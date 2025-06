María Eugenia Ritó, de su regreso a los escenarios a sus ganas de conocer a Javier Milei: “Sería divertido”

El rumor es cada vez más fuerte: ¿María Eugenia Ritó es la nueva novia de Javier Milei? LA NACION conversó con la actriz y vedette, quien aseguró que no es cierto que son novios, pero que le parece un hombre tan atractivo que planea escribirle. Además, contó que vuelve al escenario con Sex, de la mano de José María Muscari, y que tiene su departamento de Belgrano en venta.

-¿Qué pasa con Javier Milei?

-Todo surgió por una nota que me hicieron en Radio Splendid, cuando me preguntaron si estaría con Milei y dije que sí, si me diera un regalito. ¿A qué mujer no le gusta que le regalen algo? Soy una mujer muy abierta, me va el poliamor, compartiría todo con él y sería muy divertido.

-Hablás de un regalito….

-Cuando hablo de regalo no quiero decir que Yuyito (González) ni Fátima (Florez) recibieran nada a cambio. Yo creo que él estaba enganchado con ellas y, además, podría haberles hecho un regalo. Lejos está de mi decir que ellas hicieron algo por plata. Nada que ver. Y hablo de regalo porque ¿a quién no le gustaría viajar en avión presidencial y tener los privilegios de la Primera Dama? Yo no hablo de política, pero Milei es un personaje, es muy histriónico .

"No hablo de política, pero Milei es un personaje, es muy histriónico", dice la vedette

-¿Te fijarías en un hombre como él?

-Tendría que tenerlo cara a cara. Tiene su carácter, su personalidad y ahora parece que está de moda…

-Y las prefiere rubias…

-Podría ser. Antes de ser presidente era mediático, iba a todos los programas, era un showman, le gustaban las cámaras, cantar. Y estaba vigente por eso, más allá de ser un excelente economista, porque la tiene clara. Sería divertido salir con Milei .

-¿Pensás que pueden conocerse?

-Ayer me pasaron el teléfono. No sé si me voy a animar. Me gustaría conocerlo.

-¿Y qué le dirías?

-“Hola Javi, ¿cómo andás? Acá la Ritó. Me gustaría conocerte, como sé que te gustan las rubias (risas). Dicen que la tercera es la vencida. Por lo menos conozcámonos para divertirnos. Soy tu fan”.

-¿Estás sola?

-Estoy sola hace tiempo.

-¿Te gustaría enamorarte?

-Estoy disfrutando.

-¿Y estás trabajando?

-Trabajo mucho en redes sociales. Hace diez días perdí mi cuenta de Instagram de casi un millón de seguidores. Y tengo que volver a empezar con una nueva cuenta: @laritooki.

-¿Por qué te cerraron la cuenta?

- Vendía contenidos eróticos, pero no mostraba nada porque sé que no se puede en Instagram . Simplemente ponía fotos de mi cara, de mi espalda, de mi pelo, pero los haters me hicieron una denuncia y el bot no detecta todo y si ponés la palabra hot o caliente, cree que es una venta de contenido sexual … A los artistas nos pagan por crear contenido y me iba bien, la verdad.

-Tuviste mucho trabajo como vedette hace unos años... ¿Volverías a hacer teatro de revista?

-Tuve una reunión con Leo Cifelli (Secretario de Cultura de la Nación) el año pasado y me comentó que iba a hacer La revista del Cervantes. Pero creo que no querían una vedette sino también hubieran llamado a Moria o a Carmen también. No volvería a ser vedette porque tendría que estar mucho más esbelta. Soy una capocómica . Pero vuelvo a trabajar porque me llamó Muscari para estar en Sex, una vez por semana, en un segmento especial. Tenemos que juntarnos y hablar, pero eso me gustaría mucho.

-Hace unos años viviste momentos oscuros, ¿cómo estás hoy?

-Salí adelante y estoy muy bien. Eso es un capítulo cerrado, estoy muy activa, a full. Por suerte cuento con el apoyo de mi familia y de Ever Zelaya, que es mi amiga, mano derecha y además convivimos.

-¿Es verdad que vendés tu departamento de Belgrano?