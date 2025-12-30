Romina Gaetani denunció a su pareja por violencia de género tras ser hospitalizada

Romina Gaetani denunció a su pareja, el empresario Luis Cavanagh, por un hecho de violencia de género ocurrido en el Tortugas Country Club, ubicado sobre la colectora de la autopista Panamericana, en Pilar, desde donde la actriz fue trasladada a un hospital tras haber sufrido lesiones.

De acuerdo a la información que figura en la denuncia y a la que tuvo acceso LA NACION, personal de seguridad del barrio privado alertó a las autoridades tras mantener una entrevista con la intérprete, quien “se encontraba en estado de nerviosismo y manifestó haber sido agredida por su pareja”. Ante la situación, se solicitó la presencia de una ambulancia y efectivos policiales en el lugar.

Luis Cavanagh se presentó en una unidad policial para prestar declaración tras el episodio

Gaetani relató que la agresión se produjo en el contexto de una discusión motivada por “celos”. Minutos después, arribó una unidad del SAME, cuyo personal médico dispuso su traslado al Hospital Central de Pilar debido al estado de “nerviosismo” en el que se encontraba la actriz.

Una vez notificada la Unidad Funcional de Instrucción especializada en Violencia de género, a cargo de la doctora María José Basiglio, se ordenó que personal de la fiscalía se presentara en el hospital para tomarle declaración testimonial a la denunciante. Asimismo, se dispuso el traslado a una sede policial de la pareja de la actriz, “Luis Ramón Cavanagh, argentino, divorciado, de 59 años y empresario”, menciona la denuncia.

Tras cumplirse las diligencias correspondientes y luego de recibir atención médica, Gaetani fue dada de alta y se retiró a su domicilio. La causa continúa bajo investigación en el ámbito de la UFI de Género, que deberá determinar las responsabilidades penales. El episodio fue caratulado judicialmente como “lesiones leves agravadas por el vínculo en el marco de violencia de género”, según consta en el parte policial.

Idas y vueltas

A través del programa LAM (América TV), Ángel de Brito amplió la información y señaló que Gaetani recibió el alta médica al día siguiente del episodio. Además, contó que intentó comunicarse con la actriz, aunque no obtuvo respuesta.

Durante el debate en el estudio, los panelistas recordaron que la intérprete ya había atravesado situaciones personales complejas en el pasado y mencionaron que ella y su pareja habían tenido distanciamientos anteriores.

La actriz hizo pública su relación con Cavanagh hacia fines de 2023, aunque ella misma había relatado que el vínculo comenzó durante la temporada teatral en Carlos Paz, cuando participaba de la obra Un plan perfecto, encabezada por Paula Chaves y Pedro Alfonso.

En una entrevista con LA NACION ese mismo año, Gaetani se refería de manera general a su vida amorosa. Ante la consulta sobre si estaba en pareja en ese momento, respondía: “Estoy bien”.

Consultada sobre qué le atraía de una relación, explicaba: “Tengo que admirarlo por algo, sin importar la profesión ni de dónde viene. Por suerte, me considero una persona muy atenta, aunque a veces me tropiezo con la misma piedra y trato de tener paciencia con eso. Cuando no va, arranco de nuevo. Si el budismo no funciona me voy al hinduismo o escucho una misa”, bromeaba.

Pasión por la música

En los últimos años, Gaetani destacó en distintas entrevistas su interés por diversas disciplinas, entre ellas la psicología y la metafísica, además de su vínculo con la música. En ese sentido, durante la misma charla con este medio en 2023 adelantaba cuáles eran sus planes a corto plazo.

Ante la pregunta sobre los proyectos para lo que restaba del año, la actriz señalaba: “Sigo grabando hasta noviembre y estoy formando una banda para salir a tocar. Estoy por lanzar otra canción como solista y preproduciendo el videoclip”.

En sus publicaciones más recientes en las redes sociales, donde por el momento no realizó ningún comentario sobre los hechos que denunció, se pueden ver registros de actuaciones en vivo en los últimos meses y ensayos junto a otros artistas.