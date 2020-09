Marcela Kloosterboer en contra del acuerdo porcino con China: "Basta de abuso" Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de septiembre de 2020 • 14:18

Un acuerdo entre China y la Argentina para producir carne porcina a gran escala es el centro de debate entre aquellos que impulsan el negocio y quienes se niegan a que esto suceda. A través de su cuenta de Instagram, Marcela Kloosterboer se mostró en contra de este tratado, con el que el país asiático busca producir carne para su consumo, luego de tener que sacrificar 20 millones de toneladas de cerdo debido a un brote de peste porcina ocurrido en los criaderos que tenían en su propio territorio.

"Los invito a conocer a Voicot e intentar replantearnos nuestra alimentación a costa de tanto sufrimiento, dolor y tortura ¿Realmente queremos ser cómplices de esa industria? ¿Vamos a permitir que en nuestro país pongan los chinos sus industrias de chanchos?", escribió en sus historias. "Acabo de ver un video que me cortó la respiración ¿Es necesario? Basta de abuso. Basta de sufrimiento", agregó.

Marcela Kloosterboer en contra del acuerdo porcino con China: "Basta de abuso" Crédito: Instagram

Kloosterboer, que es vegetariana desde chica, suele levantar su voz a favor de los animales y profesar a través de sus redes sociales, un estilo de vida sano y favorable con el medioambiente.

La actriz no fue la única celebridad que levantó su voz en contra de este acuerdo. Liz Solari también se expresó al respecto, manifestando su indignación con que Argentina, "se convierta en el chiquero del mundo". "La sociedad argentina le dice no a la propuesta de China para construir granjas de cerdos y nuevas pandemias", escribió en una publicación, invitando a sus seguidores a firmar una petición para detener el tratado. "La muerte no es negocio" y "Basta de falsas soluciones", son los hashtags que eligió para reforzar el mensaje.

La concreción del acuerdo, que iba a ser firmado en septiembre pero se aplazó para noviembre, sigue siendo analizada por el Gobierno debido a las fuertes críticas por un eventual impacto ambiental con la producción en confinamiento.

La Argentina produce unas 700 mil toneladas de carne de cerdo, tiene 350 mil madres comerciales y otras 600 mil en producciones de traspatio o no comerciales. China es el primer productor del mundo y, antes de la peste porcina africana, producía unas 54 millones de toneladas.