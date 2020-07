Marcela Kloosterboer sobre su romance con Mariano Martinez: "No era fácil estar con los galancitos del momento" Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de julio de 2020 • 16:19

A principios de mayo, Marcela Kloosterboer y Agustina Cherri recordaron durante un vivo en Instagram la época en que estaban de novias con Mariano Martinez y Nicolás Cabré, respectivamente. Las actrices aseguraron que nunca compartieron pareja y se divirtieron rememorando viejas épocas. Esta semana, la actriz volvió a referirse al tema, revelando que salir con los galanes del momento no era del todo divertido.

"Éramos muy chicos, nosotras tendríamos 19 años y ellos 23. Estaban en la cresta de la ola y no era fácil estar con los galancitos del momento", le contó a Catalina Dlugi en el ciclo Agarrate Catalina, de La Once Diez/Radio Ciudad. "Igualmente creo que no era fácil por todo lo que había alrededor, porque tanto Mariano como Nicolás cuando están en pareja son súper fieles, se portan bien", agregó.

Según la actriz, el problema se producía cuando estaban en lugares públicos. "Ellos salían a bailar y era un quilombo... Después aparecía todo en la prensa. Tal vez yo estaba comiendo con Mariano y le decían algo adelante mío, por ejemplo. Pasaron como 15 años y eran otras épocas, era otro el respeto de mujer a mujer. Hoy creo que si estás sentada con tu pareja comiendo no le van a decir nada".

Marcela, mamá orgullosa

Hoy, Marcela está lejos de esa adolescente que salía con el galán del momento, y su preocupación está puesta 100% en sus hijos, Juana y Otto. "Soy una madre muy dedicada, de estar presente. Me gusta la comunicación y permitirle a mi hija que se pueda expresar".

Según contó su mamá, la niña sacó la veta artística de sus padres. "La música está muy presente en casa por mi marido, que es músico. Juana canta mucho, debe saber 40 canciones y las interpreta con él", contó orgullosa. "La veo como artista, pero no me gustaría que arranque de tan chica como lo hice yo. Hoy el medio no es lo mismo que era cuando yo empecé a los 12 años, en ese entonces había mucha inocencia y cuidado, más privacidad. Me gustaría que primero tenga más herramientas, que estudie y que pueda empezar más fortalecida".

La situación de Polka

Durante la entrevista, la actriz también hizo referencia a la situación actual de Polka, empresa en la cual trabajó durante el último tiempo como parte del elenco de Separadas: "Yo creo que la crisis de la televisión arrancó antes de la pandemia. Por ejemplo, Sebastián Ortega vendió su productora y contrata a los técnicos para producciones específicas. Polka era la única productora grande que quedaba, con unos 300 empleados".

"De alguna manera, al haber cambiado tanto la industria televisiva, esto de tener que reinventarse se veía venir", aseguró Kloosterboer. "La situación nos mata a todos. Un montón de familias nos quedamos sin trabajo. Hay gente que trabajaba de toda la vida, que todavía tienen relación de dependencia con Polka. Es muy triste para todos y terminar de esta manera no lo esperábamos para nada".