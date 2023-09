En una extensa charla con LA NACION, el conductor adelantó cómo será la nueva temporada del formato que se convirtió en un sello de su carrera y de su rol como director de contenidos de América; por qué no acordó con Mirtha Legrand y el rating fuera de los canales líderes

Se lo percibe relajado. Acaba de realizar la producción de fotos que acompaña esta entrevista y está pendiente de todo lo que sucede en los detalles finales de la puesta en escena del inmenso y sofisticado set que ocupará la nueva temporada de su programa.

Este lunes, desde las 21.45, Marcelo Tinelli regresará a la televisión con Bailando 2023, la marca que se convirtió en un sello en la carrera profesional del conductor y productor, quien, desde hace unos meses, es también el director de Contenidos de América, el canal que emitirá la competencia de baile protagonizada por figuras famosos e influencers y evaluada por un jurado conformado por periodistas y celebridades del espectáculo.

Pide un café chico y enciende un equipo que comenzará a irradiar la música seleccionada en la playlist de su celular. “¿Molesta para la grabación de la entrevista?”. Rápidamente, la negociación queda saldada, él mismo acomoda el equipo de audio a unos metros y la curaduría de melodías se ofrece a volumen bajo.

Ofrece los sillones mullidos de un gran y coqueto espacio del Palacio Duhau, donde aparecen en cada rincón las reminiscencias de aquella Buenos Aires del siglo pasado, más parisina que rioplatense. Él elige una especie de banqueta sin respaldo, donde se ubica informalmente. Su altura lo lleva a desparramar sus piernas interminables por donde puede. Tinelli es muy alto y su caballera de un blanco inmaculado pareciera poner aún más en relieve esa característica.

Lejos de comenzar la charla hablando sobre su inminente reentré, comenta que Paula Robles, su segunda exesposa y madre de sus hijos Francisco y Juana -hoy radicada en París-, le obsequió un mantra para repetir un rato antes de comenzar esta entrevista. “Te pone en el presente y no te permite especular con qué vas a decir en una charla”.

-¿Meditás?

-No de manera regular, aunque, cada tanto, me pongo música y lo hago durante unos minutos; sí me he entrenado en las técnicas de respiración e hice dos veces el curso de El arte de vivir.

-No debe ser sencillo ser Marcelo Tinelli. ¿Cómo te llevás con tu marca y con quien sos?

-Lo llevo de manera natural, debo estar acostumbrado. Por supuesto, hay momentos donde me siento feliz con esa marca y en otros me gustaría pasar desapercibido y ser un ghost.

Reconoce que “siempre es lindo el reconocimiento” y que le “gusta estar con la gente”, aunque también explica que “existe un prejuicio sobre la gente famosa”.

-¿A qué te referís?

- No soy el mismo de la tele, uno compone un personaje con ciertas similitudes con la persona de la vida real. Te pueden comentar “la tenés atada”, pero, hasta el más famoso y exitoso tiene inseguridades .

-¿Te incluís?

-Por supuesto, todos tenemos inseguridades. Muchas veces me han dicho “todo lo que tocás lo convertís en oro” y no es así, he tenido grandes fracasos . Lo que sí me resulta estimulante es que, a mi edad, aún disfruto de seguir intentándolo. Me hace bien seguir con las mismas ganas y emocionarme como si fuera el primer VideoMatch de 1990 en Telefe.

-Jamás perdiste el estímulo.

-Me divierte y me energiza hacer lo que hago, estar rodeado de amigos y llevarle alegría a la gente; después vendrán los temas del rating y la relación con el canal, que son una construcción, pero el valor real está en lanzarse a probar lo que a uno le gusta.

-¿Y el rating?

-Jamás diría “no me importa el rating”, me encanta que me vea la mayor cantidad de gente posible, pero también me gusta y me renueva poder estar en una señal que no es líder y que se ubica en tercer lugar .

-A esta altura del partido, ¿cuánto te influye la mirada del afuera, ya sea del público como de la crítica profesional?

