Ángel de Brito confirmó el sorpresivo final de Los ángeles de la mañana y explicó las razones

Desde que anoche publicó en Twitter que su exitoso programa Los ángeles de la mañana terminaba el 31 de diciembre, Ángel de Brito no paró de recibir mensajes y consultas al respecto . Conocedor de los tiempos televisivos y el manejo del misterio para mantener al público atento, el periodista decidió contar a lo largo de la emisión de hoy de su ciclo la noticia. Incluso sus angelitas, que no sabían nada, se mostraron expectantes. “Es una decisión personal mía terminar el ciclo acá. Me voy a ir de vacaciones”, dijo al inicio de su monólogo sobre las razones de la despedida.

Desde que comenzó el programa hasta el final, De Brito jugó con las novedades sobre su futuro. “Bienvenidos a LAM, no se pierdan el programa de hoy porque tenemos un par de temitas para charlar”, arrancó diciendo. “Nunca esperé tanto una mañana”, acotó su panelista Pía Shaw y agregó: “Te juro que desde ayer a las 20.30... los teléfonos de todos explotan”, dijo después. Más adelante, mientras hablaban de la renuncia de Maite Peñoñori y se pasaban facturas, el conductor disparó con picardía: “Aprovechen los últimos capítulos para decir lo que tengan que decir”.

Todo tiene un final, todo termina...

Mientras el tema de debate era la final de “La Academia” entre Cachete Sierra y Noelia Marzol, que se verá esta noche por la pantalla de eltrece, De Brito aprovechó para realizar el primer gran anuncio: “Hoy es mi último programa en ShowMatch, para cerrar el año tranquilo”.

Sin profundizar demasiado en el asunto, la charla derivó en el robo del teléfono de Maite Peñoñori. “¿Sabés por qué te robaron el teléfono? Te fuiste de LAM y comienzan las desgracias”, bromeó De Brito. Luego de varios chistes, se escuchó el grito de Mariana Brey de fondo: “Igual es la única que tiene empleo”. “Por ahora es la única”, completó el conductor.

Una vez de vuelta al piso tras una tanda publicitaria, De Brito lanzó otra noticia: “ Hoy se despide Marcelo de la pantalla. El año que viene va a estar haciendo ShowMatch, ya contará él con qué, no lo puedo adelantar yo”. Cuando Andrea Taboada le consultó si el envío de 2022 va a ser con jurados, De Brito optó por el silencio. “Le corresponde a él contarlo”, señaló.

De vuelta al tema del final de “La Academia”, De Brito reveló que hoy se despide también el jurado y que va a haber sorpresas que no puede adelantar. “Vos te jubilás, ¿no?”, quiso saber Shaw. Y De Brito no dudó en blanquear la noticia: “Yo me jubilo como jurado”. Una vez que aclaró que la decisión era definitiva, contó alguno de los motivos: quiere tener más noches libres y además, está pasando una etapa de muchos cambios. En ese momento, Cinthia Fernández recordó que hace poco Pity, la numeróloga le había dicho que iba a enfrentar grandes cambios en su vida a partir de diciembre.

De forma breve, De Brito hizo un repaso de su carrera: dijo que trabaja para Tinelli desde 2003, que empezó en la radio con Laurita Ubfal, que trabajó mucho en Del Plata y que en el canal arrancó con el conductor y productor haciendo los primeros backs de ShowMatch para La Previa, primero y para Este es el Show, después. “De ahí son 15 años. Yo hice todos los ‘Bailando...’ Soy como el Wikipedia del Bailando...”. Luego expresó que es el único que se jubila, que habló con Tinelli, con el Chato Prada y con Federico Hoppe y que le ofrecieron seguir en la productora. Sin embargo, remarcó: “Hasta acá llegamos”.

La despedida

En los últimos cinco minutos del programa, De Brito se metió de lleno en el tema que sus televidentes quería saber: el final definitivo de LAM . “Ayer por Twitter conté que LAM termina el 31 de diciembre”, arrancó mirando a cámara. Ante la sorpresa que generó el anuncio, decidió contar un poco el por qué de su decisión y aprovechó el espacio para agradecerle a Adrián Suar, a Pablo Codevilla y a Coco Fernández por todos los años trabajados en eltrece. Además resaltó la confianza que el canal tenía en el programa.

“Es una decisión personal mía terminar el ciclo acá. Me voy a ir de vacaciones. Nadie me creía ayer, pero es hora de que me vaya de vacaciones. Hace 15 años que lo hago de corrido y las chicas son también testigos de eso”, remarcó . Así, De Brito comenzó a esbozar las razones del final del ciclo. “(Fueron) muchos programas a la vez. Cuando no era a la mañana, era al mediodía o a la tarde, o era a la noche”, repasó y recordó también cuando compartió pantalla con Mariana Fabbiani y su paso por La Previa y por otros realities como Cantando por un sueño.

Visiblemente cansado, De Brito reconoció: “Decidí puntualmente esto. Hacer un parate, tomarme vacaciones y ver qué pasará más adelante” . Luego contó que va a seguir trabajando con la productora Mandarina el año que viene, que ese contrato ya está firmado y que gracias a su trabajo en El Diario de Mariana (eltrece) le había surgido la posibilidad de LAM. “No sé qué voy a hacer, pero voy a seguir ligado a Mandarina”, sumó.

Elogios para las angelitas...

Luego de agradecer a “las 75 angelitas” que fueron parte de los 1500 programas a lo largo de las seis temporadas que duró el ciclo “siendo líderes en el horario y en el rubro”, el periodista aclaró que sabe que sorprendió a todos con su decisión y reveló que sus compañeras se enteraron por su tuit. “Lo quise anunciar abruptamente y concreto porque me parecía que lo tenía que contar yo”, dijo y explicó que no quería que se filtrara la información.

Mientras en el estudio reinaba un profundo silencio y las seis angelitas escuchaban al conductor con atención, De Brito les aclaró que seguramente se van a volver a cruzar en trabajos futuros y aprovechó para halagarlas: “Con todas volvería a trabajar, con las seis. Para mí fue el mejor elenco de LAM de todos los que tuvimos y la pasamos muy bien y lo disfrutamos mucho”.