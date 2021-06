Marcela Feudale recibió su vacuna contra el Covid y Marcelo Tinelli ansía su regreso a ShowMatch

“Le mandamos un beso a Marcela Feudale y la esperamos pronto por acá”, dijo anoche Marcelo Tinelli unos minutos después del arranque de ShowMatch, dando a entender que la histórica locutora del programa había recibido su vacuna contra el Covid-19 y estaba más cerca de regresar.

“Tinelli se enteró que me vacuné”, dijo Feudale este jueves a LA NACION, entre risas. Y ante la consulta de cuándo podría incorporarse al ciclo de eltrece respondió: “Cuando se me generen los anticuerpos, en 21 días”. De ese modo, es posible que en julio retome su lugar en el programa, que actualmente quedó a manos de Martín Salwe.

La locutora, de 58 años, había anunciado en mayo que no iba a ser parte del programa hasta que no estuviera vacunada, porque quería preservar su salud y la de su madre ante todo. “Yo tengo una mamá de 84 años y se me planteaba el hecho de estar saliendo y entrando de mi casa a la calle, con una pandemia que me podía producir una situación de riesgo muy alta”, explicaba en mayo, de cara al estreno de la temporada 2021 del ciclo de eltrece.

“Cuando deciden sacar la fotografía [con todo el elenco estable y los participantes de “La Academia”], yo dije que no iba a ir. Me llamaron por teléfono y les dije que no, que tenía mucho temor de salir por todo lo que implicaba salir a la calle, que no contaran conmigo”, amplió en su ciclo Feudale Café, de Radio Cielo. Finalmente, la locutora le envió un mensaje al propio Tinelli, con quien compartió pantalla por casi tres décadas, para explicarle los motivos por los que no iba a formar parte del programa.

“Marcelo es un hombre muy coherente. Le mandé un mensaje que en realidad le presentaba mi renuncia, pero no porque quisiera irme del programa. Nunca había pensado que me iba a retirar de un programa tan emblemático para mi vida como ShowMatch por una pandemia. No se me hubiese ocurrido nunca, pero que en realidad me había gerenciado durante todo este transcurso del tiempo una cantidad de recursos que me permitía quedarme puertas adentro y me daba mucha tranquilidad”, remarcó Feudale, quien durante este año de encierro comenzó a esbozar ideas de proyectos que pudiera abordar desde su casa, como su flamante empresa de tejidos.

La respuesta del conductor la sorprendió: “No tengo ningún problema en esperarte, voy a esperarte, vos hacé como creas conveniente que tenés que hacer, esperá tu vacuna. Me parece altamente lógico lo que me estás planteando, me parece que todos los que estamos en la vida hoy dependemos de una vacuna”.

