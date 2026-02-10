Se recalentó la competencia de la tarde con la vuelta de Mariana Fabbiani y Yanina Latorre

Tras un enero muy complicado para la televisión abierta en materia de rating, los canales de aire están tratando de recuperar la audiencia perdida a cualquier costo. La repetición de temas, los debates eternos y la falta de figuras hizo que el primer mes de 2026 tuviera el encendido más bajo de los últimos 20 años. Con este panorama, este lunes Mariana Fabbiani volvió a la conducción de DDM y Yanina Latorre se hizo cargo nuevamente de SQP.

La tarde se volvió un espacio muy competitivo desde que debutó a principios de año, a las 14.30, La cocina rebelde con Jimena Monteverde y Coco Carreño. La llegada del programa de cocina, que obtuvo un promedio de 2,7 puntos en enero, mejoró los números del eltrece en esa franja. Asimismo, Vero Lozano está festejando los diez años de su magazine en Telefe y continúa liderando.

Este lunes se sumó un nuevo actor a la contienda, ya que Mariana Fabbiani volvió de sus vacaciones para disputarle el lugar al canal que comanda Adrián Suar. El magazine de América comenzó con un piso de 2.9 puntos, segundo. “Estoy muy contenta por estar de vuelta, comenzamos oficialmente la temporada número once de DDM”, dijo la conductora en la apertura del programa. El ciclo comenzó con los fundamentos de la fiscalía para detener a Luis Cavanagh, expareja de Romina Gaetani y con la palabra de la actriz.

“Sigo con miedo, no estoy tranquila. Estoy muy mal, denunciar a alguien que se quiere no me entra en la cabeza. No quiero estar presente cuando declaren los testigos. Una de las personas es una amiga que logró escuchar cuando él me agarró de las muñecas”. El panel del programa está integrado por Martín Candalaft, Guido Záffora, Tatiana Schapiro, Franco Torchia, Luciana Arias, César Carozza y Mauricio D’Alessandro.

La tarde la lideró Cortá por Lozano con la conducción de Sol Pérez, por las vacaciones de Vero Lozano, con un pico de 5.5 puntos. El magazine de Telefe suele cubrir peleas entre vecinos y en este caso siguieron los detalles del asesinato de un joven en Laferrere por una vivienda. Mientras, el ciclo culinario de eltrece por el Día mundial de la pizza preparó un show a la parrilla de este clásico italiano.

“Le quiero mandar un beso a la señora Mirtha Legrand, te quiero Chiqui, trabajar con vos es lo mejor que me pasó en la vida”, confesó Monteverde, en medio de los rumores por su salida de La noche de ML.

La cocina rebelde peleó el segundo lugar en la franja con un pico de 3.2 con Iliana Calabró de invitada, mientras que DDM llegó a los 3.1, en el arranque y se mantuvo arriba de los 2 puntos, entre otros temas, con la palabra de Evelyn, la mejor amiga de Morena Rial a quien visitó en la cárcel el día de su cumpleaños y todos los datos del expediente de la denuncia contra Julio Iglesias por agresiones sexuales a sus exempleadas.

A las 19, Yanina Latorre volvió a la conducción de Sálvese quien pueda, el ciclo de espectáculos que arrancó oficialmente su segunda temporada. Se sumaron a su panel: Pía Shaw, Nicolás Peralta y Martín Salwe, mientras que Ximena Capristo y Majo Martino permanecerán con su labor.

En una franja donde las novelas turcas copan la parada, durante enero, Sabrina Rojas llevó adelante el programa con buenos números que muchas veces superaron el promedio de The Balls con Benjamín Vicuña. Con una venta sobre la salida de Jimena Monteverde del programa de Mirtha Legrand, las internas por la llegada de Vicky Xipolitakis a Ariel en su salsa y las novedades de la vuelta de Mario Pergolini a la TV, arrancó SQP con un piso de 2 puntos, tercero en la franja.

“Bienvenidos a Sálvese quien pueda, tardé 40 días pero acá estoy con un panel nuevo, en la segunda temporada. Cuando veo al Chato Prada y a Mariano Chihade detrás de cámara, me doy cuenta que es un nuevo debut”, dijo la conductora en la apertura. El segmento de las 19 lo lideraba la ficción Bahar con 5.4 y en segundo lugar estuvo eltrece con 3 puntos.

Luego llegó el turno de La Traición, la novela es un atrapante drama turco que sigue la vida de Güzide Yenersoy, una respetada jueza de tribunal de familia que, a primera vista, posee una vida envidiable: un matrimonio sólido y dos hijos exitosos. Sin embargo, su mundo perfecto se desmorona cuando descubre que tanto su esposo como sus hijos le han estado ocultando verdades impactantes y complejas.

A medida que los cimientos de su realidad se tambalean, Güzide se ve obligada a confrontar los secretos y las traiciones que se tejían a sus espaldas. La ficción lideró la franja con un pico de 6.4 puntos y el estreno de la segunda temporada de SQP llegó a 2.8 y se ubicó tercero con un mano a mano entre la conductora y Sabrina Rojas.

La televisión pelea minuto a minuto por un rating que cada vez le es más esquivo. Los que marcan la diferencia son los que con contenidos originales logran seducir a un público que cuenta con muchas opciones a la hora de entretenerse y que de a poco va abandonando la pantalla chica.