Rodolfo Ranni respondió las acusaciones de María Valenzuela en su contra

A principios de mes, María Valenzuela (69) reveló a LA NACION el motivo por el que se había bajado de La noche de la basura, la obra que iba a protagonizar junto a Rodolfo Ranni. Allí, aseguró que había sufrido maltrato por parte del actor y director, a quien finalmente denunció ante la Asociación Argentina de Actores por “abuso de poder y misógino”. Ahora, el comediante dio su versión de los hechos luego de la mediatización del caso.

Valenzuela denunció a Ranni por abuso de poder y misoginia

En comunicación telefónica con la producción de A la tarde, el ciclo de América conducido por Karina Mazzocco, Ranni desmintió cada uno de los dichos de María Valenzuela y se puso a disposición “para que se le pueda consultar a cualquier persona del elenco si esto que marca ella alguno lo vio o existió”. Asimismo, aclaró que no tuvo nada que ver con la desvinculación de la actriz de la obra, que estuvo en cartelera en el segundo trimestre del año.

Rodolfo Ranni responde a las acusaciones de María Valenzuela

Cronología de un escándalo

El viernes 21 de marzo, María Valenzuela se reunió con LA NACION para anunciar su vuelta a la actuación en la mencionada obra junto a Ranni. “Ya estoy lista para regresar con todo”, había dicho.

Sin embargo, un día después, luego de una doble jornada de ensayos, le comunicó al productor Giuliano Bacchi que se bajaba del espectáculo. En ese momento, se especuló con que su decisión podía deberse a un retroceso en su estado de salud, pero ella misma disipó las dudas en contacto con este diario. “Había cosas en las que nos teníamos que poner de acuerdo y no nos pusimos, entonces me bajé de la obra”, aseguró. Entretelones ya se hablaba de un insalvable problema con su compañero.

Su reemplazo fue Graciela Pal y el estreno, pautado originalmente para el martes 15 de abril, se trasladó al viernes 25.

Cuando María Valenzuela se bajó de la obra con Rodolfo Ranni fue reemplazada por Graciela Pal

“Decidió dejar el proyecto”

Ese mismo mes, antes de salir a escena por primera vez, Ranni dialogó con este medio y contó su versión sobre lo ocurrido. “La protagonista siempre iba a ser Graciela (Pal), hace siete meses que veníamos hablando, pero la producción tenía un compromiso anterior con María (Valenzuela) que yo desconocía. Finalmente, María, en conjunto con la producción, decidió dejar el proyecto y lo encaró Graciela, que debía haber estado desde siempre".

Fue entonces que el actor negó la existencia de una pelea entre ellos. “Para nada. Además, fue una decisión de la producción. Es más, María debutó conmigo a los 12 años en Muchacha italiana viene a casarse. ¡Mirá si la conozco!“, sostuvo.

“Acá se hace lo que digo yo”

Pero ese no fue el punto final de la cuestión. Cinco meses después, entusiasmada por su nuevo proyecto teatral de la mano de Viuda e hijas, hasta que la herencia nos separe, en el Multitabarís, Valenzuela dijo a LA NACION que se había bajado de la obra con Ranni “porque me estaba enfermando”.

Ranni desmintió los dichos de su excompañera y aseguró que no hubo ninguna pelea entre ellos

“No recibí buen trato de parte de él. Su personalidad me estaba haciendo daño. Por eso me bajé de la obra, aún necesitando el trabajo. Sabía que si seguía me iba a terminar enfermando y mucho", sentenció la actriz, en tanto explicó que se quedó sin otra oportunidad laboral porque los demás elencos ya estaban constituidos para esa fecha. “Quemé el ahorro, como tantos argentinos, para seguir viviendo. Me terminé de enfermar. Me internaron en un centro de salud [por depresión] y acá estoy”, remarcó.

Valenzuela no quiso ahondar en detalles sobre el conflicto porque, según dijo, se encuentran “en un momento de conciliación” luego de que ella lo denunciara ante la Asociación Argentina de Actores por “abuso de poder y misógino”. El lunes 1° de septiembre fue la fecha establecida para una primera instancia de mediación a la que Ranni no se presentó.

“Acá se hace lo que digo yo”, esbozó Valenzuela, recordando algunas frases que habrían sido vertidas por su excompañero. “Eran cosas que me sacudían y me hacían daño espiritualmente, me sentía con una fragilidad muy grande, por eso tomé la decisión de irme, no podía trabajar con una persona así. No estaba dispuesta a soportar algo que me hacía daño”, concluyó.