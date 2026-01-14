Marcela Tauro contó que Julio Iglesias se sobrepasó con ella y con otras periodistas: “Me dio un pico y me sentó en su falda”

Una investigación periodística internacional ha situado a Julio Iglesias en el centro de graves denuncias por presunto abuso sexual y agresiones físicas y psicológicas a mujeres. A los testimonios aportados por dos exempleadas que trabajaron en residencias del cantante en el Caribe, se suman otras voces que también afirman haber sufrido situaciones similares en presencia del artista.

En la Argentina, después de que se viralizara un antiguo fragmento del programa de Susana Giménez donde el cantante besa repetidamente a la conductora a pesar de la visible incomodidad de ésta, otras caras conocidas de la televisión aseguran haber pasado por momentos igual de desagradables junto al artista español.

Julio Iglesias, acusado de abuso sexual y agresiones físicas y piscológicas RONALDO SCHEMIDT - AFP

En ese contexto, la periodista Marcela Tauro recordó una experiencia personal que vivió con Julio Iglesias años atrás y dio detalles del incómodo episodio. En el programa Intrusos (América TV), la panelista contó una situación que ocurrió en Brasil luego de realizarle una entrevista al cantante tras varias horas de espera. “Yo trabajaba para la revista Gente y estuve 3 días en el mismo hotel en San Pablo. Dos notas le hice a él, en dos viajes, una en el avión con él, que no tuve problemas, la verdad; ahí él iba con otro periodista. Y la segunda vez, hacía tres días que le estábamos pidiendo la nota. Cuando él se iba, dijo: ‘Tenemos una hora’. Fue en un lugar cerrado y teníamos que hacer las fotos. Hacemos la nota, nos da consejos de economía y, cuando termina, me agarra, me da un pico y dice: ‘la foto es esta’, y me sienta en su falda”, detalló la comunicadora.

La periodista de espectáculos remarcó que en ese entonces ella recién empezaba a trabajar. “En ese momento yo era joven y una situación así te incomoda”, agregó, además de señalar que ese comportamiento no fue un hecho aislado. Según explicó, Iglesias habría tenido actitudes similares con otras cronistas que trabajaban para la misma revista. “Con todas las periodistas había hecho lo mismo”, indicó, refiriéndose a una práctica que, según su relato, se repetía y era conocida dentro del ambiente mediático de la época.

La panelista recordó que, en aquel contexto, la situación fue tomada con cierta liviandad e incluso se publicaron fotos del momento sin que se cuestionara el accionar del cantante. Sin embargo, con el paso del tiempo y a la luz de las denuncias actuales, Tauro considera que hoy puede identificar ese episodio como parte de un “patrón” de conducta. “Nosotros en otra época lo tomábamos con humor o no pudiendo decir nada, pero hoy, viendo las imágenes de Susana, por ejemplo... A mí me pasó”, lamentó.

El escandaloso video con Susana Giménez

Luego de que se hicieran públicas las denuncias presentadas contra el cantante, en las redes sociales comenzó a circular un antiguo video de Julio Iglesias en el programa de Susana Giménez. En las imágenes se lo ve besar y abrazar a la conductora argentina pese a que ella intenta esquivar la situación.

Se trata de una emisión del ciclo de Telefe, del año 2005, en la que ambos se saludan con un beso en cada mejilla, una costumbre habitual en España, y la presentadora lo recibe: “Amor mío, precioso”, a lo que Iglesias responde entre risas: “Te iba a dar un beso”.

GIF La entrevista de Susana Giménez a Julio Iglesias en 2005

La conductora reacciona de inmediato y le reprocha: “Siempre me da besos”, expresa, y, sin dudarlo, el cantante se coloca frente a ella, le toma la cabeza con ambas manos y la besa en los labios. Giménez se muestra incómoda e intenta apartarse sin generar una situación tensa. “Sabía, sabía que esto iba a pasar”, repite.

Luego se dirigen al sillón para iniciar la entrevista, aunque el acercamiento del artista continúa. “No me quería poner brillos”, comenta Susana en referencia a su labial, mientras Iglesias la interrumpe: “Qué guapa estás”.

“Sabía que me ibas a besar. No me quería poner brillos porque después se los ponía a él”, explica la conductora ante el público. Iglesias, por su parte, señala: “Ya me da vergüenza, mucho, besarte porque los besos que te doy en privado son más bonitos que los que te doy en público”.

Acto seguido, él le toma la mano y le pide que se acerque: “Ven aquí”. Susana intenta resistirse cuando él vuelve a intentar besarla. “No, Julio, te lo pido... Pero escuchame una cosa, vos sos un hombre casado”, le reclama, y él retruca: “Vos también”. Pese a la negativa, el cantante vuelve a sujetarle la cabeza y la besa nuevamente. “Dame un beso, Susanita...”, insiste. “Ya te di 42 besos, por favor”, dice ella antes de ceder. Tras el episodio, Susana se acomoda el pelo y el vestido blanco que llevaba puesto y se aleja para continuar con la charla.