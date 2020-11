Mariah Carey: "Este año necesitamos de la Navidad más que nunca"

Mariah Carey, la autoproclamada "reina de la Navidad" a causa de éxito de su canción "All I Want for Christmas is You" regresa con un especial musical en Apple TV en la que la acompañan Ariana Grande y Jennifer Hudson

Tomás Balmaceda Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de noviembre de 2020 • 00:19

Se convirtió en la artista más exitosa de la década del 90 pero logró mantenerse activa en una industria difícil y cambiante como la musical, gracias a una versatilidad y talento que la ayudaron a salir de más de un escándalo y ser pionera en romper las barreras de los géneros y unirse a figuras del rap y el hip hop. Sin embargo, el destino le tenía una sorpresa reservada a Mariah Carey: una canción que escribió en menos de una hora encerrada en su cuarto con un teclado se convirtió en el himno contemporáneo de la Navidad y su tema más exitoso. Convertida en "la reina de la Navidad", la diva tiene listo un especial para streaming en el que no le teme al kitsch ni a las nuevas generaciones e invitó a Ariana Grande a cantar con ella. "Es mi regalo de Navidad para todos.", le dijo en exclusiva a LA NACIÓN.

Cuando en 1994 Merry Christmas salió a la venta propios y ajenos se sorprendieron con un disco navideño firmado por una cantante de sólo 24 años y en pleno ascenso. En ese entonces, hacer ese tipo de placas estaba reservado para aquellos artistas veteranos que ya estaban en el ocaso de su carrera. Y si bien no le fue mal en ventas, el suceso de los discos que le siguieron, como Daydream y Butterfly, hicieron que quedara como un objeto de catálogo. "Yo no estaba nada segura de hacer un álbum así pero debo admitir que fue idea de mi marido por aquel entonces, Tommy Mottola, quien insistió y me pidió que uniera clásicos navideños con algunas canciones propias", recordó Carey.

La primera de esas composiciones originales fue "All I Want for Christmas Is You", cuya letra y estructura escribió ella misma en su cuarto jugando con un pequeño teclado electrónico, un tema con la rara cualidad de sonar como un clásico desde su primera escucha. De hecho, aún hoy muchos ignoran que salió de la pluma de la veinteañera cantante neoyorquina e imaginan que se trata de algún cover de la década del 60 o 70 de la factoría de Phil Spector.

Tras dormir en los rankings por años, desde hace tiempo cada diciembre, el interés por "All I Want For Christmas..." fue en ascenso, lo que alertó a Carey, quien comenzó a revisitar más y más ese tema en sus conciertos y a organizar tours mundiales de temática navideña. Hoy lo que ha conseguido es algo único en la industria musical: la canción llegó al primer puesto de las listas Billboard a exactos 25 años de su lanzamiento y se mantiene como la canción que más reproducciones tuvo en 24 horas en la historia de Spotify.

Convertida en la Reina de la Navidad, Carey ya tiene organizado todo un modelo de negocios alrededor que este año tiene como centro a Mariah Carey's Magical Christmas Special, una superproducción de la plataforma Apple TV+ que se verá en la Argentina y en todo el mundo desde el viernes 4 de diciembre y en donde habrá invitados como Tiffany Haddish, Billy Eichner, Snoop Dogg, Jermaine Dupri, Misty Copeland y Mykal-Michelle Harris.

Además, Carey anunció que cantará junto a Ariana Grande y Jennifer Hudson otro de sus temas navideños originales, "Oh Santa!", y muchos sospechan que puede haber destino de hit. En un año sin recitales ni shows, Carey no se detuvo pero vivió una etapa introspectiva, con el lanzamiento de su libro de memorias, The Meaning of Mariah Carey, y un disco con canciones inéditas de sus 30 años de carrera, The Rarities.

De buen humor en la madrugada de Los Ángeles y con su perrito a upa, Carey llegó dos horas tarde al horario de la cita de la videollamada con LA NACIÓN y se disculpó por su comportamiento de diva pero reconoció que estaba muy ocupada: "Que todos a mi alrededor tengan una gran Navidad sin dudas es mi responsabilidad"

Carey junto a sus mellizos, Moroccan y Monroe, en la ceremonia de presentación de la estrella de la cantante en el Paseo de la Fama en Hollwyood, en 2015

-¿En qué momento se dio cuenta de que "All I Want For Christmas is You" se había vuelto un fenómeno de la cultura popular a nivel global?

-Sin dudas todo lo que sucedió ha sido un viaje interesante y único. Escribí esa canción hace tanto tiempo, fue el primer tema navideño que escribí y realmente debo admitir que el amor que le tengo fue creciendo con el paso del tiempo. Lo he dicho antes y lo diré ahora: me costó encariñarme con la canción pero pude entender lo que genera en los demás y la alegría que trae. Cada vez que compongo siento que es un regalo del universo y realmente es algo por lo que estoy muy agradecida, ya que la capacidad para escribir canciones es un regalo único. Pero con "All I Want For Christmas..." en particular, las personas realmente se han conectado de una manera que jamás hubiese imaginado. Así que es como si fuera mi regalo de Navidad para todos.

