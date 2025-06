Mariana Brey y Nancy Pazos, a los gritos por la condena a Cristina Kirchner: “¿Hasta cuándo va a seguir este nivel de destrato?”

La confirmación de la condena a seis años de prisión para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por la causa Vialidad originó un debate en A la Barbarossa (Telefe) que derivó en un tenso cruce entre Mariana Brey y Nancy Pazos. Las periodistas protagonizaron una feroz discusión en vivo que terminó con gritos, interrupciones y acusaciones cruzadas.

La charla se transformó rápidamente en un fuerte intercambio cuando Pazos comenzó a explicar los fundamentos del fallo judicial. Después de que la comunicadora mencionara la posibilidad de que la expresidenta solicitara cumplir la pena de manera domiciliaria, Brey no tardó en manifestar su desacuerdo.

Visiblemente molesta, la panelista insistió en que la exmandataria debería ser tratada como “una ciudadana más”, sin privilegios por su rol político. En ese sentido, sostuvo que Cristina Kirchner tendría que cumplir la condena en prisión como cualquier otra persona condenada por la Justicia.

El fuerte cruce entre Mariana Brey y Nancy Pazos por la condena a Cristina Kirchner

“Ella le habló al pueblo desde el balcón... Si es tan cercana a ellos, ¿cuál sería el miedo de ir a una cárcel común? Si ella lo pide por tener más de 70, también habría que considerar el pedido de los genocidas que están detenidos y tienen más de 70 ”, consideró Brey.

La comparación generó un clima tenso en el estudio y rápidamente intervino Georgina Barbarossa para intentar bajar el tono: “Bajá un cambio, Mariana. Una cosa es un genocida, que un horror, una cosa espantosa... Vos no habías nacido… Y otra cosa es que una expresidenta vaya a la cárcel siendo mayor de cierta edad”, puntualizó la conductora del ciclo.

Pazos tomó enseguida la palabra: “Pará un minutito. Vamos por partes…”, dijo, y criticó las reiteradas interrupciones que recibía por parte de su compañera. Su comentario hizo estallar a Brey: “¿Hasta cuándo va a seguir este nivel de destrato? Me parece que tenés que tener un límite . El nivel de destrato que estoy recibiendo es demasiado. Estoy hablando con la conductora y estoy dando mi opinión, que vos no podés soportar”, le reprochó.

El ida y vuelta se tornó cada vez más agresivo, y Pazos, lejos de retroceder, retrucó: “No es que no lo puedo soportar, pero no hacés un punto y aparte para que te pueda contestar. Me gritan a lo bestia por la cucaracha para que te calles y no parás. Me la saco para que no me griten tanto cuando hablás...”, dijo. Acto seguido, se quitó el auricular: “¿Quéres un minuto de gloria?”.

Marian Brey entrevistó recientemente a Javier Milei Telefé

El clima dentro de A la Barbarossa se ha vuelto tenso en el programa desde la incorporación de Brey al ciclo. Sin ir más lejos, el mes pasado Pazos se ausentó de manera sorpresiva del envío cuando Brey entrevistó al presidente Javier Milei.

La periodista explicó que decidió no asistir para evitar lo que ella misma definió como “meter la pata”. Lejos de esconder su postura, la periodista explicó en su programa de Radio 10 las razones de su decisión.

“Me encontraba con una situación muy concreta que era que el programa de hoy de Georgina (a quien adoro, admiro, respeto y quiero) iba a ser en gran parte un reportaje al Presidente de la Nación. Yo no lo había visto pero sabiendo lo previo que tiene que ver con que Presidencia de la Nación te exige poner las cámaras ellos, que ellos te mandan el material editado, y teniendo en cuenta que el reportaje no era al programa sino a una periodista del programa, Mariana Brey, había un montón de cosas que estaban reñidas a lo que son mis reglas periodísticas”, manifestó Pazos.

Nancy Pazos, en el living de A la Barbarossa

“Yo en la tele no hago tanto de periodista, la tele es un show. Si yo hubiera sido productora del programa, quizá también hubiera incentivado esa nota de la que estaba todo el mundo muy pendiente. No tanto por el rating porque tampoco fue guau, de hecho hemos hecho picos de rating más altos que los que hizo hoy el programa con otros temas. Pero obviamente que había interés”, agregó.

Aunque evitó referirse directamente a Brey, quedó implícito que su incomodidad también estaba relacionada con que fuera justamente su compañera la elegida para llevar adelante la entrevista. “Cuando te eligen como interlocutor es por algo”, lanzó.