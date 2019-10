Mariana Nannis negó tener una nieta y disparó fuerte contra Claudio Paul Fuente: Archivo

Esta semana, se sumó un nuevo capítulo a la escandalosa separación de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia cuando se reveló un secreto de la familia. Kevin Axel -el hijo del matrimonio que es artista plástico y vive en Europa- tiene una hija de 5 años, por lo que Mariana y Claudio Paul son abuelos.

Si bien el entorno de los Caniggia asegura que el exfutbolista nunca negó esta noticia, de hecho se pueden ver fotos de él junto a la pequeña en el Instagram de Nieves, la mamá de la menor; la que se habría encargado de ocultar la existencia de la pequeña sería Nannis, ya que muchos aseguran que nunca habría aceptado a la mujer de su hijo por ser varios años mayor que él y tener una hija de un matrimonio anterior.

Y si bien hasta el momento la exbotinera no había hablado al respecto, esta mañana lo hizo a través de unos audios que le mandó al periodista Ángel de Brito: "Las dos nenas son de la mujer de Axel, no de Axel. Con una prueba de paternidad se arreglaría todo", disparó asegurando que la pequeña de 5 años también sería de un matrimonio anterior de Nieves. Y con intenciones de desmentir los rumores que aseguran que no tiene relación con la menor, aclaró: "Yo adoro a las dos niñas".

En relación a este tema, aunque en contradicción con su representada, su abogado Dragani advirtió: "Mariana nunca ocultó a su nieta. Ella siempre me mostró fotos, nada más que no tiene redes sociales para exteriorizar su vida privada. Tampoco Claudio nunca lo exteriorizó". Y con respecto a las versiones que hablan de una mala relación con su hijo, señaló: "Yo no puedo hablar de la conflictiva intrafamiliar, pero sé que la relación que tienen con Axel es extraordinaria", aseguró ayer en un móvil de El diario de Mariana.

Nuevas acusaciones contra Claudio Paul

Enojada por los chats hot que su exmarido difundió estos días en los medios, Nannis expresó: "Yo no mando esas fotos en esas posiciones. Inventaron un chat (...). Yo no hago esas cosas", denunció la mediática en un nuevo audio al conductor de Los ángeles de la mañana.

Lejos de poner paños fríos, la rubia redobló la apuesta y siguió prendiendo fuego a su ex: "¿Por qué no le preguntás por las travestis con las que me engañaba?", disparó frente la mirada atónita de las ángelitas.

Frente a estas nuevas acusaciones, Claudio Paul Caniggia y Sofía Bonelli no se quedaron callados y respondieron desde Brasil. Mientras que el deportista aseguró: "¿Pensás que puedo estar desmintiendo cada cosa que dice? Realmente es patético. No puedo entrar en este juego", su novia remató: "¿Qué le pasa a toda esta gente (...)? Es muy berreta estar difamando así, horrible. Ya no saben con qué más pegar, me dan vergüenza".