Mariana Genesio Peña, entre sus “amistades traviesas” y la relación con su ex, Nicolás Giacobone: “A veces dormimos juntos”

Este fin de semana, Mariana Genesio Peña se despedirá de la calle Corrientes. La actriz, que protagoniza Clímax junto a Alejo Ortiz, Dedé Romano y Facundo Gambadé, visitó Intrusos en el espectáculo por primera vez y habló de todo.

Desde lo que significó esta nueva experiencia laboral, a los rumores que la vincularon con su coequiper, Alejo Ortiz. Además, también repasó el ataque transfóbico que sufrió hace poco tiempo mientras hacía una nota en la vía pública y su relación con su expareja, Nicolás Giacobone: “A veces dormimos juntos” , reveló.

“Nos despedimos este fin de semana”, arrancó la entrevista la actriz en referencia a Clímax, la pieza teatral que significó su debut en calle Corrientes, y explicó que todavía no saben aún si se van de gira o vuelven en el verano. “La experiencia fue súper divertida. Primero, reencontrarme con el teatro, y con la comedia”, agregó luego y recordó que venía de hacer ficción, que nunca había estado en el circuito comercial teatral, que ella se formó en el off o afuera del país y que siempre participó de obras dramáticas o clásicas. “Me animé a hacer comedia y me encontré divirtiéndome mucho” , completó.

Facundo Gambandé, Mariana Genesio Peña, Dedé Romano y Alejo Ortiz, los cuatro protagonistas de Clímax

“Con Alejo Ortiz te vincularon en un momento...”, comenzó Florencia de la V mientras detrás, en la pantalla grande, se veía una foto de la dupla sobre las tablas. “Alejito, que nos está mirando. Nos hicimos muy amigos los cuatro y pasa que estamos todo el tiempo chapando ”, comentó con gracia Mariana antes de desmentir una relación con su compañero.

Además, confió que luego del teatro a veces salen, o van a comer o a tomar algo y que con Alejo siempre son los últimos en volver. “Somos como amiguitos traviesos” , explicó cuando Nancy Duré le marcó que se comentaba que esos camarines ardían. “Pero no solo conmigo”, remató. “No, somos todos amigos”, cerró.

“Soy muy amiguera, soy muy besuquera”, se definió cuando le quisieron preguntar por otro “amigo con derechos”, y luego, ante la pregunta de Duré, reconoció que legalmente sigue unida al guionista Nicolás Giacobone. “El día que yo me enamore la primera persona en enterarse va a ser Nicolás y su familia y su familia”, reveló sobre una posible nueva relación y contó que el momento más difícil de su vida lo vivió durante su separación.

“Fue como vivir la muerte de un ser querido”, reveló, aunque luego entendió que el vínculo muta y que el amor se transforma. “Ahora con Nicolás nos vemos todas las semanas, tenemos un perro que es nuestro hijo y a veces dormimos juntos” .

Mariana Genesio Peña y su ex, Nicolás Giacobone, cuando celebraron el Oscar que él recibió por el guion de Birdman Instagram

El recuerdo de una horrible agresión

A fines de mayo, Genesio Peña fue víctima de una fuerte agresión frente a las cámaras. En el corazón de Palermo, un desconocido comenzó a gritarle comentarios transfóbicos que quedaron registrados. La artista aprovechó la oportunidad para visibilizar el hostigamiento que aún sufre la comunidad trans.

La situación se dio cuando Gervasio Peña daba una entrevista al programa LAM, por América TV. De fondo, se escuchó el comentario de una persona que pasaba. “¿Es un trava? Hay dos géneros nada más, eh”, afirmó el sujeto fuera de plano. “Qué horror, no te puedo creer”, atinó a decir frente a cámara la actriz. El cronista, Alejandro Castelo, que estaba al frente del móvil, la respaldó: “Un desubicado”.

Mariana Genesio Peña sufrió un ataque trasnfóbico en medio de una entrevista

“En un primer momento sentí vergüenza” , le confesó a Flor de la V la actriz. “No lo podía creer. Cuando vi que se paró en medio de la calle muy decidido con lo que pensaba, con este mensaje de odio tan fuerte…”, repasó, y luego de contar que no le había pasado nunca ni en Argentina ni en el exterior, explicó que quizá si hubiese vivido ese mismo episodio de adolescente “no hubiese llegado a la actualidad con la fuerza y la autoestima” que tiene ahora.