que aprovechará el breve receso entre su retiro de LAM y el inicio del ciclo radial para descansar y recargar energías. “Fue un año muy intenso, no paramos en todo el año y tengo mucho laburo, gracias a Dios. Es un momento muy especial”, destacó.

Y cerró: “Te quiero agradecer de todo corazón, Ángel. Sos el tipo más generoso que hay en el medio. Es muy difícil sobresalir en un equipo de tantas personas. Hay que saber usar el lugar que vos otorgás, y de ahí en más es el crecimiento de cada uno. Me voy contenta porque fue lindo”.

Desde el Instagram de El ejército de la mañana, realizaron una publicación que no pasó inadvertida entre los usuarios, quienes no tardaron en resaltar su labor y alegrarse por su futuro profesional. “Se terminó la era del feudalismo en #LAM Te vamos a extrañar @marcelafeudale”, escribieron y los mensajes no tardaron en llegar.

El ejército de LAM despidió a Marcela Feudale (Foto: Captura Instagram/@elejercitodelam)

“Se la va a extrañar. Es la más inteligente y culta del panel”; “Se va la única que se sabe todo” y “La que habla con inteligencia deja de estar en LAM. ¡Qué bueno, Marcela, que tengas lo que tanto anhelaste, la conductora!, y llega cuando tiene que llegar. Felicidades”, fueron solo algunos de ellos.