-La gente jamás se ha mostrado de mala manera conmigo, salvo algún hincha de San Lorenzo enojado por mi licencia en el club. En cuanto al medio, que hablen del rating no me preocupa, pasé por todas, hice cuarenta puntos y cinco. Uno es uno y sus circunstancias, y su contexto.

Tinelli remarca que América marcha bien, pero que se ubica en tercer lugar y subraya, más allá de los números, el buen equipo humano de la señal. “El canal está creciendo, tendremos enfrente a los programas más fuertes, es un lindo desafío”, asegura.

-El desafío es ganar.

-No, me importa que la gente se pueda divertir y, sólo por el hecho de estar, ya soy muy feliz.

-¿Por qué decidiste reflotar el Bailando?

-Teníamos dos posibilidades, volver con un formato de humor o con el Bailando.

-¿Cómo se tomó la decisión?

-El humor tiene un armado más difícil. Las cámaras en la calle son más complicada de hacer, porque la gente está muy irritada y sensible . De hecho, el otro día mataron a un hombre para robarle el celular en Lafinur y Libertador.

-A metros de tu domicilio.

-El barrio está muy complicado...

-Entonces, no es momento para el humor.

- Es más dificultoso hacer humor y que no se piense que se hace bullying o que uno se ríe del otro . El Bailando es más realizable y, como América es un canal en vivo, siento que se puede replicar en toda la programación. Nosotros le podemos aportar mucho contenido y el canal puede hacerle sinergia al ciclo.

Argentina

-¿Alguna vez pensaste en radicarte en el extranjero?

- Jamás pensé en irme del país, aunque reconozco que hemos vivido situaciones muy difíciles. Incluso es importante contarles a los hijos sobre algunos valores como la Democracia, cuando te preguntan por los gobiernos de los últimos años. Los chicos tienen tendencia a vivir afuera, pero a mí no se me cruza.

-El destierro, que ya se aplicaba en la Grecia antigua, es el peor de los castigos para el hombre.

-No podría irme, tengo a mis afectos acá.

-Es incómodo y un tanto despectivo cuando algunas figuras públicas critican al país desde el exterior.

-Por supuesto, vení, decilo acá, y ayudá; desde el púlpito es fácil, bajá. Soy muy agradecido a la gente de mi país, lejos estoy de irme a otro lado, aunque es difícil invertir en la Argentina, la carga impositiva es tremenda, no se puede hacer un presupuesto, se vive con una inflación de más del cien por ciento, el dólar está a casi ochocientos pesos y la inseguridad es atroz. Sin embargo, creo en el país. Siempre que pueda seguir apostando, lo haré. Me criticaron mucho por participar de la Mesa del Hambre , pero me hizo y me hace feliz poder colaborar. Me decían que era kirchnerista y soy cero kirchnerista . Es más, creo que no tengo ni onda con Cristina (Kirchner) y mucha gente de ese movimiento no tiene la menor onda conmigo, pero no me importó.

-¿Te arrepentís de haber participado en la conformación de esa Mesa del Hambre?

-No, hemos logrado que siete comunidades wichis tuvieran sus pozos de agua potable. He ayudado con lo que pude, pero no soy funcionario ni el responsable de la indigencia del país.

Humor social

-El Bailando tiene un espíritu celebratorio, ¿cómo se inserta en la compleja realidad que vive nuestro país?

-Es un formato de entretenimiento, no podemos pensar en hacer una bajada de línea, aunque vamos a tener a las caracterizaciones de los candidatos presidenciales.

Se sabe que Fátima Flórez imitará a Patricia Bullrich, Roberto Peña hará de Sergio Massa y Freddy Villarreal encarnará a Javier Milei, novio de Flórez. “Nuestro formato siempre tuvo humor. Dentro de este marco y contexto, donde la gente vive con mucha angustia e incertidumbre, hacer el Bailando es como mandar un rayito de luz para que el público sienta que se puede reír un rato, ni más ni menos que eso, no somos muy pretenciosos, no nos corresponde editorializar. Hacemos un programa de entretenimiento y me parece bueno poder hacerlo”, explica.

