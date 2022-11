Mariana Genesio Peña, orgullosa de su transexualidad: “Creo que soy un ser superior”

escuchar

Mariana Genesio Peña se luce en la ficción en el rol de Ofelia en El fin del amor, la serie que tiene como protagonista a Lali Espósito y que cuenta -parte- de la vida de la escritora Tamara Tenenbaum. En la vida real, la actriz también brilla, y llama la atención con su soltura y su desparpajo. Así fue su paso anoche por PH, podemos hablar, donde se refirió a su identidad transexual y reconoció que se siente “un ser superior”. Además, recordó su pasado humilde y la suerte que tuvo de tener una abuela rica que, además de pagarle los mejores colegios y comprarle los juguetes más caros, le dio libertad para ser quien quisiera.

El pie para hablar de su identidad sexual surgió en una sección en donde los invitados leen mensajes de odio y luego reflexionan al respecto. “Es un chabón, se hace llamar Mariana”, leyó la actriz. Y reflexionó: “No sé, la verdad es que no me genera nada. No me ofende, nunca renegué de mi origen biológico”.

Para profundizar en su respuesta, la actriz de Pequeña Victoria compartió cómo vive ella su autopercepción y se diferenció de muchas otras trans. “Tenemos este concepto de que las mujeres trans somos personas que nacimos en un cuerpo equivocado. Hay personas que lo perciben de esa manera y está perfecto. Yo no siento que nací en ningún cuerpo equivocado”, ahondó.

“No es fácil por supuesto ser trans en ninguna sociedad, en ninguna parte del mundo, pero la verdad es que me amigué muchísimo con mi cuerpo, con mi parte masculina y femenina. Vivo mi transexualidad de una manera muy orgullosa y hasta me siento mejor. Después me voy para el otro lado, viajo y creo que soy un ser superior porque tengo lo mejor de los dos géneros. Así que no me ofende para nada que me digan chabón”, redondeó.

Infancia dividida

Genesio Peña también habló de su infancia, y de la dualidad económica que vivió gracias a una herencia que volvió rica a la mamá de su papá: su hogar era muy humilde pero su abuela le pagó los mejores colegios, le compró los mejores juguetes, e incluso vivió durante un tiempo con ella. “Era la abuela rica. Y ella tenía predilección conmigo, entonces yo iba a colegios privados, los colegios más caros, pero vivía en una casa pobre, con mis viejos, en un barrio humilde”, recordó.

“Más allá de la plata, ¿tu abuela te bancaba también lo que vos sentías? ¿Vos le contabas a ella cómo estabas?”, quiso saber Andy Kusnetzoff. “No solamente ella me brindaba todo lo que cualquier niñe quiere, juguetes caros, salidas, sino la libertad que yo tenía. No solamente en mi infancia sino cuando fui creciendo en la adolescencia”, explicó la actriz.

Cuando el conductor quiso saber, sin mencionarlo, si le contó primero a su abuela antes que a sus padres cómo se sentía, Mariana respondió contundente: “Yo no le conté a nadie. No hacía falta contarle a nadie porque se notaba mucho. Pero siempre estuve con extremos de lujos y de pobreza”, sintetizó.

Más adelante, Mariana recordó cuando se mudó a Buenos Aires, vivió el primer tiempo en una pensión y no tenía plata ni para comer. “Y a los años termino en los Oscar”, enfatizó, y contó que su abuela se murió hace seis años, cuando ella vivía en Estados Unidos, que en la pensión en la que se alojó vivían muchas chicas trans y que ella, en ese momento, era muy retraída.

“No es que no sociabilizaba, sino que estaba muy enfocada en salir de ahí, entonces todos los días me levantaba, me daba un baño en un baño que era compartido, salía, me compraba un cafecito y me iba a la plaza frente a la Embajada de Estados Unidos y me sentaba ahí con un librito. Yo decía ´voy a absorber la energía de los ricos que viven en Libertador´”, recordó tentada de la risa.

El recuerdo de una horrible agresión

A fines de mayo, Genesio Peña fue víctima de una fuerte agresión frente a las cámaras. En el corazón de Palermo, un desconocido comenzó a gritarle comentarios transfóbicos que quedaron registrados. La artista aprovechó la oportunidad para visibilizar el hostigamiento que aún sufre la comunidad trans.

La situación se dio cuando Gervasio Peña daba una entrevista al programa LAM, por América TV. De fondo, se escuchó el comentario de una persona que pasaba. “¿Es un trava? Hay dos géneros nada más, eh”, afirmó el sujeto fuera de plano. “Qué horror, no te puedo creer”, atinó a decir frente a cámara la actriz. El cronista, Alejandro Castelo, que estaba al frente del móvil, la respaldó: “Un desubicado”.

Mariana Genesio Peña sufrió un ataque trasnfóbico en medio de una entrevista

“En un primer momento sentí vergüenza”, le confesó a Flor de la V la actriz. “No lo podía creer. Cuando vi que se paró en medio de la calle muy decidido con lo que pensaba, con este mensaje de odio tan fuerte…”, repasó, y luego de contar que no le había pasado nunca ni en la Argentina ni en el exterior, explicó que quizá si hubiese vivido ese mismo episodio de adolescente “no hubiese llegado a la actualidad con la fuerza y la autoestima” que tiene ahora.

