Con tristeza, Marcela Kloosterboer se despidió del equipo de Separadas

La actriz lamentó el intempestivo final de la historia y se despidió de sus compañeros Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de mayo de 2020 • 22:25

Era la única ficción argentina. Se anunció como la gran apuesta de eltrece para suplantar a la exitosa Argentina, tierra de amor y venganza. Y tenía todo para seguir los pasos de aquella ficción : un grupo de actrices queridas y reconocidas, una polémica impensada antes de su estreno y hasta un nuevo galán español. Todo indicaba que la historia de esas siete mujeres a las que una confusa muerte las une y les cambia a vida cumpliría su cometido, pero llegó la el Covid-19 y ni siquiera los personajes pudieron zafar del aislamiento.

Luego de que la Asociación Argentina de Actores diera a conocer su preocupación por los artistas que seguían grabando, se declaró oficialmente la pandemia y la ficción de Polka dejó de emitirse. Si bien una primera tanda de promociones aseguraba que Separadas volvería a salir al aire en abril , aquello no pudo ser. Otra segunda seguidilla de propagandas mostraba a las protagonistas, en pleno aislamiento, conversando a través de una aplicación y asegurando que muy pronto volverían a verse . Ayer, sin embargo, llegó la noticia que los seguidores de la novela menos querían oír: Separadas había llegado a su fin .

De esta manera, la televisión se quedaba sin ficción autóctona y los televidentes sin saber cómo termina la historia de las siete amigas. Frente a esta situación, Celeste Cid se apiadó de los fans y publicó en su cuenta de Instagram una de las escenas más esperadas : el apasionado beso de su personaje, Martina, y el de Julieta Zylberberg (Paula), una escena que no había sido emitida pero sí grabada. Pero Cid no fue la única que se volcó a las redes para referirse a este intempestivo final.

Marcela Kloosterboer compartió una serie de fotos del elenco ( Agustina Cherri, Mónica Antonópulos, Gimena Accardi, Julieta Nair Calvo y Zylberberg ), y las acompañó con un emotivo texto. "Separadas llegó a su fin... Veo las fotos y me acuerdo todo lo que pasamos juntas, momentos buenos y no tan buenos, risas, hijos bebitos, charlas, y todo lo que el mundo Polka trae. Al menos para mí, desde hace 20 años", comienza expresando. Luego, enumera: "Empecé allá por el 2001 haciendo Ilusiones y pasé por muchos programas que me dieron muchas alegrías y compañeros de grandes momentos. Son Amores , Valientes , Las Estrellas , algunos de ellos".

Luego, la actriz se refiere a los trabajadores de Polka: "Hay gente que quiero mucho dentro de esta productora. A todos ellos los abrazo fuerte y espero volver a encontrarlos en nuevos proyectos".

"Deseo que todo vuelva a la normalidad lo antes posible y que podamos seguir haciendo lo que tanto amamos, que es actuar. Besos y abrazos a todo el equipo", finalizó.