-En las últimas horas se habló de despidos en tu compañía Laflia.

- Hicimos un plan de retiro voluntario sobre gente que no está trabajando actualmente , pero generamos 216 contratos nuevos para el Bailando.

-¿Se anotó gente en el plan de retiros?

-Claro, sucede en todas las empresas, es normal. En este momento del país, estamos dando laburo a 216 personas y nos cuestionan una pequeñez, no se entiende. No quiero que me elogien, pero hay un programa que está dando trabajo.

-¿A quiénes fue dirigida la posibilidad de retirarse?

-Era gente que había quedado de Ideas del Sur, pero que, en este momento, no estaba trabajando. Lo veníamos charlando con eltrece, porque, incluso, muchos de ellos tienen trabajo en otros lugares.

Marcelo Tinelli y Adrián Suar LaFlia / Julio Ruíz

-¿Cómo quedó la relación con Adrián Suar?

-Bien, de hecho, nos hablamos. Lo quiero mucho, tengo mucho respeto por él, fueron 17 años hermosos en eltrece. No tengo una explicación muy clara de por qué suceden las cosas, es como cuando se termina el amor.

-¿Qué motivó tu partida de eltrece?

-No tenía ganas de arrancar en septiembre y tener un programa de cuatro meses, quería hacer más, volver antes, pero Adrián no tenía lugar. Por otra parte, pensaba que arrancando en septiembre no tenía ingresos para mantener a la productora. En ese debate estábamos cuando apareció la propuesta de América y la tomé, sentí que era válida.

-De todos modos, el regreso es en septiembre.

-Sí, pero vengo trabajando desde abril y mayo, me hubiera gustado empezar antes, pero tengo claro que vamos a estirar el programa hasta mediados o fines de enero, ya que tenemos un compromiso por cien programas, hagamos uno o diez puntos de rating .

Nuevo rol

Su programa cumplirá 34 años en el aire, tiempo en el que la dinámica de consumo de las audiencias se modificó drásticamente. “Todo cambió en un trescientos sesenta grados, ya que la televisión abierta tiene un público de más de cincuenta años y otras plataformas pueden generar una audiencia más joven que se vuelque al Bailando. Cuando un programa crece es porque trae público de otros lados”, sostiene Tinelli.

-El número del rating no es, necesariamente, el espejo de lo que sucede con los consumos, ya que hay una porción del público que consume en diferido los materiales de televisión abierta, por ejemplo, en plataformas como YouTube.

-Como director de Contenidos de América, te digo que veo una potencia en algunos programas de América que no tienen los canales líderes. Cuando damos una noticia en nuestro canal, tiene más fuerza que cualquier novela que venga de afuera. La novela puede duplicar el rating, pero la potencia de lo que se dice en América es muy poderosa.

-Se pueden compartir o no criterios de contenidos, pero es innegable la coherencia de América en el armado de su grilla, con un amplio predominio de lo informativo y de los temas de farándula.

-Lo que está pasando lo ves permanentemente en América. Por supuesto, en el prime time la competencia es más fuerte y, en ese horario, hasta crecen las señales de noticias.

Tinelli reconoce que la pauta presupuestaria se la llevan en gran medida los canales líderes, con el perjuicio que eso conlleva a canales como América o elnueve: “Te da menos margen para producir en grande”. El conductor no descarta que algunas emisiones semanales puedan salir grabadas y, con los contenidos registrados con anterioridad, hacer un trabajo de ida y vuelta, nutriendo a la programación en vivo del canal y que esos adelantos vayan generando el interés por ver el programa en su emisión nocturna. Por lo pronto, el formato saldrá grabado los jueves y viernes ya que algunos de sus talentos realizan funciones teatrales nocturnas.

