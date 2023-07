Mariana Fabbiani se refirió a los rumores de romance con Luis Miguel: “Ya era problemático, pero amoroso; tengo un lindo recuerdo de él”

escuchar

Mariana Fabbiani regresó a la televisión abierta tras dos años de ausencia y lo hizo al frente de un clásico: El diario de Mariana, el programa que condujo durante varias temporadas en la pantalla de eltrece. Ahora, en las tardes de América y con un plantel de panelistas renovado, se mete de lleno en temas de actualidad, pero con un estilo que le esquiva al amarillismo.

“Intento ser muy piadosa con las palabras, sobre todo cuando tocamos temas que conllevan dolor. La clave es ponerse siempre en el lugar del otro. Y también soy consciente de lo que es la televisión y de ese impacto que necesita un ciclo para sobrevivir. Por eso intento transitar esa delgada línea tratando de no ir en contra de lo que soy, respetar mi manera de pensar y de ser, porque sino, después me siento mal. Por más que el programa haya marcado bien, si siento que no encaramos el tema como creo que hay que hacerlo me queda un sabor amargo”, explicó en una reciente entrevista.

El programa es una producción de Mandarina, la productora del marido de Fabbiani, Mariano Chihade. “ No soy socia fundadora, porque cuando me puse de novia, la empresa ya existía, pero sí puse muchos ladrillos ”, aclaró, risueña, en diálogo con Catalina Dlugi en el ciclo radial Agarrate Catalina. Y explicó: “Siempre le digo que él la fundó, pero los ladrillos los pusimos juntos, porque la verdad que Mandarina es un hogar, es un lugar que me enorgullece por determinados valores que se respetan”.

DDM, el programa de Mariana Fabbiani Juan Ignacio Roncoroni - Prensa América TV

Antes de conocer a Chihade, Fabbiani condujo Perdona Nuestros Pecados (PNP) y Resumen de los medios (RSM), dos programas producidos por su entonces pareja, Gastón Portal. “¡No sé por qué, pero tiendo a eso! Es un misterio en mi vida, pero la verdad es que siempre funcionó... Lo que tienen de lindo los productores es que todo lo resuelven. Y estar con una conductora te ayuda a que todo eso que programan se lleve a cabo. Así como dicen que siempre hay que tener un médico en la familia, yo recomiendo tener siempre un productor cerca”, bromeó.

Y agregó: “ Con Mariano tenemos la posibilidad de trabajar por separado, pero encontramos una manera sana de convivir trabajando ”, explicó entre risas. Y explicó: “Esa relación fue cambiando con los años, porque hoy Mariano tiene un rol diferente, no es mi productor ejecutivo, que es el que está todo el día lidiando con los temas. ¡Creo que ahí nos mataríamos!”.

Con respecto a cómo tomaron sus hijos, Matilda de 13 y Máximo de 8, su regreso a la televisión diaria, Fabbiani reveló: “Al principio, no les gustó, porque tenían a su mamá mucho más tiempo... Porque, si bien estuve trabajando y viajando, no era el mismo ritmo que un programa diario. Y en la edad de los chicos, dos años es muchísimo... Máximo tenía 6 cuando dejé la tele y casi ni se acuerda de cómo era la dinámica en aquel momento. Ahora, ya están más tranquilos, porque yo también me estoy tomando el trabajo más tranquila, a pesar de que sigo siendo obsesiva y me gusta estar en todo. ¡Y por suerte, estrené cuando están de vacaciones!”.

“La reacción de Mariano cuando decidí volver a la tele también fue hiper ambigua, porque, por un lado, le entusiasmó la idea, porque veía que yo empezaba a tener ganitas de volver, pero, por otro lado, iba a dejar de estar siempre en casa, siempre a disposición”, se sinceró.

Al final de la charla, Dlugi le preguntó sobre las versiones de que mantuvo un romance con Luis Miguel cuando protagonizó junto a Betina O’Connell y Vittoria D’Apice el videoclip de la canción “Suave”. “Hay gente que no me cree que no pasó nada y es terrible que no te crean. Pero a veces es más linda la fantasía que la verdad y aunque vos cuentes la verdad, la gente elige creer eso. Además, cualquiera que me conozca sabe que si hubiese pasado algo entre nosotros yo lo hubiera re contado”, aseguró entre risas. Y remató, entre carcajadas: “Si bien nunca pasó nada, ¡re podría haber pasado!”.

“Él era problemático, pero amoroso, tengo un lindo recuerdo, me gustaría entrevistarlo. Estaba en un momento muy alto de éxito, es un talentoso y un gran artista. Podría haber pasado algo, pero no pasó”, concluyó la conductora.

LA NACION