-¿Cambió la perspectiva de esa joven de 24 años que escribió All I Want For Christmas... ahora que pasaron más de dos décadas y es madre? ¿Se siente responsable de que sus mellizos tengan la mejor Navidad posible?

-Que todos a mi alrededor tengan una gran Navidad sin dudas es mi responsabilidad. De hecho, ayer mis hijos hicieron sus listas de regalos y. ¡vaya si son extensas! Tenemos nuestras tradiciones y ritos que vamos consolidando año a año porque, al final de cuentas, realmente de eso se trata el espíritu navideño. Hacemos de todo, desde ver películas navideñas hasta escuchar constantemente música navideña hasta el punto en el que temo estar sobreactuando. ¡ojalá cuando crezcan no sientan que los agoté de la Navidad! Más allá de las bromas, siento que este año necesitamos de la Navidad más que nunca y todos estaremos emocionados de celebrar.

Mariah Carey lanzó sus memorias y publicará un disco con rarezas de su catálogo Crédito: Instagram

-¿Será una Navidad especial la de 2020?

-¡Sin dudas! Soy de Nueva York y durante la pandemia sólo salí una vez a la calle: a las tres de la mañana, con toda la precaución necesaria y después de caminar cuadras sin ver a nadie entendí que todo el año sería especial. Para alguien de mi ciudad verla sin bullicio y sin amontonamiento de gente. ¡es tan difícil! Pero debemos aceptarlo y hacer lo mejor que se pueda. Conseguimos todos los elementos de decoración posible para decorar el estudio de este especial de Apple TV+ porque cuando prometo que este programa será el momento más festivo posible me refiero a que haremos todo para mantener ese espíritu navideño más allá de las circunstancias.

-¿Qué mensaje espera dejar con este especial de televisión?

-Bueno, no es solo un mensaje. Todos los años trato de vivir la mejor Navidad posible porque es lo mío y probablemente sea la fecha a la que le pongo más empeño. Pero esta vez, la Navidad no será lo que muchos esperan por la pandemia y sus consecuencias. Debemos aferrarnos a lo más importante: estar con la familia más cercana, poner un disco o una película de Navidad y sentirse cerca. Claro que voy a extrañar ver a tanta gente que viene a mis shows navideños y a mis amigos, pero debemos cuidarnos

-¿Pero festejar la Navidad tiene que ser algo lujoso u ostentoso?

-¿Qué te hace creer que no me gustan las cosas ostentosas? (Risas) Claro que no todo tiene que ser exagerado porque, si no te importa la Navidad, no importa cuán alto sea tu árbol ni cuántos adornos tengas en tu casa. Un árbol de Navidad no tiene que ser lujoso, puede ser simple y natural o puede ser de plástico y rosa. pero tiene que representarte y resonar con tu forma de vivir la Navidad.

-¿Qué nos puede contar de la génesis de Mariah Carey's Magical Christmas Special?

-Nuestro objetivo fue hacer el mejor especial de Navidad posible, el más increíble. Es algo que siempre me atrajo como plan pero mucho más en este año tan difícil. Todas las personas necesitamos pasar por este 2020 y superarlo para que no vuelva más. Tuvimos la fortuna de imaginar y llevar adelante este proyecto mientras pasábamos por la crisis del COVID-19 y lidiamos con sus consecuencias. Por suerte ya habíamos empezado a hablar del especial antes, lo habíamos conceptualizado y eso nos permitió adelantarnos. Además, todas las personas que han trabajado han sido increíblemente geniales pensando soluciones. Así que espero que les guste.

-En el especial de Apple+ habrá invitados muy distintos, como Ariana Grande o Snoop Dog, ¿cómo fue llevar adelante un proyecto tan distinto?

-¡Fueron experiencias muy diferentes! Invité a Ariana y a Jennifer Hudson para hacer una nueva versión de mi canción "Oh Santa!" y allí el desafío lo tuve como productora, porque hubo que reimaginar y reestructurar el tema para tres voces, cuando en el original sólo estoy yo. Con Snoop, en cambio, fue totalmente inesperado: literalmente apareció en el estudio diciendo que él quería hacer algo navideño para sus niños y lo que sucedió improvisando fue genial. No quiero adelantar ni hacer spoilers pero lo que sucedió fue genial y me tiene muy emocionada.

-Este año, además de lanzar sus memorias, llevó adelante los festejos de sus tres décadas de carrera con #MC30, una serie de lanzamientos semanales de viejos remixes, videoclips y conciertos que no estaban disponibles, ¿es 2020 un año nostálgico para usted?

-¡Hacemos todo por la nostalgia, daaarling! Sin dudas estoy viviendo un momento personal de introspección y la liberación que sentí al contar cosas de mi vida en mi libro me ubicó en otro lugar como artista. Me llevó tres años escribir las memorias, lo hice con Michaela Angela Davis y fue tan profundo lo que buceamos que sin dudas me transformó. Después de toda esa experiencia, siento que me metí de lleno en el especial para capturar el mágico espíritu navideño de tal manera que todos los involucrados podamos estar orgullosos y sentir que es una experiencia que iluminará otras vidas.