El programa se realizará en los Estudios Cuyo, ubicados en Martínez, que tienen un acuerdo con StoryLab, la compañía de Nacho Viale y Diego Palacio. Marcelo Tinelli negoció con ellos su arribo a este set, luego de las negociaciones con otros espacios. En el mismo lugar donde Tinelli hará su programa, los viernes grabarán Mirtha Legrand y, posiblemente, Juana Viale sus mesas del fin de semana. “Tuvimos que hacer todo de cero, por eso la demora en arrancar”, explica.

Laflia, la productora de Tinelli, se encargó de construir camarines y montar un control técnico acorde a las necesidades técnicas de un programa de gran despliegue. Lucas Areco, quien era director de LAM, pasará a dirigir el formato. Hace un mes y medio, cuando se acordó con los Estudios Cuyo, se comenzó a montar la puesta en escena del show, con las consecuentes trabas que implica la situación del país: “ Compramos equipamiento y, cuando nos lo entregaron, valía mucho más. No hay precio. Es muy difícil poder trazar una perspectiva de inversión, todo cambia constantemente ”.

El programa tendrá un espacio para una cabina de streaming y una tribuna para quinientas personas. La gran altura de la parrilla que pende desde el techo, permitirá el montaje de un sofisticado equipo de iluminación de última generación, al igual que las pantallas de la escenografía. “Es un big show con mucha inversión”, se vanagloria con razón.

Deseos

-Como Director de Contenidos de América, ¿qué te falta?

-Estoy contento con el trato que me han dado, estoy feliz con la gente que trabaja en el canal, pero, respondiendo a tu pregunta, me hubiera gustado que viniera Mirtha Legrand .

-¿Es real que hubo conversaciones?

-Sí, hemos charlado. No sé si ya está cerrada su vuelta a eltrece, pero hubiera sido lindo que nosotros estuviéramos de lunes a viernes y Mirtha ocupara los fines de semana, le tengo mucho cariño y respeto, pero entiendo que tiene una gran relación con Adrián.

Paradójicamente, “StoryLab se unió para manejar parcialmente la producción comercial del Bailando y nosotros vamos a ayudarlos en la comercialización de Mirtha”.

-Entonces, lo lógico hubiera sido que fuera a América.

-No se dio, creo...

-¿Otra otra figura te interesa llevar?

-Estamos muy contento con la programación que tenemos, está armada. Quizás, me gustaría sumarle un reality de citas, formato que está funcionando en todo el mundo.

-¿Te divierte el rol de ejecutivo del canal?

-Sí, me gusta mucho. Miro la programación permanentemente, analizo y soy medio obsesivo, así que llamo cuando veo algo para corregir, como la redacción de los videograph.

-¿Sigue el Bailando en el 2024?

-No sé, tenemos que ver cómo evolucionan los costos, quizás podría volver algo más cercano al primer VideoMatch o hacer un formato como El hormiguero, programa que se ve en España y me encanta.

-¿Volverías a una tarea más periodística o hacer un ciclo de entrevistas?

-Por supuesto, soy periodista, ese es mi origen.

Tinelli recuerda un reciente viaje junto a Daniel Vila, dueño de América, y Rolando Graña, encargado del área de noticias, para entrevistar a Santiago Peña, presidente de Paraguay: “Es amigo, lo quiero. Cuando terminé esa charla, volví a sentir el placer del periodismo, me gustaría hacer un ciclo de entrevistas”.

-¿En qué horario de la programación de América?

-Eso es muy prematuro pensarlo, vamos despacio.

Replanteos

El conductor lamenta el fallecimiento de Silvina Luna -“la quería mucho, teníamos amigos en común”- y reconoce que ese tipo de pérdidas lo llevan a reflexionar sobre la finitud y el sentido de la vida: “La pandemia también me hizo revalorizar el día a día, por eso, siempre digo que hay que estar cerca de los afectos”. Menciona el libro que escribió Mariano Berman antes de morir, víctima del cáncer, cuyos planteos potencian su reflexión. “Siempre me pregunto qué pasaría si transitamos el último día de nuestra vida”.

-¿Modificaste la forma de encarar la existencia?

