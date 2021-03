María Eugenia Ritó le dijo “no” al ofrecimiento de Ángel de Brito

Hacía tiempo que María Eugenia Ritó no aparecía en los medios. “Este año pienso volver sí o sí. Tengo unos kilos de más y me estoy ocupando de eso”, comentó este lunes en diálogo con Hay que ver, por elnueve. “Además soy una mujer sola. No quiero estar con alguien ahora pero sé que ya va a aparecer el hombre”. Y enseguida aclaró que es bisexual: “ya saben que soy bisexual y voy por todos lados. Le hago likes a todos, mujeres, hombres, conocidos, no conocidos”.

Sobre los tipos de hombres y mujeres que la atraen dijo: “Me gustaría un Benicio Del Toro, un Johnny Depp”. Pero cuando se refirió a las mujeres, apuntó a las panelistas de Hay que ver: “Vos me tiraste onda una vez, Fernanda Iglesias. Me gusta Lourdes Sánchez y la likeo todo el tiempo en las redes. Me gusta porque tiene esa cosa naíf y es una femme fatal, una bombona, y la admiro porque es una persona que creció mucho y se merece el lugar que tiene”.

Ritó contó también que Ángel De Brito la llamó para reemplazar a Yanina Latorre en Los ángeles de la mañana (eltrece) durante las recientes vacaciones de la panelista. “Le dije que no porque no era mi momento. Me quiero ver mejor, tengo que adelgazar. Saben que soy obsesiva. Además estoy haciendo diez millones de cosas. Volví a la vida hace poco y me estoy acomodando con familiares, amigos y en lo económico. Trabajé mucho en mis 21 años de carrera y nadie me regaló nada. Cuando estaba con mi exmarido (el abogado Marcelo Salinas) no le pedía nada, todo me lo gané solita. Le podría haber pedido que me ponga una escuela de baile o una casa de ropa interior pero el tren pasó y no volvió... A ver si ahora pasa otro tren. Yo pasé de todo en la vida. Y ahora quiero volver a trabajar. Me gustaría que fuera en el Bailando”, arriesgó.

