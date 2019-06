María Valenzuela: el aceite de cannabis y una declaración que sorprendió a todos

La actriz se confesó en Incorrectas

Fueron compañeras en Con pecado concebidas, una novela que Canal 9 puso al aire en el 93. Y desde entonces, Moria Casán y María Valenzuela son muy amigas. Hoy la actriz pasó por Incorrectas, el ciclo de América, y se confesó con Moria. "La parca me rodea permanentemente desde la primera muerte, la de mi abuela que me crió, y después la de Mónica Jouvet, que era como mi hermana. Y la Pichuqui (Mendizábal, padre de sus tres hijos). Pero no le tengo miedo a mi parca. Es más, me da curiosidad. A veces me despierto a la noche y me pregunto qué pasaría si me diera un infarto", sorprendió Valenzuela a todos. Y redobló la apuesta: "Sé que no tengo que fumar, pero sigo fumando. De algo hay que morirse".

Hace casi dos años, María Valenzuela pasó por momentos muy duros y, luego de la muerte de un amigo, cayó en una depresión profunda. Actualmente protagoniza 100 metros cuadrados, en el Multitabaris, de miércoles a domingos. "El laburo te salva. Hoy me siento muy bien. Apenas salí del psiquiátrico me llamó Manuel González Gil y me dijo que escribía El show de la menopausia si yo estaba en el elenco. La hice durante tres temporadas y recorrimos el país con la gira", se emocionó.

El trabajo y el aceite de cannabis también ayudaron a María a recuperarse. " Sigo tomando aceite de cannabis porque me hace muy bien, me estabiliza, no tengo problemas en la cintura, ni dolores. Realmente me ayuda mucho. Yo creo que habría que despenalizar el uso de la marihuana porque cada uno puede hacer lo que quiera sin molestar a nadie". Y agregó que tiene una alimentación despareja y que se hace controles por su hija, Malena, que a principios de 2003 sufrió un ACV. "Voy al médico para obligar a Malena. Y entonces vamos juntas".