-Sí, estoy convencido que hay que decirle “te quiero” a la pareja, a la familia, a los amigos; abrazar más. No se puede vivir enojado ni hablando mal del otro, eso te lleva a enfermarte . Elijo vivir rodeado de buena gente, en buenos ámbitos. Hay que sonreírle a la vida, a pesar de los problemas que todos tenemos. El ser humano debería incorporar dar amor, a todos nos queda poco, porque la vida es muy corta.

-Queda menos que ayer.

-Por eso hay que gozar, intentar, disfrutar. Lo más lindo en la vida es ir por los sueños, a la edad que sea, que el paso del tiempo no te marque. Cuando juego con mi hijo Lorenzo, en ese momento, me convierto en alguien de nueve años. Los chicos te enseñan tanto, sólo hay que sentarse con ellos, poner la cola en el piso y escucharlos, sin celulares de por medio.

-Sos una persona extremadamente famosa y con mucho poder. Alguna vez, ¿te mareaste?

-En los primeros años de VideoMatch me sentía desprotegido, no podía ni tomar un helado en la calle. Eso me hizo más agresivo, la impotencia era tan grande que, si me sacaban una foto, me enojaba con el fotógrafo, a pesar de no estar haciendo nada malo. Me importaba mucho el qué dirán, la mirada de los periodistas…

-¿Cómo es hoy?

-Vivo relajado, disfruto, no me molesta nada que me saluden. De todos modos, no hay que vivir pensando en qué dirá el afuera ni el medio. Entiendo que no puedo gustarle a todos, y relativizo la crítica y el elogio .

Intimidades

-¿Estás en pareja?

-No, estoy solo y me siento bien así. Quizás salí con alguien, pero no he formado una pareja. Me siento completo, algo que hacía tiempo que no me pasaba .

-Para alguien con tu popularidad, debe ser complejo discernir la intención de quién se acerca.

-Aparece el prejuicio, mucha gente cree que te conoce y que sabe todo de uno, pero lo que se ve en televisión es un personaje, que tiene mucho de mí.

En cuanto a su cotidianeidad, cuenta que invitó a vivir a su departamento a Luciano Tirri, su primo hermano, convivencia que se inició a los tres meses de separarse de Guillermina Valdés. “Es una gran persona y estar con él me devuelve a mis raíces, a mi vieja”, cuenta.

Si no padece la falta de una pareja, se percibe su nostalgia por la partida de sus hijos: “Están grandes, ya no están en casa permanentemente. Cande y Mica están con sus novios, Juani vive en París, Francisco está con su pareja, entonces con mi primo reconstruyo la vida familiar, es mi compañero, agradezco a Dios, me emociona tenerlo en casa, es encontrarme con mi mamá y mi tía. Me reencontré con el que iba a la Bristol de Mar del Plata, con el que pedíamos la picada abundante que mi mamá no podía pagar ”.

-¿Convivirías con una nueva pareja?

- Me gusta mucho vivir con una mujer, me adapto muy bien a la convivencia , creo que soy una persona fácil. He tenido tres matrimonios con mujeres que son excelentes. Con alguna me costó más llegar a una buena relación, pero hoy estamos muy bien y son tres madrazas.

-¿Guillermina sigue viviendo en el mismo edificio que vos?

-Sí, pero, en un tiempo se va a mudar.

-¿Se cruzan?

-Sí, hoy nos vimos en el gimnasio, estuvimos charlando.

-Con Paula Robles saliste a correr por la ciudad.

-Tenemos una confianza mutua, una amistad de años. Cuando le conté que íbamos a realizar esta entrevista en este hotel, me recordó que aquí venden lindas flores y que, cuando fuimos al cementerio a llevar a mi madre, solo mi flor y la de ella quedaron unidas sobre el cajón, las demás cayeron .

Marcelo Tinelli se emociona. La voz se le quiebra. Resulta extraño ver al hombre exitoso y de contextura imponente, volverse en un ser humano frágil.

-¿Cómo tomás el paso del tiempo?

-No me angustia, me da paz.

