El motivo por el que María Valenzuela está en juicio con Rodolfo Ranni

Luego de recuperarse de su depresión y de una mala praxis en un tratamiento dental -que casi le cuesta la vida- e iniciar una denuncia formal contra Rodolfo Ranni, María Valenzuela dio a conocer el motivo por el cual está en juicio con el actor en una entrevista con Catalina Dlugi en Agarrate Catalina (La Once Diez).

La información salió a la luz cuando la periodista le consultó en qué estado está el conflicto judicial con Ranni. “Eso está en la justicia y no es momento para hablar. En este momento, siendo un tema tan delicado y yo estando frágil, prefiero que eso lo maneje la abogada”, comenzó y continuó: “Hubo una primera instancia y no se presentaron y ahora van a pedir una segunda. Veremos a dónde llegamos y cómo termina esto”.

María Valenzuela atravesó un pico de estrés y una fuerte depresión que logró superar con ayuda profesional Santiago Filipuzzi - LA NACION

No obstante, aunque su primera respuesta fue escueta, luego se explayó: “Pero la verdad, la verdad más verdadera, es que me destrozó. Me hizo mucho daño, mucho daño porque yo al Tano lo quería y lo conozco de toda la vida, y me hizo mucho daño. Es más, me enfermé”.

A su vez, reveló el papel de la Asociación Argentina de Actores en la contienda legal: “Me apoyan. Tengo a la abogada de Actores que está con este tema conmigo desde el día cero ayudándome (...) Así que, bueno, veremos en qué queda todo".

Lo cierto es que, en una reciente entrevista con LA NACION, María Valenzuela contó: "No recibí buen trato de parte de él. Su personalidad me estaba haciendo daño. Por eso me bajé de la obra [La noche de la basura], aun necesitando el trabajo. Sabía que si seguía me iba a terminar enfermando y mucho (...) Lo denuncié en Actores. Abuso de poder, misógino“.

María Valenzuela volverá al teatro este 17 de septiembre Ricardo Pristupluk�

Con respecto a cómo se sintió al trabajar por última vez con Rodolfo Ranni, detalló: “Eran cosas que me sacudían y me hacían daño espiritualmente. Me sentía con una fragilidad muy grande, por eso tomé la decisión de irme, no podía trabajar con una persona así. No estaba dispuesta a soportar algo que me hacía daño”.

Cabe destacar que, desde el 17 de septiembre, María Valenzuela regresará a los escenarios y formará parte de Viuda e hijas, hasta que la herencia nos separe, una comedia de Alfonso Paso Jr. que contará con la dirección de Héctor Díaz. Estará acompañada en escena por Nora Cárpena, Sofía Gala Castiglione, María Fernanda Callejón y Gonzalo Urtizberea.