La aclaración de Nancy Pazos tras su faltazo, la respuesta de Mariana Brey y el enojo de Georgina Barbarossa

Este lunes, Nancy Pazos no fue al programa de Georgina Barbarossa. ¿El motivo? La entrevista que Mariana Brey le hizo al presidente de la Nación, Javier Milei.

Al parecer, la periodista se habría sentido molesta porque el gobierno eligió a su compañera para una entrevista. Cabe destacar que Pazos no mantiene una buena relación con Brey desde su incorporación al programa A la Barbarossa.

Lejos de negar las especulaciones, Pazos habló sobre su faltazo y explicó los motivos que la llevaron a tomar esa decisión. Además, confirmó que, a pedido de la producción, esta semana no estará en el matutino de Telefe.

“Me encontraba con una situación muy concreta que era que el programa de hoy de Georgina (a quien adoro, admiro, respeto y quiero) iba a ser en gran parte un reportaje al Presidente de la Nación. Yo no lo había visto pero sabiendo lo previo que tiene que ver con que Presidencia de la Nación te exige poner las cámaras ellos, que ellos te mandan el material editado, y teniendo en cuenta que el reportaje no era al programa sino a una periodista del programa, Mariana Brey, había un montón de cosas que estaban reñidas a lo que son mis reglas periodísticas”, comenzó esta mañana su descargo la conductora en su programa de Radio 10.

“Estaba todo el mundo muy pendiente de esa nota, no tanto por el rating porque tampoco fue guau, de hecho hemos hecho picos de rating más altos que los que hizo hoy el programa con otros temas. Pero obviamente que había interés”, sumó Pazos.

Según trascendió públicamente, la entrevista de Brey a Milei fue grabada el sábado. Tras ofrecérsela a la señal de Martínez, Pazos decidió no asistir al programa ya que consideraba que su compañera no estaba a la altura del reportaje. “Yo hoy no fui al programa de televisión básicamente por un problema mío de incomodidad y de no querer meter la pata, ¿queda claro? De no querer escupir para arriba”, continuó haciéndose cargo de la decisión que tomó el domingo a la noche y la charla que tuvo con la producción del ciclo de Georgina.

“Obviamente que intentaron por todos los medios que yo fuera porque era mi responsabilidad; la verdad que debo asumir la responsabilidad de no estar a la altura, de no poder diferenciar una cosa de la otra e iba a terminar haciendo cagadas y no lo quise hacer porque obviamente respeto mucho el lugar donde trabajo. Lo hago con libertad pero bueno, como ya me pasó cuando hablamos del tema cripto dando a conocer lo de mi hijo (el joven invirtió en la criptomoneda $LIBRA), yo me conozco y sé donde me aprieta el zapato. Entonces consideré que estar en vivo opinando sobre ese reportaje, que en otro momento los he calificado de cualquier otra cosa menos de reportaje y con este me pasa lo mismo. O sea, básicamente cuando te eligen como interlocutor tiene que ver con algo”, expresó.

Por último, la periodista política enfrentó las versiones de que el canal le habría dicho que si no iba este lunes, tampoco lo haga el resto de la semana. “También es cierto que el canal me pidió que no esté durante toda la semana. Así que no voy a estar, voy a volver el próximo lunes como si nada; espero”, dijo, en medio de una risa tensa, dando a entender que su continuidad en el matutino pende de un hilo.

La palabra de Mariana Brey

Desde hace unas semanas, Mariana Brey está en boca de todos. Primero, por los rumores de romance con Javier Milei. Luego, por la entrevista de una hora y media que logró con el mandatario y que despertó todo tipo de críticas y especulaciones.

Este lunes, la periodista de temas de espectáculos, que desde hace un tiempo está virando su carrera hacia los temas de actualidad política, habló sobre su gran logro profesional al conseguir esta nota que viene buscando desde febrero. “Venimos trabajando fuerte con la posibilidad de hacerle esta nota al Presidente”, dijo Brey a la salida del programa ante las cámaras de Intrusos.

Respecto a la ausencia de Nancy Pazos en el programa, la panelista expresó: “Ni idea, no sé. Estoy tan focalizada en lo que fue la entrevista. Imaginate los nervios que viví durante el fin de semana. Nervios, ansiedad y todo lo que implica entrevistar a un presidente. Para mí es la primera vez que tengo este logro profesional y periodístico, así que mi foco esta puesto ahí. Previo a la nota, durante la nota y posterior, porque incluso estuve muy pendiente en la edición”.

La entrevista de Mariana Brey con el presidente Javier Milei Telefé

Sobre la suspensión de su compañera y “rival” en la pantalla, advirtió: “Son decisiones de producción. Yo no tengo problema con ningún compañero de trabajo ni en este ni en los otros programas y confronto todo el tiempo; lo ven en cada programa que estoy. Achicarme nunca”.

Tras asegurar que no tuvo condicionamientos para hacerla, la exangelita explicó por qué no le pregunto por Yuyito: “Fue una decisión mía. La nota no estaba relacionada con lo personal sino más bien a lo que está pasando en el país. Yo tenía muy claro el objetivo de la nota. Lo planteé con la producción y tampoco nos parecía interesante. Quedaron muchas cosas afuera. Terminó siendo una nota de una hora y media, se fue alargando”, remató.

Analía Franchín, otra de las rivales de Pazos en el matutino de Telefe, también habló al respecto: “Me parece un logro periodístico que el presidente acceda a darte una nota. Mariana lo venía trabajando desde febrero”, dijo la panelista. “¿Te llamó la atención la ausencia de Nancy?”, le preguntó Pablo Layus sin filtro. “No, no me llamó la atención. Nos dijeron que no venía por la nota”, contó. Y enseguida aclaró que Pazos no tiene exclusividad para los temas políticos. “Este es un panel donde todos podemos opinar de todo. Me parece que amerita que tenga una conversación seria con el canal y con Mariana porque no está bueno para ella”, opinó.

Mariana Brey en A la Barbarossa Captura de video

Otra de las que dio su parecer fue Carla Czudnowsky, quien por lo general suele tener discusiones con Brey y Franchín por diferencias ideológicas. “La entrevista tuvo un lindo tono. Me parece que es una entrevista donde le hicieron preguntas más allá de que critiquen si hubo repreguntas o no. No es fácil entrevistar a un presidente”, lanzó mientras advertía que “el presidente da entrevistas a las personas con las que él se siente afín”, dando a entender por qué eligió a Brey y no a Pazos.

“Yo no opino sobre las decisiones de los demás. Lo que opino es que si tengo un trabajo tengo que ir”, dijo sobre el inesperado faltazo de su compañera.

La última en dar su opinión fue Georgina Barbarossa. “Me encantó, me pareció un muy buen logro de Mariana. Uno tiene que ir por sus logros”, confesó. Respecto a la ausencia de Nancy Pazos, reveló: “Ayer me avisaron que no venía Nancy. Ya hablé con ella”. Sin embargo, cuando el cronista quiso saber más sobre esa charla, la conductora mostró claramente su enojo con Pazos: “No sé, pregúntenselo a ella”.