-Parte de esa nostalgia fue el lanzamiento de The Rarities, un disco con canciones inéditas de todas sus épocas, ¿podemos esperar una rareza de Navidad en diciembre como cierre de #MC30?

-Este año realmente revisamos arduamente mi archivo personal y sí, encontramos otra canción que hice para Navidad. No quiero profundizar demasiado porque quisimos tenerla lista para el especial pero no dieron los tiempos y estoy triste por eso. Pero hay muchas más cosas para descubrir que los fanáticos van a amar. Muchas veces me encuentro con canciones que ni recordaba haber escrito o que ni siquiera tienen título o que tienen un título en broma pero una vez que la escucho pienso. ¡esto es serio! Hay muchas más cosas por venir, hay más rarezas para mostrar y también nuevas cosas. 2020 fue un año sombrío pero estoy agradecida de tener proyectos como mis memorias, The Rarities y ahora el especial de Navidad.

Como las grandes divas de la canción, Carey también tuvo su residencia en Las Vegas, von un espectáculo bautizado Mariah: 1 to Infinity

-La industria musical cambió mucho en los últimos 30 años, desde que salió su disco debut, ¿cómo lo encuentra ahora? ¿cuáles son los desafíos?

-Creo que estamos viviendo un momento en donde lo central es mantener la cabeza abierta a nuevas opciones. Están de moda las colaboraciones y la exploración de nuevos géneros. Con frecuencia otros artistas se acercan a mí para que hagamos algo juntos y, a veces, es por un proyecto navideño. Lo que me sucede es que tengo que sentir que lo que se logra es natural, porque es claro cuando dos o más personas se esfuerzan demasiado por hacer un éxito. Eso ya deja de ser orgánico. Tiene que venir de cada uno y ser genuino. Yo lo puedo sentir y el público también.

-Alguna vez usted dijo que la industria musical era machista, ¿sigue creyendo eso?

-Sin dudas las mujeres no están suficientemente representadas en la música, sobre todo en la composición y la producción de una canción. Cuando escribí mi libro me propuse emancipar a mi niña interior, que había sufrido mucho en su infancia y que tuvo mucho miedo. Nunca me despegué de esa niña y por eso creo que siempre busco que la Navidad sea especial, quiero la alegría y la sensación de libertad que todos los niños y niñas deberían sentir. Hay una canción de Luther Vandross que se llama "Con ojos de niño" y habla de esa pureza.

Junto a su exmarido Nick Cannon, en 2013; previamente estuvo casada con el superproductor Tommy Mottola Crédito: shutterstock

-Es la artista con mayor cantidad de canciones número uno de la revista Billboard y vendió más de 200 millones de discos, ¿tiene aún sueños profesionales por cumplir?

-¡Claro que sí! Siempre tengo sueños y proyectos. Hoy es este especial de Navidad, que quiero compartir con todo el mundo junto con Apple+. Ha sido un año muy desafiante para todos y yo vengo de lanzar mis memorias, que significaron mucho para mí. Ahora estamos pensando en nuestro siguiente gran sueño que es cómo llevar el libro a la pantalla, organizando y craneando qué hace falta para realizarlo. ¡igual no sé por qué hablo en plural, porque lo estoy haciendo yo! Bah, yo con un grupo de amigos, pero por ahora es algo personal.

A todos nos gusta vernos bien y ser glamorosos, pero yo me enfoco en hacer música y en hacer discos. Hoy, en cambio, la mecánica parece ser tener escándalos para llamar la atención Mariah Carey

-¿Siente que hoy el mundo de la música es más fácil para artistas jóvenes como Ariana Grande?

-¡No lo sé! Pasé por tantas etapas en estos treinta años. Tuve muchísimos altibajos: de eso se trata mi libro. Del suceso de los 90 al lío que fue Glitter y luego volver con un éxito como "We Belong Together", que fue premiada por Billboard como la canción más popular de la primera década del 2000. No quiero repetir hitos sin sentido pero lo que hicieron los fans por "All I want for Christmas." el año pasado, cuando alcanzó el primer puesto en el Billboard Hot 200, fue una hazaña increíble. Esa es mi historia, pero hoy parece que lo importante es ser una celebridad por encima de todo, incluso de ser artista. A todos nos gusta vernos bien y ser glamorosos, pero yo me enfoco en hacer música y en hacer discos. Hoy, en cambio, la mecánica parece ser tener escándalos para llamar la atención. Y un escándalo rápidamente es tapado por otro y por otro más. No quiero dar nombres pero mientras yo literalmente huía de los escándalos, en la actualidad hay personas que los buscan. Lo bueno, quizá, es más fácil controlar tu propia presentación pública y la manera de presentarte en las redes sociales que antes.

