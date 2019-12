La China Suárez agarró las tijeras y se cortó aún más el pelo

María Eugenia Suárez agarró las tijeras y se cortó aún más el pelo ¿Qué pasa China? Crédito: Instagram Sangrejaponesa

Se dice que cuando alguien cambia su look es porque necesita algún tipo de vuelta de tuerca en su vida: estética, amorosa o laboral. Ese cambio puede ser drástico o gradual. En el caso de la China Suárez, tras separarse de Benjamín Vicuña, fue extremo. El mes pasado la actriz decidió ir a la peluquería, dejar en el pasado su cabellera larga y platinada y hacerse el típico corte "bob", por encima de los hombros y flequillo. Pero esta semana, fue por más.

Así lo demostró la misma actriz desde su cuenta de Instagram al postear unas fotos de su nuevo corte de pelo bien, bien, corto y de los cabellos que quedaron en el lavamanos de su baño. Con la graciosa frase en la que le pide disculpas al peluquero que hizo su primer corte, cierra: "Perdón, metí mano".

Los cabellos que quedaron en el lavamanos, indicios de que la China quiere un cambio

Además subió un video en sus historias de Instagram en la que se la ve caminado con el tema de The Rolling Stones "(I Can't Get No) Satisfaction".

Más allá de lo drástico de su cambio, la China había anunciado hace unos días que su separación del padre de su hija Magnolia fue en buenos términos. Tanto fue así que hace un par de días se pudo ver a la China con su expareja en la pileta de un hotel, disfrutando de sus hijas, Rufina y Magnolia. En una de las fotos se ve que el actor abraza a Eugenia, lo que demuestra que la buena onda está intacta y que aún no está todo dicho entre ellos.

La China Suárez y su nuevo corte de pelo, el segundo en tres semanas